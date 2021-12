Domáci vaječný likér, punč a ďalšie vianočné drinky, ktoré musia byť...

K Vianociam okrem plného stola rôzneho sviatočného jedla a koláčikov neodmysliteľne patrí aj drink, ktorým by sme si mali štrngnúť na tieto jedinečné sviatky. Možno patríte medzi tých, ktorý sa držia svojej overenej klasiky ako víno, šampanské či iný domáci alkohol. Čo, ale takto vyskúšať typické vianočné nápoje, ktoré nás pohladia na duši a zahrejú v chladných zimných dňoch? Medzi najobľúbenejšie vianočné nápoje určite patrí varené vínko, vianočný punč či domáci likér.

Ako si pripraviť tradičný vianočný punč?

Na prípravu budeme potrebovať:

červené víno (0,5 L), čierny alebo ovocný čaj, trošku rumu (200 ml)

šťava z pomaranča prípadne z citróna

-cukor, celá škorica, klinčeky, ovocie ( jablká, pomaranče, maliny, čučoriedky…)

Uvaríme si čaje, pridáme víno, rum a koreniny. Povaríme. Pridáme ovocie. Punč plníme do pohárov a užívame si jeho jedinečnú chuť.

V prípade, že neholdujete alkoholu, alebo ho jednoduche nemôžete piť, výborný je tiež nealkoholický punč, príprava je rovnaká ako pri tom s alkoholom, len vynecháme víno a rum.

Recept na domáci vaječný likér

Budete potrebovať tieto ingrediencie:

5 vaječných žĺtkov

vanilkový cukor, práškový cukor (podľa chuti)

0,5 L rumu alebo vodky ( u nás sa osvedčil rum) – môžete dať aj menej

2 ks kondenzovaného mlieka – Salka

Žĺtka zmiešame s cukrom nad parou, môžete miešať dobrých 10 minút, čím viac tým lepšie. Pridáme Salko a miešame ďalej, nakoniec pridáme alkohol a plníme do fliaš. Je to ozaj fantastické, neporovnateľné s tým kupovaným likérom.

Môžeme si pripraviť aj rôzne iné likéry, výborný je tiež karamelový alebo kakaový likér. Príprava je jednoduchá, pri karamelovom robíme likér z karamelového kondenzovaného mlieka a pri kakaovom pridáme kakao. Aké jednoduché.

História vaječného likéru

Jeho história sa datuje až do raného stredoveku, kedy sa likér varil väčšinou z mlieka, pridaním obilnín, vína či piva a korenín. V tom období bol považovaný za liek na prechladnutie. Až neskôr sa do neho pridávali vajíčka, a nebolo nič neobvyklé keď do neho pridali ovocie. Recept sa z Európy dostal do Ameriky, kde do neho pridali rum či whiskey. A tu už nadobúdal dnešnú podobu.

Tip na výborné varené vínko

Varené víno výborne chutí či z bieleho či červeného vína. Príjemne zahreje a je tiež výborné pri potulkách mestom, vtedy nám ani zima veľmi neprekáža.

Recept na biele varené víno

Budeme potrebovať: biele víno, jabĺčka, celú škoricu, badián, klinčeky a trstinový cukor.

Jablká si nakrájame a dáme variť s vínom a koreninami, podávame horúce a ihneď degustujeme.

Recept na červené varené vínko

Potrebovať budeme tieto ingrediencie: červené víno, pomaranč/citrón, klinčeky, škoricu, badián a cukor.

Z pomaranča si môžeme vytlačiť šťavu, pre intenzívnejšiu chuť, pridáme k vínku, okoreníme, pridáme cukor a pláty pomarančov a dáme variť. Odstavíme ho predtým ako začne vrieť, môžeme ho nechať chvíľku odstáť, aby sa nám chute prepojili.