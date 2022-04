Recept: mrkvový cheesecake a originálne privítanie Veľkej Noci

Baránok a mazanec, to je klasika, bez ktorej sa tradičná Veľká noc skrátka nezaobíde. Ak chcete tento rok vyskúšať aj niečo viac hravé, stavte na lahodný mrkvový cheesecake, po ktorom sa bude oblizovať celá rodina. Tejto tortičke dodáva šťavu sladká mrkva a farebnú jarnú hravosť zase HARIBO Jelly Beans, želé cukríky pripomínajúce nafarbené vajíčka. Zapojte do prípravy aj malých pomocníkov, ktorí vám pomôžu dezert ozdobiť k dokonalosti. Pozvite si jar domov so všetkým čo k nej patrí a užite si veselú Veľkú noc.

Recept na veľkonočný mrkvový cheesecake s Haribo Jelly Beans

INGREDIENCIE

Korpus (forma s priemerom 24 cm)

(forma s priemerom 24 cm) 200 g karamelových sušienok

50 g mletých pekanových orechov

50 g nadrobno nastrúhanej mrkvy

40 g rozpusteného masla

Náplň

700 g čerstvého smotanového syra

200 g kyslej smotany

150 g cukru kryštál

1 polievková lyžica citrónovej šťavy

3 vajcia

1 lyžička citrónovej kôry

1 taká istá lyžička vanilkového extraktu

3 lyžice hladkej múky

Na ozdobu

150 g čerstvého smotanového syra

30 g smotany na šľahanie

30 g cukru múčky

1 lyžička citrónovej šťavy

HARIBO Jelly Beans

Postup prípravy cheesecakeu