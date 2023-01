Recenzia: Kuchynský robot Lauben Kitchen Machine vás nadchne

Sú prístroje v kuchyni bez ktorých sa dokážeme zaobísť a zväčša nemajú časté využitie. Potom sú tu tie, ktoré potrebujeme často. Kuchynský robot nie je v každej kuchyni. Tam, kde je vysnívaným doplnkom, či aspoň súčasťou technologickej výbavy, dokáže naplniť viacero očakávaní. Na miestach, kde je plánovaným doplnkom, je to viac menej isté. Lenže sú aj miesta, ktoré ho neplánujú, iba registrujú existenciu prístroja akým kuchynský robot je. Práve takéto miesta – domácnosti a rodiny môžu byť ešte viac prekvapené z toho, akú dôležitú úlohu má kuchynský robot v bežnej slovenskej domácnosti. V našej kuchyni máme vianočný darček, kuchynský robot Lauben, ktorý je inšpiráciou samou o sebe.

foto: Kuchynský robot krátko po rozbalení

Po istom čase a po generácii fungujúcej na predstave kuchynského robota z roku 1976 a toho z 90-tych rokov sme dali šancu celkom inému upgradu. Kuchynský robot ešte pred desiatimi rokmi znamenal mierne niečo iné, ako dnes. Silná propagácia konkrétnych výrobkov priniesla do tohto segmentu silných hráčov. Ale aj množstvo vychytávok. Jeden kuchynský robot dnes dokáže zastať funkciu niekoľkých prístrojov. To ocení malá kuchyňa, aj každý jeden z nás, čo nechce mať na všetko jeden prístroj pre organizačné dôvody svojej kuchyne.

foto: poznáte ten pocit, keď vyberáte z veľkej škatule inú podobne veľkú a z tej už je jasné, že vás čaká zásadná zmena? Škatuľa, ale aj ďalšie materiály odkazujú na video sprievodcu. Ak si nieste niečím istí, všetko nájdete v ňom. Offline aj online.

Kuchynský robot Lauben

Krásny kúsok na našom trhu nemeckej značky Lauben je príkladom pre moderný kuchynský robot. Jeho dizajn je prispôsobený základnej funkcii – mieseniu cesta, miešaniu a šľahaniu. Celkovo osem rýchlostí môže každá slúžiť inej činnosti a aby ste nič neprehnali, prístroj chráni niekoľko poistiek. Konštrukcia s veľkou nerezovou misou s objemom 5,5 litra má nad sebou vyklápacie rameno a hoci existuje všade určitý priestor na netesnosť, všetko sedí dokonale a aj v nádobe sa vymiesi všetok sypký materiál. Dáva si naozaj záležať na tom. Aby nič nezostalo bokom nepovšimnuté. Pekný dizajn má jednu zásadnú vlastnosť. Pôsobí pevne, všetko drží, nikde nehrozí vŕzganie, fľaky spôsobené časom (určite nie na čiernom dizajne) a výborne sa umýva.

foto: ovládanie, ktoré nepotrebuje náročné študovanie manuálov, alebo “léta praxe”.

Zásadné prednosti kuchynského robota

Tento kúsok sa pýši celo-medeným motorom, kovovými dielmi, nerezovou nádobou a tvrdým odolným sklom na prídavnom mixéry. Na materiáloch si dali záležať, rovnako ako na variabilite

Ukrýva v sebe niekoľko funkcií, nahradzuje tak miesič cesta, šľahač, miešač, mixér, mlynček na všetko, čo mlieť v bežnej domácnosti potrebujeme

foto: tri základné nástroje pre použitie s nerezovou misou. Všetky tri je možné ľahko jednou rukou nasadiť. Jednoduchá konštrukcia a tvarovanie hlavice si žiada len pripojenie, mierne zatlačenie do pružiny a pretočenie do otvoru. Rovnako ľahko sa metličky aj vyberajú.

Dobre vyzerá. Tento dizajn dokonca v roku 2019 získal cenu za dizajn IF Design Award. No dotyk je príjemný, nič sa nedá umiestniť nesprávne, všetko sedí tam kam má.

Dvíhanie ramena je cez páčku, ktorú poznáme z iných podobných riešení. Táto páčka odisťuje dvíhanie ramena, samo sa zdvihne a len mu rukou dopomôžeme. Následne ak chceme rameno zase zvesiť, znova uvoľníme páčku a rameno sa uvoľní a prepadne o niečo nižšie. Ďalej mu už musíme pomôcť rukou. Tento fakt a takéto správanie umožňuje ovládanie jedinou rukou a druhá môže byť zamestnaná inou činnosťou, či špinavá od múky. Skrátka stačí vďaka tomu jediná ruka a dosiahneme čo potrebujeme.

