Recenzia: Mária Magdalena, historická dráma, ktorá vyvracia mýty - ZN.SK

Už dnes prichádza do slovenských kín film od režiséra Gartha Davisa, ktorý stojí za tvorbou známeho filmu, nominovaného na Oscara – Lion. Historická dráma Mária Magdalena vyvracia mýty a napráva obraz očitej svedkyne umučenia a vzkriesenia Ježiša Krista, z ktorej dejiny urobili prostitútku. Snímka rozpráva o Ježišovom živote z pohľadu Márie Magdalény, postavy, ktorá bola doteraz predmetom sporov, kontroverzie a odlišných názorov.

Jediná žena medzi mužmi

Máriinej citlivej a dumavej povahe sa priečila predstava, že skončí v dohovorenom sobáši s mužom, ktorého jej vybral jej otec. Nevidela však inú možnosť, až kým sa v jej dedine neobjavila skupina pútnikov, ktorú viedol charizmatický Ježiš. Mária, okúzlená jeho povahou a názormi, rázne popretŕhala všetky putá, ktoré ju viazali k domovu, a stala sa členkou Ježišovho sprievodu smerujúceho do Jeruzalema. Ako jediná žena v jeho bezprostrednej blízkosti od začiatku pociťovala nevraživosť zo strany Ježišových učeníkov. Tá narastala priamo úmerne tomu, koľko času s ňou Ježiš trávil, a ako veľmi si začínali rozumieť. Udalosti ju zavedú až do Jeruzalema, kde musí čeliť realite Ježišovho osudu a jej vlastného miesta v ňom.

Zážitok spojením réžie, hudby, hercov a prostredia

V hlavných úlohách historickej drámy sa predstavili herci nominovaní na Oscara. Skvelá Rooney Mara (Mária Magdaléna), Joaquin Phoenix (Ježiš Kristus) a Chiwetel Ejiofor (apoštol Peter). Životopisná dráma je o posledných Ježišových dňoch očami Márie Magdalény. Znamená to, že divák vidí len to, čo mohla vidieť ona. Scény a okamihy, pri ktorých nebola napr. súd s Pilátom zobrazený nie je. Preto to nemusí pre diváka neovládajúceho túto tému z Biblie dávať zmysel. Komorná dráma o niekoľkých postavách v realisticky chudobnom prostredí napriek pomalšiemu tempu zadržiava dych. Dej rozpráva o nepochopení Ježišovho učenia, teda okrem samotnej Márie a medzi kľúčové slová patrí aj odpustenie. Prorokovi uveria, až po samotnom vzkriesení mŕtveho Lazara. Tahar Rahim (Judáš) je vo filme zobrazený ako náboženský fanatik a sebec, ktorý nakoniec Ježiša naozaj zradil, pretože veril, že čoskoro uvidí svoju mŕtvu ženu a dcéru. Vyzerá to, že všetci jeho tvorcovia aj herci vedeli, čo robia a prečo to tak robia. Kombinácia réžie, scenára, kostýmov, hudby a samotných hercov robí z filmu zážitok. Ostáva na divákovi, čo si zo samotnej snímky a hlbokého príbehu vezme.

Historickú životopisnú drámu Mária Magdaléna je možné zažiť v našich kinách už od štvrtka 22.3.2018.