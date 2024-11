Vianoce na Slovensku poteší nadšencov Vianoc a tradícií

Kniha sa naozaj receptami orientuje na Vianoce. Ak ste netušili, čo by ste chceli na Vianoce variť, piecť a čím sa inšpirovať, v knihe je inšpirácií viacero. Dnes, ak sa v jednej rodine neraz miesi niekoľko regiónov súčasne, je zaujímavým riešením návrat do spomienok viacerým členom rodiny, aj pozvaných hostí. Nedokážeme síce overiť, do akej miery sú tie najzásadnejšie recepty každého regiónu v knihe zastúpené. Nejde však o úzky výber a tak je vysoko pravdepodobné, že sa autorke naozaj podarilo uspokojiť každý región. Pečené ryby, tradične späté s Vianocami,koláče, múčne jedlá, kapustové polievky a mnohé ďalšie špeciality našej sviatočnej regionálnej kuchyne majú vždy svoj miestny názov, popis surovín aj popis postupu. Niektoré z receptov príslušné pre viacero regiónov súčasne sa môžu opakovať.

Hlavné jadro tejto knihy tvorí tradičná kuchyňa. Jednoduché, aj výrazne zložitejšie recepty tu nachádzajú svoj priestor, popis surovín a aj postup práce. Tie náročnejšie pokrmy majú viditeľnejší podrobnejší postup, aby aj výsledok bol ten, aký si možno niektorí pamätáme z detstva, alebo z rozprávania. Kniha je bohato ilustrovaná, takže nejde len prázdne listovanie textom zaplnenými stránkami. Recepty reálne v kuchyni pripravil Martin Foltín a spoločne s fotografom Marekom Velčekom ich pripravili do aranžovanej podoby tak, aby pasovali do celkovo pekne upravenej a dizajnovo peknej knihy.

