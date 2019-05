Sadrokartónové priečky a stropy: ako, prečo, kedy a zásady pri práci

Sadrokartón ako materiál a steny vytvorené z neho sú jedným z najuniverzálnejších stavebných materiálov v interiéri. Sadrokartón priniesol riešenie pre umelo vytvorené nenosné priečky, pre jednoduché riešenie pre stropné konštrukcie a vyrovnanie stropov vôbec. Najmä však sadrokartón je riešením pre hladké steny, vhodný do starých aj nových stavieb. Do nových stavieb ho budete voliť zrejme najmä v rámci rôznych konštrukčných prvkov, modelovaných stropov, ale aj pre jednoduchý interiér. Pre stavebníka je nesmierne dôležité, že ide o materiál, ktorý je suchý, nevyžaduje si dlhé prestávky v práci a nevytvára vlhkosť (napríklad pri schnutí omietok, betónu a malty tomu tak nie je.)

Pokiaľ sami nemáte skúsenosti s tým, ako sa so sadrokartónom pracuje, nezúfajte. Predpokladáme, že si najmete odborníkov, alebo ľudí, ktorí už majú za sebou nejeden úspešný a dobre vyzerajúci fungujúci projekt. Pokiaľ len potrebujete pochopiť sadrokartón, či nabrať odvahu, zhrnieme vám niekoľko hlavných prvkov, vlastností a pojmov, ktoré sa týkajú inštalácie a úpravy sadrokartónu. Čím určite v snahe pochopiť tento svet začať?

Sadrokartón je….

Sadrokartónové dosky sa skladajú zo sadry a vrstvy papiera, ktorá drží pohromade dosku hrubú často 10 mm alebo 12,5 mm. Dosky môžu mať rôzne farby povrchového papiera, najbežnejšia je svetlá, sivá, či biela, prípadne ružová. Ružová je zväčša doska protipožiarna a nesie označenie “RF”, zelená protipožiarna RFi alebo DFH2. Napríklad modrá je akustická s lepšími vlastnosťami zvukovej izolácie s označením MA (DF) pri doskách výrobcu Rigips. Modrá nájde využitie v bytových interiéroch, ak sa chcete zvukovo oddialiť od hlučných susedov, alebo sami staviate interiér svojej herne, či štúdia. Je dobré spomenúť, že izolačné vlastnosti posilní aj striedanie rôznych materiálov a teda aj izolácia za sadrokartónovou konštrukciou.

Zelený sadrokartón, ktorý nesie označenie ako „impregnovaný“ / RBi (H2) je o niečo hrubší a nekombinuje sa preto ani s inými hrúbkami na plošných konštrukciách. Zelený je určený do vlhkých a namáhaných priestorov. Skôr, ako na ne nanesiete interiérový náter, je vhodné použiť vhodný penetračný náter určený na tento druh sadrokartónu.

Foto: pre nenáročné podmienky, alebo do bežného interiéru, je ideálny slabohnedý klasický ľahký sadrokartón. Kábel v rohu fotografie nie je chybou. Ide o zástrčku v strope pre WIFI.

Sadra je zdravotne nezávadná a nepredstavuje žiadne riziká. Rizikom môže byť len váha sadrokartónu a nesprávna konštrukcia. Uvoľnená konštrukcia je problémom, no s takýmito prípadmi zatiaľ nebudeme počítať. Sadrokartón je plochý a rozmerný materiál, ktorý si nepriveziete domov len tak vo vlastnom osobnom vozidle. Privezú vám ho dodávatelia stavebného materiálu na palete, alebo na nákladnom aute. Počítač preto budete musieť s dvojicou, ktorá ho bude vykladať.

Zásady narábania so sadrokartónom

Sadrokartón skladujeme výhradne ležato na suchom mieste

Sadra v doskách viaže vodu, preto je nemysliteľné skladovať ho vonku a na daždi. Majte preto všetko pripravené tak, aby ste ho mohli mať pod strechou. Ak zostáva vonku, pokladajte ho na podloženú paletu šírky samotných sadrokartónových platní (SDK dosky), vystlané igelitom zo spodu a prekryté z vrchu so zabezpečením neprístupnosti vody.

