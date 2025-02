Porciované čaje z prachu: ide o skutočný čaj? A akej kvality?

Okrem otázok kvality chuti existujú aj zdravotné a environmentálne obavy spojené s používaním čajových vrecúšok. Mnohé komerčné čajové vrecúška sú vyrobené z materiálov, ako je nylon alebo polypropylén, ktoré môžu pri vystavení horúcej vode uvoľňovať mikročastice plastov do nápoja. Štúdia publikovaná v časopise Chemosphere zistila, že niektoré čajové vrecúška môžu uvoľňovať miliardy mikročastíc plastov do jednej šálky čaju, čo vyvoláva obavy o potenciálne zdravotné riziká spojené s konzumáciou týchto častíc. ( pmc.ncbi.nlm.nih.gov )

Často sa o tom nehovorí, no práve čajové zmesi s ovocnými príchuťami si príchute a farbivá dovolia vložiť práve do prachových čajov a do fannings, kde sa dá konzistenciou viac maskovať. Kúsky ovocia, ale aj farbivá a arómy ukryté v drobných čiastočkách a vo vreckách, ktorým nevidíte dnu, môžu mať obsah látok, o ktorých žiaľ netušíme vôbec nič. O to viac, ak ide o extrémne lacný čaj, ktorý vonia neprirodzene, no po pár hodinách odležania zapácha. Rizikom tak môžu byť náhle neznáme značky, extrémne nízka cena a nejasný pôvod.