Pri práci s ním nejde o kvílenie a hluk. Patrí medzi tichšie roboty a mixéry.

Gumové nožičky zaistia, že prístroj necestuje po stole. Nádoba aj mixér, či viečka sedia na svojom mieste a ak aj nie, prístroj to dá vedieť.

Žiadne komplikované ovládanie. Jediné tlačidlo a regulátor rýchlosti. Ak otvoríte niečo, čo nemáte, motor sa vypne.

Všetko príslušenstvo sa dá umývať v umývačke riadu

Radosť s ním pracovať. Nasadzovanie mlynčeka je možné jednou rukou, ale chce to cvik s pridržaním tlačidla. Alebo ľahko dvoma rukami keď jednou stlačíte tlačidlo na prístroji a až vtedy ide ľahko nasadiť mlynček. Ten je dodávaný s veľkým plochým zásobníkom, čo určite využijeme pri mäsových zmesiach, plnení klobások a pod.

Nadšenci domácich cestovín si môžu dokúpiť rôzne násady na ich výrobu. Nám stačí základná výbava.

Základná výbava

Lauben Kitchen Machine 1200 ponúka naozaj krásnu základnú výbavu. Jeho názov napovedá, že ide o 1200 W, čo celkom stačí na to, čo ponúka. Tri metličky sú úplným základom vo výbave. Nadstavec na šľahanie (na sneh, rôzne polevy), druhým je nadstavec na miešanie (krémov, rôznych surovín, zmesí a pod.), tretím je nadstavec na miesenie cesta. Všetko sa to dobre chytá, je príjemné na dotyk. Kovové časti, ktoré by mohli byť poznačené odtlačkami prstovNie je to však len miesič, šľahač a miešač.

Ide totiž aj o mixér s tvrdým sklom, ktorý prístroju dodá ešte iný vzhľad a je z neho razom plnohodnotný spotrebič nahradzujúci iné mixéry.

s tvrdým sklom, ktorý prístroju dodá ešte iný vzhľad a je z neho razom plnohodnotný spotrebič nahradzujúci iné mixéry. Sekáčik , menší mini-mixér, ktorý je súčasťou balenia, poslúži na mletie maku, orechov, pokojne aj kávy.

, menší mini-mixér, ktorý je súčasťou balenia, poslúži na mletie maku, orechov, pokojne aj kávy. Ďalším prídavkom je veľmi podstatný vylepšovák v podobe mlynčeka na mäso. Na elektrický pohon a s niekoľkými rôznymi kotúčikmi si môžete určiť, akú jemnosť budú mať čevapčiči, karbonátky, fašírky, či náplň klobások.

foto: krátko po rozbalení, pohľad na nasadený mixér a mlynček.

Práve pri klobáskach by som sa rád zastavil. Nadstavec na navlečenie črievok značne sprístupňuje inak neznámy svet domácich klobások . Elektrický robot s „prístavbou“ na plnenie vlastných klobások bude veľkým lákadlom pre určitú časť zabíjačkových gurmánov, ale aj tých, čo si suroviny kúpia a vyrábajú si vlastné produkty doma.

na navlečenie črievok značne sprístupňuje inak neznámy svet . Elektrický robot s „prístavbou“ na plnenie vlastných klobások bude veľkým lákadlom pre určitú časť zabíjačkových gurmánov, ale aj tých, čo si suroviny kúpia a vyrábajú si vlastné produkty doma. Krytky pre mlynček a mixér si žiadajú vždy niečo mechanicky (čiže neelektronicky) stlačiť, aby šlo tento priestor uvoľniť.

foto: prívodný kábel je schovaný v spodnej časti. Nie je tak krátky. Do rovnakého miesta sa dá pritom aj schovať, takže nikde nezavadzia napríklad pri prenášaní. Jednoduchosť a pritom môže mať na svedomí veľa.

Nasledovné nie je súčasťou balenia, ale uvádza sa ako samostatne predávané: nadstavec na výrobu lasagne, špagiet, alebo fettuccine.

