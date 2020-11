10 tonová masa tuku a plienok zablokovala kanalizáciu v Londýne

Mestá, obce, úrady, či celé krajiny upozorňujú svojich obyvateľov, na obsah odpadu. Žiadajú, aby dávali pozor na to čo splachujú na toalete a vylievajú do odpadu. Oleje a vôbec tuky ako také pritom patria medzi nebezpečné. Nie pre ani tak z ekologického hľadiska, ale pre ich usádzanie a možné hromadenie. Svoje by o tom mohli hovoriť obyvatelia londýnskej časti Belgravia. Najmä však zamestnanci kanalizácií, ktorí museli odstraňovať desaťtonovú masu tuku z podzemných priestorov. Na to, aby mohla odpadová voda opäť prúdiť boli nútení vojsť dnu a lopatami a silnými vysokotlakovými vodnými tryskami odstraňovať tukovú masu po častiach.

10 tonová masa tuku zablokovala kanalizáciu

Ako obrovský slon, ktorý sa rozhodol zneprístupniť mestskú kanalizáciu, čakala obria masa tuku na zákrok. Tuku zmiešaného s nečistotami. Obyvatelia mestskej časti a prevádzky stravovacích zariadení si nezobrali k srdcu mnohé z odporúčaní. Prepálené oleje, či iné tuky vylievali do odpadu. Zachytené sa tak usádzali a v kombinácii s odpadom začali vytvárať na určitom mieste bariéru. Tej napomáhal aj fakt, že Londýnčania nemajú problém splachovať celé detské plienky, utierky a textil napriek tomu, že upozornenia pred takýmto konaním sú už na samotných obaloch výrobkov.

A “massive and disgusting” 10-tonne fatberg has been cleared from a central London sewer https://t.co/Ea8mfPOaNh pic.twitter.com/HMX6iHwbL2 — BBC London (@BBCLondonNews) October 29, 2020

Na britských ostrovoch osveta ako obohratá platňa

V Londýne to pritom nie je po prvý krát, čo sa zhoršila situácia v kanalizácii pre vysoký obsah tuku v usadeninách. V roku 2017 sa vo východnom Londýne objavil viac ako 100 tonový tukový nános v kanalizácii, ktorý odštartoval diskusiu o tom, čo do kanalizácie patrí a čo nie. Britské pobrežné mesto Sidmouth zažilo niečo podobné v decembri 2018. Vtedy 60 metrov dlhá masa tukových usadenín obsahovala najmä jednorazové obrúsky, ktoré nepatria do kanalizácie, no i tak ich mnohí používajú namiesto toaletného papiera. Sú vlhké, príjemné a pohodlnejšie. Tak prečo nie?

Na Slovensku odovzdávame prepálený tuk vo vlastnom záujme

Na Slovensku sa v posledných rokoch objavil trend, ktorý vo vlastnom záujme mnohí reálne dodržiavame. Prepálené oleje z vyprážania, tuky a použité motorové oleje hromadíme v nádobách a následne ich odovzdávame na pumpách alebo na odbernom mieste v Kauflandoch. Sú však aj iné prevádzky, ktoré priestor na odloženie nádob s olejmi uvádzajú a starajú sa o ich opätovné využitie. V USA slúži pre reštauračné zariadenia už desiatky rokov samostatne špecializovaná služba, ktorá preberá prepálené tuky a stará sa o ich ďalšie priemyselné zhodnotenie. Mnoho krajín k niečomu podobnému nepristupuje, alebo dokonca len problematiku prehliada ako jeden z mnohých problémov, ktoré zatiaľ nemajú riešenie a ustupujú urgentnejším.