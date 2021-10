Úspešný animák Netflixu Maya a traja bojovníci má fatálne chyby

Netflix neustále prináša novinky a inak tomu nebude ani pred Vianocami 2021. Už teraz sa ale v ponuke objavuje nový seriál z prostredia, aké sme mali doteraz od sfilmovania v animákoch uchránené. Aztécka a mayská civilizácia dodnes veľmi neplnila titulky filmových magazínov a portálov. Maya a traja bojovníci je príbehom o odvážnej princeznej, ktorá sa rozhodne bojovať proti proroctvu a divákom ponúkne mnohé čudesné prvky a symboly, ktoré poznáme z hieroglyfov v pyramídach a stavbách, ktoré zostali po stredoamerických a juhoamerických Indiánoch. Všetko by vyzeralo na tomto animovanom akčnom seriáli výborne, nebyť podivných hlúpostí, ktoré kazia radosť.

Španielčina, slovenčina, černosi aj…

Seriál Maya a traja bojovníci prináša celkom nepoznanú oblasť, kultúru známu dávno predtým, než ich prišli vyvraždiť Španieli a pobrali im tony zlata. Zdá sa tak trochu ironické, keď do celého jazykového prejavu Indiánov, ktorí o neznámo ako dlhý čas majú doplatiť na konquistadorov hovoriacich španielsky, počuť rôzne pozdravy, frázy a slovíčka v španielčine. A to aj v českom dabingu. To nie je všetko. Keďže proti princeznej sa vydávajú niektorí Indiánski bohovia, jedným z nich je ak bohyňa tetovania, ktorá rozpráva prazvláštnym jazykom. Tvorcovia českého dabingu sa rozhodli, že tejto postave dajú špeciálny jazyk tvorený češtinou s niektorými slovenskými vetami. Je naozaj zvláštne počúvať český dabing, ktorý bude píliť slovenské uši náhlou slovenčinou, ktorá sa nedá neprepočuť. A aj to len pri jednej postave. Slovenský dabing pritom vôbec nie je v ponuke.

Zvláštne pôsobí návšteva mesačnej krajiny, alebo len akejsi krajiny za hranicami jej ríše, kde naráža na chlapca čiernej pleti s dredmi. Indiánska kultúra pred príchodom Španielov a čierny chlapec. Nejde pritom o rasistickú poznámku, ako skôr postreh na aktuálny trend zdemolovať historické poznámky a logiku tým, že nasilu filmový priemysel pridáva rasovú pestrosť aj tam, kde nemá žiadnu logiku. Na Netflixe a v americkej produkcii je dnes zvykom zámerne ponúknuť rasovo pestré obecenstvo, rovnako ako v seriáli Bridgerton, ktorý sa z historického hľadiska nedá pozerať a je nutné vypustiť snahu o historické vzdelávanie sa pri pozeraní seriálu. Vzdelávanie totiž neponúka žiadne a od reality má neuveriteľne ďaleko.

Vážne? V rozprávke pre deti je „zkurvysyn“?

Maya a traja bojovníci majú však ešte jednu zvláštnosť, pre ktorú sme pozeranie seriálu vzdali. Svojim divákom ponúkne z nepochopiteľných dôvodov v českých titulkoch aj slovo, ktoré nám deti zopakovali už 47 krát. Asi pre čudovanie sa a pretáčanie, aby sme mali istotu, čo to opakujú. Slovo, aké zrejme nemá patriť do rozprávky pre deti.

O to viac, ak základ tohto slova tvorí naozaj všeobecne známy, ale u detí neprípustný vulgarizmus. Deti, ktoré v piatich a šiestich rokoch vedia čítať, obohatia slovník a ani nemusíte ustriehnuť kde vlastne slovo získali. Na vine však budú v škôlke vždy rodičia. Teraz určite, pretože si dovolili dôverovať českým prekladateľom.