Pochúťka menom fondue, pôvod, príprava a zaujímavosti

Počuli ste už niekedy o fondue alebo ste ho mali dokonca možnosť ochutnať? Fondue poznajú najmä obyvatelia Švajčiarska, nakoľko je to ich národným a mimoriadne obľúbeným jedlom. Názov pochádza z francúzštiny, pretože pokrm vznikol vo francúzskej oblasti švajčiarskych Álp, a to z francúzskeho slovesa v minulom čase – fonde, čo znamená roztopil sa, roztavil sa. Fondue je originálne v tom, že si ho v podstate pripravuje každý sám a priamo potom priamo konzumuje.

Odkiaľ pochádza?

Presný pôvod nie je úplne jasný. Pripisuje sa Švajčiarom aj Francúzom zároveň. Najznámejšia legenda o vzniku sa traduje od 18. storočia a siaha do alpskej oblasti, ktorá sa nachádza na východnej strane Francúzska a severozápadnej strane Švajčiarska, nazývanej Jura. Obyvatelia alpských oblastí boli počas zimy separovaní od ostatného obyvateľstva a ich zásoby tvorili doma vyrobené syry a pečivo. Tie však po čase samozrejme stvrdli a ťažko sa jedli, a tak začali obyvatelia Jury tvrdší chlieb namáčať do roztopeného syru. Do syra začali postupom času pridávať víno, bohatší obyvatelia vymenili chlieb za mäso domáceho zvieraťa a tak vznikali aj jeho iné podoby.

Symbol švajčiarskej jednoty a národnej identity

Prvé písané recepty na fondue sa objavujú v kuchárskych knihách z 18. storočia vydaných vo Francúzsku a Belgicku, ale vyžadujú si Gruyère, švajčiarsky syr, takže Švajčiari si právom zaslúžili uznanie ako jeho pôvodcovia. Švajčiari na klasické syrové nedajú dopustiť a vyhlasujú ho za svoj symbol jednoty a národnej identity. Jeho preslávenie v Amerike nastalo v roku 1964 na Svetovej výstave v New Yorku, keď sa fondue predstavilo v alpskej reštaurácii Swiss Pavilion’s.

Príprava a konzumácia tradičného syrového fondue

Zo zásady platí, že na jeho prípravu používajú len tie najkvalitnejšie ingrediencie. Ľudia, ktorí fondue vynašli, boli síce chudobní, ale používali kvalitné, domácky vyrobené suroviny. Ak totiž napríklad do syrového nalejeme nekvalitné víno uberáme sa o delikátnu chuť a fondue nebude dobré. Hoci syr, víno a cesnak sú základnými ingredienciami švajčiarskeho fondue, nájdete tu aj ďalšie doplnky, ako sú horské bylinky, paprika, kajenské korenie, muškátový oriešok, horčica a občas paradajkový coulis.

Syrové fondue sa tradične vyrába a priamo podáva v špeciálnej hlinenej nádobe známej ako caquelon. Tento široký, plytký hrniec je obľúbený, pretože sa v ňom syr zohrieva rovnomerne a udržuje teplo. To zabezpečuje malý varič, sviečka alebo gélový alkoholový kahan či horák, takže si jedlo môžete vychutnať dlhší čas. Hostia napichujú na špeciálne dlhé vidličky nakrájané kúsky chleba a ponárajú ich do bublajúceho syra. S vidličkou v hrnci niekoľko sekúnd krúžia, aby sa chlieb obalil a poriadne syrom nasiakol – zároveň však treba dávať pozor, aby sa chlieb úplne nepremočil.

Fondue sa teší obľube vo všetkých domácnostiach a reštauráciách po celom Švajčiarsku. Najbežnejšie je však v tradičných alebo vidieckych oblastiach vo francúzsky aj nemecky hovoriacich oblastiach. Iba zriedka sa podáva v elegantných reštauráciách, pretože aróma šíriaca sa celým podnikom by prekonala jemnejšie chute jedál iných hostí.

Zaujímavosti: