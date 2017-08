Akumulátorová vŕtačka a jej 10 výhod, ktoré dnes vieme oceniť - ZN.SK

Pred desiatimi rokmi bola akumulátorová vŕtačka luxus. Robotníci, firmy, ale aj niektorí nadšení jednotlivci si zadovážili vŕtačku na baterky. Jej vývoj bola nevyhnutnosť jej použitia. Viacero výrobcov sa púšťalo do vývoja a každý chcel docieliť jedno. Vŕtačku, ktorá bude mať svoje schopnosti, bude ľahká, reálne bude pracovať a nebude náročné ju nabiť. Dnes je akumulátorová vŕtačka na tom s cenou podobne ako aj viacero klasických vŕtačiek. Má však niekoľko nesporných výhod, o ktorých je dobré hovoriť a mať tak obhajobu toho, že si ju chcete zadovážiť. Pokojne si ju zažiadajte pod stromček.

1. akumulátorové vŕtačky sa dobre pokladajú

Argument, že sa vŕtačka dobre pokladá, vyznieva fádne, až humorne. Klasickú vŕtačku však nepostavíte na hromade dreva tak, aby nepadala, rovnako ani na rovnej zemi. Tzv. uťahovačky, ako sa ľudovo hovorí akumulátorovým vŕtačkám, či akumulátorovým šrobovákom, sú vždy s konštrukciou stojacou. Najčastejšie je to na ploche batérii. Tá hlavná výhoda je, že takúto vŕtačku viete ihneď uchopiť ako zbraň. Veľa dizajnov umožní postaviť vŕtačku. Iné sú dizajnované viac na prácu.

2. žiaden kábel

Pri prácu s aku vŕtačkou nezavadzia žiaden kábel. Čo by za to dali niektorí majstri dávnejšie. Možno aj tí, ktorým sa podarilo prevŕtať napájací kábel prichytený pod doskou. Nie ste limitovaní neistotou, či dosiahne kábel, alebo predlžovačka. Áno, ani len tú predlžovačku netreba kupovať, či len naťahovať cez celý dvor. Pekným príkladom sú situácie, kedy potrebujete skrutkovať na chate niekde v horách bez agregátora a bez elektrickej prípojky. Neexistuje iné riešenie… vlastne ešte sa dá použiť ručná vŕtačka a do ruky skrutkovač.

3. váha akumulátorovej vŕtačky

Akumulátorová vŕtačka je ľahšia aj menšia než klasická vŕtačka. Samozrejme, nemusí byť tak výkonná, ale pre mnoho účelov si dokážu konkurovať. Akumulátorovú vŕtačku je človek schopný držať oveľa dlhšie, manipulovať ňou na menej prístupných miestach. Ruka zvládne oveľa viac práce a námahy.

4. Je pre jednu ruku

Klasická akumulátorová vŕtačka, ako bolo spomenuté, je ľahšia, než klasická vŕtačka. Faktom však je, že aku vŕtačka je určená do jednej ruky, kým veľa klasických vŕtačiek potrebuje ruky obe. Konštrukčne by si mala vystačiť s jedinou rukou. To sa oplatí pri rôznej prácu, kde druhou rukou musíte držať, alebo prichytiť čokoľvek, čo súvisí s vŕtaním a šrobovaním.

5. Vypočuté modlitby sadrokartonárov

Inštalovať sadrokartón s klasickou vŕtačkou, alebo nebodaj ručným šrobovákom, to je… veľmi namáhavé. Spolu s rozvojom sadrokartónov sa rozširovalo aj uplatnenie aku skrutkovacích vŕtačiek. Priložená skrutka k vŕtačke je začiatok. Pokračuje pomalým privŕtaním a nakoniec utiahnutím skrutky. Nič zložité a ťažké. Pri nevyhnutnosti držať si veľkú ťažkú tabuľu nad sebou a zároveň stabilitu na rebríku je to neoceniteľný pomocník. Nakoniec uplatnenie nachádza aj kdekoľvek kde sa spracúva drevo, opravuje chata, šopa, horáreň, stavia záhradný domček.

6. Rýchlosti

Bez preháňania je to malý zázrak. Bez veľkého premáhania dosiahnete veľmi pomalé rýchlosti s ktorými sa nepodarí vrtákom prevŕtať tenký materiál príliš. Nepodarí sa tak ani poškodiť niečo, kde je nevyhnutná precízna a pomalá práca. Rýchlosť si oveľa lepšie upravíte než pri klasických vŕtačkách aj vďaka tomu, že má často rýchlostí viac od tej najmenšej a najcitlivejšej. Dosiahnuť sa dá aj bez veľkej námahy.

7. Akumulátorová vŕtačka použitá o polnoci

Akumulátorovú vŕtačku hravo použijete aj v noci. Pokiaľ nevŕtate do tehlovej steny priamo k susedovi, ale len do nábytku, alebo na podložené drevo, práca s ňou nepredstavuje žiaden problém. K nevyhnutným dierkam a utiahnutiu skrutiek nemusí byť nutné púšťať plný výkon. Dobrá a kvalitná akumulátorová vŕtačka nepotrebuje robiť veľký hluk, aby spravila svoju prácu. Kým zvuk z materiálu nie je rozvádzaný po miestnosti, zväčša ani za stenou nie je nič počuť. Nezaškodí si to pri vašom modeli otestovať.

8. Ovládanie

Vývojári a dizajnéri sa vždy na dizajne vyhrajú. Prepínanie smeru chodu je vždy riešené po ruke. Každá poriadna kvalitná akumulátorová vŕtačka má ovládacie prvky vyriešené ako dostupné a ľahko prepínateľné. Nie však samovoľne. Zatiahnutie vrtáku, alebo rôznych nadstavcov musí byť vždy vecou pár pohybov rúk. Žiadne kľúče a prídavné zariadenie. Aku vŕtačky vždy pôsobia pevným dojmom, uchopené v ruke sú tak nástrojom s ktorým sa pracuje s oveľa lepšou istotou.

9. Skladovanie

Dá sa postaviť, zaberá menej miesta a ak ste aj niekde odpásli kufrík, stále vyzerá sama o sebe zaujímavo rozbalená. Dá sa položiť kdekoľvek. Dobre sa čistí a nemá otvory, v ktorých by mohli zostávať triesky. Preto položiť ju na policu znamená zobrať ju neskôr z police a tá zostane čistá.

10. vŕtačka nie je len vŕtačka

Mať akumulátorovú vŕtačku znamená, že mimo vŕtanie zvládne samozrejme aj mnoho iného. Zašrobovanie / zaskrutkovanie šrobov / skrutiek, rovnako ako ich vyťahovanie a odstraňovanie. Netreba ich vnímať len na výrobu dierok, ale aj vytváranie spojív, na zaťahovanie skrutiek, ba dokonca spolu s rôznymi násadkami sa dá s nimi vyrezávať, brúsiť, či iné činnosti, aké očakávate aj od klasickej vŕtačky.