Pád dosky, zlé uchytenie a zošmyknutie môže spôsobiť jej prasknutie.

Nikdy sa nesnažte montovať sadrokartón bez niekoho pomoci. Zelené dosky bez pomoci nenamontujete. Riskujete vlastné zdravie.

Zásady montáže sadrokartónu

Sadrokartónové dosky majú výhodu, že sa s nimi ľahko pracuje. Potrebujete však len o jeden pár rúk navyše, ktoré pomáhajú istiť polohu skôr, než urobíte niekoľko potrebných upevnení čiernymi skrutkami určenými do sadrokartónu. Nástroje, ktoré ku práci potrebujete si spomenieme, no skôr je nutné uviesť, že inštalácia nie je len o skrutkách a sadrokartónových doskách. Je nutné vedieť, či idete vytvárať deliace priečky, alebo znižovať stropy na starom dome, prípadne vytvárať prvky.

Modelovanie interiérových prvkov:

– vyžaduje si geometriu, nákresy pokojne priamo na dosky a vhodné píly. Tie nie je nutné veľmi namáhať. Sadrokartón sa dá rezať pokojne aj odlamovacím nožíkom. Každý rez prechádza niekoľkými milimetrami a niekoľko opakovaní nakoniec prerezáva celú dosku. Príliš oblé konštrukcie využívajú drevené, no najmä plechové konštrukcie a konzoly, ktoré sa sadrokartónom pokrývajú. Výsledné kúzlo je však tvorené krycím Rigipsom na špáry medzi doskami a „Final tmelom“ s vhodným brúsením.

Vytváranie deliacich priečok:

– všade, kde vytvárate dve miestnosti v jednej veľkej a nechcete použiť pórobetónové tvárnice, či iný pevný materiál s maltou, sadrokartón nájde uplatnenie. Používa sa v kancelárskych priestoroch a budovách, kde sa interiér upravuje podľa žiadosti nájomníkov a nasťahovaných firiem. Priečky sa môžu neustále meniť a sadrokartón je lepšia možnosť, ako tony sutiny, tehál a prach z malty.

Priečky sa vytvárajú pomocou plechových konštrukcií, ktoré sa do seba montujú vďaka jednotlivým dielom – profilmi sa skrutkami. Sadrokartónové priečky sa vytvárajú pomocou UW profilov. Medzi ne a podlahu sa dáva tesniaca páska. UW sa montujú na strop a na podlahu. Takzvané CW profily sa montujú zvislo, od hora dole. Medzi profily CW sa vkladá tepelná a zvuková izolácia a práve do nich sa skrutkujú sadrokartónové dosky. Po nasadení sadrokartónu z jednej strany, sa do priečky inštalujú rozvody vody, elektriny, internetu a podobne. Až potom sa nasadzuje druhá strana sadrokartónu.

Tento typ sa používa aj pri vyrovnávaní stien na veľmi nerovných stenách v starých domoch. Inokedy sa sadrokartónové dosky lepia priamo na stenu pomocou vhodných lepidiel (to od Rigipsu sa volá Rifix). Na veľmi nerovných stenách je to však riziko pre nerovnosti a zlú schopnosť zachovania rovného povrchu. To by znamenalo problém aj pre inštaláciu novej kuchyne. Preto je nevyhnutné riešiť pevnú konštrukciu tak, aby počítala so zaťažením kuchynskou linkou.

Vytváranie stropov, znižovanie, či vyrovnávanie:

– v rámci rekonštrukcie v starom dome, ale aj pri nových, sa často stretnete s použitím sadrokartónu v interiéri. Nie všetky staré trámy sa oplatí priznávať. Poškodené, nevzhľadné, alebo len prekryté rákosom, omietkami, starými nátermi a podobne, prekrývame aj pre nutnosť tepelnej izolácie. Stropy rozlišujeme nosné, alebo kontaktné. Kontaktné sú montážou sadrokartónových dosiek priamo na starý strop. To však len v prípade, ak je tvorený iným novým plochým materiálom a máte v nich už pripravené nové elektrické rozvody a nie je potrebné riešiť tepelnú izoláciu (prípad, kedy máte zobytnené poschodie nad vami.)

