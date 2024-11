Prečo pred Vianocami „dizajnéri tvrdia, aký bude trend Vianoc?“

Každé Vianoce vidíme v médiách niekoľko reportáží, ktoré tvrdia, „aký bude trend tohtoročných Vianoc“. Počas decembra sa koná niekoľko predvianočných výstav, veľtrhoch venovaných dizajnu, interiéru, Vianociam, stromčekom a podobne. Tam novinári neváhajú položiť už niekoľko desaťročí tú istú otázku dizajnérom, ale aj zástupcom organizátorov veľtrhov, či výstav: „Aký bude trend týchto Vianoc? Aké farby budú prevládať?“ a podobne. Ide o trochu nezmyselnú otázku, pretože v skutočnosti nemajú vešteckú guľu a nemôžu vedieť, čo sa ľuďom bude páčiť.

Ľudia začnú riešiť vianočný stromček práve v decembri a inšpirovať sa budú buď tým, na čo majú peniaze, čo majú doma v rámci zásob, alebo to, čo im vnútia podobné reči a tvrdenia. Je to totiž len marketing a vsugerovanie toho, čo dizajnéri videli, chcú podporiť, alebo môžu podporiť. Neraz len títo „vizionári“ hovoria o svojich predpokladoch a túžbach, to v čom sa nejaký čas už pohybujú a v čo veria. Prípadne sa inšpirujú tým, o čom predpokladajú podľa lajkov a ohlasov, že by mohlo ľudí zaujať.

Aký trend tohtoročných Vianoc bude? Aké farby budú prevládať? A pod.

Už sa nám podarilo vidieť archív niekoľkých takých relácií dávnejšie a tvrdenie „hitom tohtoročných Vianoc bude fialová“ sme počuli v štyroch rôznych rokoch aj napriek tomu, že bola hitom asi len v nejakom videoklipe a na fotkách. Ak sa však naozaj chcú oslovení o niečo oprieť a využiť pri takejto otázke predpoklad, je to niečo iné. Trend v zdobení vianočných stromčekov v takom prípade určujú rôzne faktory a skupiny. Základom sú kombinácie kultúrnych, komerčných a módnych vplyvov, ktoré sa každý rok odlišujú:

1. Návrhári a výstavné trendy

Návrhári interiérov, floristi a špecialisti na dekorácie sú častými „tvorcami trendov.“ Na výstavách a v médiách prezentujú inovatívne koncepty, farebné palety a štýly, ktoré môžu zaujať zákazníkov. Tvoria svoje, alebo prebraté diela, používajú farby, ktoré môžu byť výsledkom očakávaní a námetov s ktorými zahajujú Vianoce. Tieto trendy sú často ovplyvnené módnymi kolekciami, aktuálnymi farbami roka, alebo všeobecnými témami, ako minimalizmus, ekológia, či návrat k tradíciám. O tradíciách je to pritom každý rok. Vždy budeme niekoho počuť tvrdenie „tento rok si všímame návrat k retro prvkom“ čo je tak trochu absurdné tvrdenie. Nejde o návrat. Vianoce sú odjakživa spojené s niečím retro, keďže si tým pripomíname aj tých, ktorí s nami už nie sú.

2. Komerčný vplyv

Obchodné reťazce a výrobcovia ozdôb zohrávajú zásadnú úlohu. Ich ponuka určuje, aké dekorácie sú dostupné na trhu. Reklamy, letáky a výklady obchodov zas ovplyvňujú spotrebiteľov tým, že propagujú „trendy“ produkty. Za socializmu sme mali na stromčekoch taký trend, aký bol práve dostupný v predajniach. Prípadne taký trend, aký priniesli deti v rámci jednej obecnej školy domov z technických prác, alebo ich tvorili na výtvarnej výchove. Trend je aj o tom, čo čínsky producenti vo veľkom dopravia do veľkoobchodov a bude nutné tento sortiment rýchlo vypredať, inak bude celý rok zaberať cenný priestor v sklade a podliehať skaze. Trendom je teda to, čo bude práve najlacnejšie a s čo najlepším marketingom, aby ľudia vedeli a získali pocit, že presne toto potrebujú a toto teraz „letí“.

3. Sociálne siete

Platformy ako Instagram, Pinterest a TikTok dnes určujú, čo je populárne. Influenceri a bežní ľudia zdieľajú vlastné nápady na zdobenie, ktoré môžu byť rýchlo prijaté širšou verejnosťou. Tento „virálny efekt“ môže spôsobiť, že netradičné nápady sa stanú mainstreamom. Poznáme to aj vo svete. Americké médiá sa predháňajú v tom, aby priniesli reportáž, aký vianočný stromček ozdobila prvá dáma. Napriek tomu, že vieme, ako to v skutočnosti je a že stromček v Bielom dome zdobia špecializované firmy. Opäť nejde o udávanie trendu, ale mnohí to opakujú. Tak ako opakujú vianočné stromčeky celebrít, ak sa stihnú pre virálnu fotku pochváliť o niečo skôr, než fanúšikovia začnú so svojim zdobením. Firmy sú ochotné zaplatiť veľa peňazí, ak by si celebrita dala na stromček značkovú ozdobu a zmienila sa o značke. Veď to je princíp influencerov.

4. Kultúrne rozdiely

Nie všetci sa však riadia globálnymi trendmi. Tradičné zdobenie založené na rodinných zvykoch a miestnych tradíciách má stále veľký význam. Bežné rodiny často kladú dôraz na sentimentálne hodnoty, ako ozdoby, ktoré sa v domácnosti používajú celé generácie. A ako je to na Slovensku? My na Slovensku zdobíme vianočný stromček predovšetkým tým, čo máme, alebo na čo máme. Neminieme tisíce eur na jeden stromček a jeho ozdoby. Využívame klasické poctivé sklenené ozdoby, alebo ak ich deti vytrieskajú, uspokojíme sa aj s plastovými. V Ázii sa oslavujú tiež Vianoce, no problém je so skutočným ihličnanom. Využívajú sa umelé stromčeky a aj ozdoby vyzerajú inak. Aj táto rozdielnosť je krásna a nedá sa povedať, že najkrajšie stromčeky majú na Seychellách, alebo v Kanade.

5. Prečo návrhári tvrdia, čo bude trendom?

Návrhári a značky prezentujú trendy ako „proroci,“ pretože im to umožňuje ovplyvniť trh, zvýšiť predaj a propagovať vlastné produkty. Ak niečo produkujú a robia to v materiálovej a farebnej podobe, o ktorej hovoria, nebudú propagovať biely plyš a prorokovať jeho úspech, ak s plyšom nerobia a tým by podporili konkurenciu. Ale netreba im vždy krivdiť. Ich tvrdenia sa často odrážajú od analýzy aktuálnych estetických preferencií, dopytu a spoločenských nálad. V konečnom dôsledku však trend prijme verejnosť len vtedy, ak sa stotožní s jeho štýlom. A ešte raz „v konečnom dôsledku“ aj tak vo Vianociach a ich výzdobe vidieť veľký objem peňazí, príležitostí a možností. Pre bežného Slováka je to tiež príležitosť ušetriť tam, kde nie je nutné preháňať.

Napriek mediálnemu tlaku si veľa rodín volí zdobenie podľa vlastného vkusu, rozpočtu a spomienok. Pre mnohých je zdobenie stromčeka viac o emóciách než o trendoch. Tým vzniká rozpor medzi návrhárskym diktátom a skutočným životom.

U nás sa vianočné dekorácie a trendy riadia tým, čo už máme a čo je dostupné. Pozrite si niečo vo vianočnej ponuke na 4Home.sk, alebo na Allegro.sk