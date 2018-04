Recenzia Vadí nevadí, nevinná hra sa zmení na boj o život - ZN.SK

Hrávali ste niekedy hru Vadí nevadí? Ak áno, určite v nej nešlo o život ako pri originálnej hororovej lahôdke od majstrov hrôzy zo štúdia Blumhouse. Tí to minulý rok s hitom Uteč dotiahli až k nominácii na Oscara za najlepší film a k Oscarovi za najlepší scenár. V slovenských kinách mal včera premiéru film Vadí nevadí , ktorý patrí do kategórie zaujímavých hororov mladej generácie, aké sú pre Blumhouse charakteristické.

Nebude to nevinná hra

Študentka Olívia (Lucy Hale) vyrazila s partiou priateľov počas jarných prázdnin do Nového Mexika. Zoznámenie s neznámym chlapíkom ju a jej priateľov zaviedlo do ľahko strašidelných kulís zrušeného kláštora, kde si zahrali práve Vadí nevadí. Ako to už u tejto hry býva, kvôli tajomstvu, ktoré vyplávalo na povrch začala atmosféra trošku hustnúť. Naozaj husto ale nastalo vo chvíli, keď im neznámy fešák prezradil, že keď by ich k hre nenalákal, tak by zomrel. A, že teraz je dosť pravdepodobné, že začnú umierať oni. Najprv túto vyhrážku nikto nebral vážne. Po návrate domov však Olívia a jej priatelia nenachádzali pripomienky hry na každom kroku. Sms, telefonáty, nápisy na stenách, otázky náhodných ľudí – všetci títo opakujú otázku „Vadí nevadí?“ A variant, že by odmietli, neprichádza v úvahu. To spoznajú vo chvíli, keď to niektorý z nich vyskúša a zomrie. Ako sa hráči strácajú a umierajú, hra naberá na obrátkach a stupňuje svoju náročnosť. Otázkou zostáva: Ako zastaviť smrtiaci kolotoč, keď žiadne štandardné riešenie neexistuje?

Zdeformovaná tvár so širokým úsmevom

V pubertálnej hre Vadí nevadí, okolo ktorej sa točí celý dej uvidíte v podstate hororové klišé. Doslovný preklad je pravda alebo odvaha a pod tým názvom hru poznajú viacerí. Hra, pri ktorej človek odhalí aj to čo nechce a spraví, čo by bežne nespravil. Postupná likvidácia postáv, pár nepríjemných detailov, pri ktorých možno zatvoríte oči, krik a panika a samozrejme snaha prísť celej záhade hry na koreň, ale nič naozaj strašidelného. Horor v kinách môžu pokojne navštíviť aj citlivejšie povahy. Čo vás možno bude v noci strašiť sú zdeformované tváre, naznačujúce prítomnosť zla. Charakteristický strašidelný prvok filmu je teda široký úsmev na tvárach ľudí, ktorý kladú jednoduchú otázku „Vadí nevadí?“ Medzi postavami vo filme vládne žiarlivosť a napätie spojené s láskou a to všetko poprepletané komplikovanou minulosťou. Keď začnú tušiť, že to nie je naozaj len hra, vzťahy sa začnú ešte vyostrovať a odhalenie právd z minulosti to len pritvrdí.

Hlavná postava Olivia, ktorá vlastne môže za to, že sa všetci do hry zamotali sa bude snažiť zachrániť seba a posledných dvoch kamarátov, ktorí zatiaľ prežili. Záver je zvláštny a rozuzlenie nás extra neprekvapí. Je to jeden z lepších, ale menej strašidelných hororov.

Horor Vadí nevadí si v slovenských kinách majú možnosť diváci pozrieť od štvrtka 19.4.2018.