Foto: UD profil na stene pod pôvodným starým stropom v miestnosti, kde sa veľmi nemôže znižovať

Zavesené stropy sú ideálne do starých domov aj preto, že jednotlivé nerovnosti viete vyrovnať pomocou nevyhnutných pozinkovaných profilov UD a CD. UD profil je ten, ktorý sa montuje po obvode steny. Vŕtaním a šrobovaním ideálne 6 skrutkami s hmoždinkou, ktoré si dotiahnete AKU skrutkovačom. Ten je nevyhnutnosť, keďže celá následná práca je len o rezaní, skrutkovaní, prichycovaní a potom tmelení a brúsení. UD nie je len tak. Dôležité je sledovať vodorovné línie, mať ich presne vymerané, dávať pozor a priratúvať hrúbku sadrokartónu, najmä v prípadoch, kedy je okenný otvor príliš vysoko. Do UD profilov sa vkladajú CD profily, ktoré vytvárajú mriežku, alebo len konštrukciu, na ktorú sa montuje sadrokartón. Nezabúdajme na vloženie izolácie a vhodnej fólie – parozábrany. Kabeláž by mala byť v oceľových trubkách z bezpečnostných dôvodov, ak by prehorel kábel.

foto: CD profil vložený do UD profilu a uchytený Elektrické rozvody je vhodné mať ukryté v oceľových rúrkach. Vaše UD a UC profily budú určite čistejšie. V našom prípade dodávateľ do dodávky pripojil aj pár profilov “stojacich” vonku.

V strope na CD profily sa používajú spojky a závesy, prípadne závesné systémy, ak ide o výrazné zníženie stropov. Montujú sa do pevných nosných prvkov, prevažne do trámov, alebo pôvodnej strešnej konštrukcie s nevynechávaním podstatnej záťaže práve v trámoch. Takzvaná úrovňová spojka slúži na krížová spájanie CD profilov. Spojka, ktorá predlžuje dva CD profily nesie označenie K01 a kupuje sa v prípade veľmi dlhých konštrukcií, alebo napríklad ak vám zostávajú nie zase celkom krátke “odrezky”.

Foto: Priamy záves na profil CD. Nesú rôzne číselné označenia. Napríklad 60/200 (udáva dĺžku ramena, alebo celého závesu) a hrúbku materiálu 0,8 mm (ideálne). Po namontovaní stredovej časti do podkladu sa obe ramená ľahko ohýbajú a do nich sa vkladá CD profil, kde sa priskrutkuje cez dierky v ramenách. Prevyšujúci pliešok sa odstrihne, alebo ohne mimo plochu pre sadrokartón. Aj preto ten “cikcakový” dizajn, aby bolo prehľadnejšie a ľahšie, kde strihať (nožnicami na plech)

Rezanie a úpravy sadrokartónov

Na úpravu a rezanie sadrokartónov sa dá používať viacero rôznych nástrojov. Aj pílka na drevo vie poslúžiť, no istejšie sú rezania s pílkami, ktorých zuby počítajú so sadrovým materiálom a preto sa nimi bude dať rezať rýchlo a rovno. Niektoré modely sú tenké aj preto, aby umožňovali ohýbanie rezu a rezanie do oblúka. Pílky na sadrokartón sa nemusia na prvý pohľad líšiť od pílky na drevo. Počítajte s tým, že pri rezaní bude vznikať sadrový prach. Nevíri sa, kým ho nebudete zametať. Na rezanie je ideálny veľký svetlý plochý priestor a nebojte sa značiť si miesta ceruzkou.

