Roj včiel vo vašej blízkosti - Čo robiť a treba sa báť? Ani nie! - ZN.SK

Roje včiel nemusia byť útočné a pre človeka nebezpečné. No tak ako je nevyspytateľný človek sám, nevyspytateľné sú a niektoré prírodné javy a roj včiel patrí medzi ne. V záujme chrániť môžu niektoré včely vnímať vaše priblíženie sa a zvedavosť ako záujem ublížiť kráľovnej.

Roj totiž môže obsahovať aj kráľovnú a všetky včely sa pri hľadaní nového miesta pre usadenie môžu sťahovať aj so zásobami potravy.

Roj včiel na cestách

Pre laika je ťažké odhadnúť, či ide o včely a čo má robiť. Roj, ktorý sa usadí v blízkosti ľudí, však prináša aj určité riziká. Správanie detí a niektorých ľudí v snahe sa priblížiť ich môže vyprovokovať a útok viacerých včiel prinesie oveľa väčšie riziká, než útok jedinej včely. Alergik, alebo človek, ktorý sám o sebe ani netuší, že je alergický na osie alebo včelie uštipnutie, môže veľmi škaredo doplatiť na takýto útok.

Včely majú pre nás mimoriadny význam a zaslúžia si ochranu. Preto aj nález včelieho roja je príležitosť na záchranu včiel, ktoré sa pritom riadia len svojimi prirodzenými vlastnosťami a inštinktmi zakódovanými tisícročia, v ktorých nie sú ľudia zainteresovaní. Človek však v súčasnosti obsadil celú zem a prírodu si podriadil, preto aj pre naše pohodlie považujeme roj za problém.

Platia zásady:

Nepribližovať sa a odstrániť opatrne také potraviny, ktoré by mohli byť súčasťou plánu ďalšieho presunu roja k vám.

Zatvoriť okná

Zavolať hasičov v prípade, ak sa roj usadil. Hasiči sú ako zásahová jednotka do rôznych situácií, vyškolení a vybavení aj práve na situácie odchytu včelích rojov. V spolupráci so včelárom, pokojne celkom cudzím nie vo vzťahu s rojom na úteku, prebehne odchyt, alebo pokus o uchovnenie roja.

Pozor, hasiči nemusia mať vždy takú výbavu, aby roj odchytili a on to aj prežil. Vzhľadom na súčasnú hodnotu včiel a ich ochranu je dobré kontaktovať aj včelára vo svojom okolí v spolupráci s hasičmi.

Zaujímavosti o včelích rojoch

Roje sa tvoria v prípadoch, kedy sa matka plánuje presunúť inam. Včelár tak príde o podstatnú časť včelstva v jednom úli. Inokedy môže ísť o prvoroje, menšie roje, no ľudia zväčša spozorujú práve tie veľké roje. Každý dobrý včelár však dokáže vypozorovať správanie matky a správanie robotníc, čím dokáže predvídať možné rojenie. Matka chudne a pripravuje sa tak na náročnejší let. Inak totiž včelia matka nemá dôvod lietať a preto aj jej váha je oveľa väčšia. Rojiť sa včely môžu pre málo miesta pre plodenie nových včiel, alebo pre prítomnosť novej neoplodnenej matky. Zaujímavé je tiež to, že rojenie včiel umožňuje brániť sa včelám pred niektorými parazitickými ochoreniami. Výrazne rojenie zlepší ich zdravotný stav, keďže ak sa donedávna vystavovali parazitickej nákaze v úli, so sebou si v zásobách jedla môžu brať minimálne zárodky týchto chorôb. Stále nie sú stopercentne chránené, no nový začiatok na nejakom novom mieste je pre ne novým začiatkom aj po stránke zdravotnej. Otázne je pre ne potom už len to, kde roj zakotví.