Základná filozofia je praktická využiteľnosť

Kuchynský robot nám umožňuje niečo výnimočné. Zbaviť sa najšpinavejšej práci pri výrobe chleba, cesta na tortový korpus, na pizzu, či moravské koláče. V podstate akéhokoľvek cesta, kde si nie sme istí spôsobom prípravy a dokonalosťou vymiesenia cesta. Nejeden recept si neodpúšťa poznámku „dokonale vymiesené cesto“. Tak tu dokonalosť necháte na prístroj a čas venujete niečomu inému. Toto bol základný dôvod, prečo sme aj u nás chceli kuchynský robot. Pre niekoho je hlavným využitím robota mixovanie a teda jeho mixér.

foto: pohľad na zdvihnuté rameno a násadu / metličku na šľahanie

Môžeme akokoľvek milovať prácu v kuchyni, no sú práce, ktoré nás buď zdržujú, dávajú zabrať rukám, vareškám a podobne. Medovnikárky počas roka a najmä pred Vianocami dávajú zabrať rukám. Musia pripraviť niekoľko ciest, ktoré odkladajú na odležanie do chladničky. Spomínam si tak na staré časy, keď sa pred Vianocami pieklo vo veľkom a miesenie cesta bola jediná chlapská práca pre početnosť rôznych misiek rozdelených na receptúry a účely. Túto prácu môžete prenechať kuchynskému robotovi.

Objavujeme, že kuchynský robot dokáže motivovať svojho majiteľa piecť viac. Ak bol dôvod zamietania pečenia len cesto a čas prípravy, robot to vyrieši. Nie je to len tým, že dobre vyzerá, dobre sa s ním pracuje a ingrediencie nasypať do nádoby zvládne naozaj aj dieťa. Je dôležitou pomocnou rukou v kuchyni a Lauben zvláda aj ďalšie práce. V typickej rodinnej kuchyni, v ženskej kuchyni, pri výrobe smoothie, polievok, surovín, pri miešaní šalátov, rôznych zmesí, šľahaní vajíčok a pod. Na mnoho činností nemáme čas, nervy a niekedy ani sily. Treba tak zopakovať hlavné prednosti a najmä škálu toho, čo dokážu tieto prístroje zastúpiť.

V chlapskej kuchyni má svoje miesto

Cesto na pizzu nie je zásadne komplikované. Väčšie cesto na viac pízz už je trochu iný prípad. Ak netušíte, ako si pizzu pripraviť, v balení dodávaná malá kuchárska kniha obsahuje mimo iných receptov aj ten na pizzu. Mixér má použitie na všetko, kde má mixér uplatnenie. Samotná nerezová misa na miesenie a miešanie môže pokojne slúžiť na vymiešanie zmesi na klobásky, fašírky a dokonalé premiešanie cesnaku, cibule a korenín s mäsom. Klobáskové násadky potom už nebránia tomu, aby sme si konečne vyskúšali výrobu domácej klobásy. Črievka na tento účel si žiadajú svoj postup a aj dobrý zdroj. Už chýba len udiareň, ktorá je u nás len otázkou času a sezóny. Lauben Kitchen Machine 1200 teda poteší aj mužov.



foto: pohľad na prístroj po rozbalení zo škatule

Mlynček na mäso je sám o sebe skvelým nástrojom s ktorým tie klobásky pôjdu plniť ľahko. Stále na tom istom prístroji. Ďalší level je domáca paštéta, ktorej výroba má rôzne receptúry no hneď dva nástroje kuchynského robota pri nej môžete využiť.

Pečenie chleba nie je žiadna nálepka konkrétneho pohlavia. Muž aj ženy, obaja dokážu piecť úžasné chleby. Neexistuje nikto lepší. Cesto naň navážiť dokáže ktokoľvek, kto vie vytiahnuť váhu a suroviny zo skrine. Výhovorky bokom. Potom už nič nemusí brániť príležitosti blysnúť sa. Lauben Kitchen Machine 1200 je totiž jeden z tých prístrojov, ktorého vzhľad zaujme, budí záujem predstavivosť a provokuje skúsiť, k čomu všetkému nám vie ešte poslúžiť. Tento kúsok vylepší vašu kuchyňu. Toho, čo dokážete uvariť, k čomu naberiete odvahu a tiež to, k čomu sa odhodláte napríklad zajtra.

Na záver pár predností prístroja Lauben Kitchen Machine 1200:

Všetko je zrozumiteľné, z výborných materiálov, dizajnovo zaujímavé a veríme, že aj celé roky poslúži.

Hluk nie je piskľavý, ba dokonca by sme ani nehovorili o hluku. Celá práca môže prebiehať maximálne čisto, pokojne na obruse. Nádoba na miesenie cesta má svoj kryt, ktorý sa upevňuje skôr ako metlička či miešadlová hlavica. Ten následne drží. Pevné tesné veko má aj mixér a uzatvára sa celkom aj malý sekáčik.

Upevňovanie nádoby má ukazovateľ, ktorý nám napovie, či je správne usadený, alebo nie.

foto: ukazovateľ nie je elektronický, ale mechanický. Takže sa na neho dá oveľa viac spoľahnúť a prístroj nemusí byť ani zapnutý. Skúšali sme ukazovateľ oklamať, ale pre prsty je to náročné a prístroj sa zrejme nedá oklamať. