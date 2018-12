Roráty, skoré ranné omše pri sviečkach, nezameniteľná atmosféra adventu

Advent sa nám spája s mnohými zvyklosťami, ktoré si bežná rodina v súčasnosti osekala len na adventný veniec. Ten skutočný Advent, ktorý sa v minulosti spájal so stridžími dňami, v sebe ukrýva aj peknú tradíciu skorých ranných omší, ktoré poznáme ako Roráty. Zdalo by sa, že takmer zanikli, no tešia sa svoje obľube v niektorých farnostiach na Slovensku, z čoho je aj kultúrna udalosť. Priláka totiž do kostola aj tých, čo bežne do kostola nejdú. Chce to len uprieť si ranné dospávanie. Roráty sa totiž odohrávajú pred svitaním.

Rorátne ranné omše

Rorátne omše v minulosti pre našich starých otcov a mamy patrili medzi bežné v predvianočnom čase. Dnes sú po desaťročiach zabudnutia a neudržiavania opäť oživované a neraz aj kultúrnym lákadlom. Nejde teda o žiadnu novinku s ktorou by cirkev prichádzala v predvianočnom čase. Rorátne omše získali svoj názov z latinského “rorate” čo znamená “rosu dávajte”.

Roráty sa začínajú v čase pred svitaním, zámerne v čase tmy, čo má byť spojitosť s tým, že svet je v tme a potrebuje svetlo. To svetlo je pritom tvorené výhradne plameňom sviečok. To jediné osvetlenie, ktoré by malo v kostoloch v tomto čase byť. Zasvätené sú Panne Márii a sprevádzajú ich chórové piesne, a rorátne spevy. Roráty sa slávia počas všetkých dní adventu, mimo nedele a 8. decembra.

Zaznieva:

Latinsky: Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum:aperiatur terra, et germinet Salvatorem

V preklade: Roste nebesá zhora, oblaky nech pršia Spravodlivého. Nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa. (Iz 45,8)