Nástrojom, ktorým je možné hobľovať požadovanú stranu dosky, je hoblík, ktorého drsný povrch vie opracovať a zároveň zachovávať rovnú hobľovanú stranu. V prípade, ak budete potrebovať inštalovať skrutky pre luster, alebo iné drobnosti, závesné hlásiče dymu a podobne, je ideálne použiť skrutky s hmoždinkou TNF-W. Tá sa pri skrutkovaní zaprie a zaistí vyššiu nosnosť.

Montáž sadrokartónu a tmelenie

Namontovanie sadrokartónu do pripravenej konštrukcie je hračkou. Dá sa povedať, že mnohých domácich majstrov to baví. Práca ide rýchlo. Najmä ak ste dvaja a jeden pomáha s pridržiavaním celých veľkých dosiek. S tými menšími je to miestami zábava, ak je nutné vyrezať presný rozmer. Skrutkuje sa čiernymi skrutkami určenými na sadrokartón a kupuje sa skôr väčšie balenie ako malé škatuľky. Na uchytenie jednej dosky stačia len pre uchytenie štyri skrutky na záťažových miestach vlastnej váhy dosky (kedy môže pomocník odskočiť a vy doske venujete ďalšie skrutky dostatočne ďaleko od seba). Žiadna skrutka nesmie trčať, ale mierne sa všrobuje do dosiek. Nie príliš hlboko. Neskôr sa tieto priehlbinky s hlavičkami skrutiek vyplnia final tmelom a zabrúsia.

foto: biela páska zo sklenených vlákien je priesvitná, no svoj tvar si drží, napriek dojmu, že je krehká.

Na vyplnenie medzier medzi doskami sa používa Rigips a biela páska známa aj ako sklenená páska / zo sklenených vlákien. Štandardne býva dlhá 25 metrov a široká 5 centimetrov. Nasadzuje sa na tenkú vrstvu tmelu v spoji dvoch dosiek a prekrýva sa ďalšou vrstvou tmelu, až páska celkom zanikne. Po zaschnutí tohto tmelu sa rozotieracou špachtľou rozotiera final tmel. Tak sa výrobok volá a po zaschnutí sa jemným brúsnym papierom brúsi do hladka. Nekvalitné brúsenie má za následok viditeľné spoje a prechody dosiek po natretí interiérovou farbou.

Nezabudnite:

Nátery sadrokartónu by mali byť vždy prievzdušné. Nedávajte tam hocičo a radšej sa poraďte, či je naozaj farba vhodná na sadrokartón. Sadra viaže vodu, vzdušnú vlhkosť a túto vlastnosť si nepokazte hlúpym výberom farby, alebo neodbornosťou výberu maliara vo vašom dome. Nezabúdajte, že sadrokartón, akýkoľvek, má určité protipožiarne vlastnosti. Ružový ešte výraznejšie. Nevhodný materiál môže aj túto vlastnosť narušiť.

Elektrické rozvody by mali byť chránené v oceľových rúrkach. Elektrické vývody nechajte pokojne dlhé. Elektrikár si ich skráti na potrebnú dĺžku už sám.

Pri brúsení sadrokartónu je veľmi jemný prach. Dávajte si preto pozor, aby nebola miestnosť otvorená do nezakrytého priestoru. Nič, čo nie je nutné ponechávať v miestnosti, v nej nemajte. Alebo to zakryte.

Používajte ochranné pomôcky a respirátor na dýchanie. Model FFP2 je napríklad označený ako modrý, s určením práve na jemný sadrový prach, cement, pieskovanie a iné látky. Niekoľko rád k brúseniu prináša aj naše DOMaZÁHRADA.sk

Záver práce so sadrokartónom je spojený s tmelením. Škárovací akrylový tmel na sadrokartón je materiál, ktorý je pretierateľný a čisto biely. Má dobré vlastnosti pre vypĺňanie medzier pri stenách, v okolí okien a sadrokartónových dosiek a vie opraviť aj nedostatky, ktoré si všimnete neskôr.



foto: príklad stropu, ktorý pri dobrom pohľade odhalí nedostatky. Viditeľné zle zatmelené skrutky a tiež nevybrúsenú časť tmelu (približne v strede a viac do prava)