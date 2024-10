Aldgate Pump v Londýne: Temná minulosť a smrtiaci „výluh z cintorína“

Pôvod Aldgate Pump siaha až do 16. storočia, keď bola prvýkrát nainštalovaná pumpa nad miestnou studňou. Pumpa slúžila ako dôležitý zdroj čistej pitnej vody pre obyvateľov východného Londýna. Voda z prameňa bola oceňovaná pre svoje minerálne zloženie, ktoré obsahovalo zdravé soli a bola považovaná za liečivý zdroj. Počas 18. storočia bola pôvodná pumpa nahradená elegantným obeliskom z portlandského kameňa, ktorý je dodnes charakteristický pre toto miesto. Ozdobná konštrukcia so strieškou z 19. storočia dodnes definuje toto významné historické miesto.

https://www.reddit.com/r/WTF/comments/1fqr4xv/pump_of_death/ 1908 (© The London Archives (City of London)/Heritage Images) + fotografia Wikimedia, Matt Brown from London.

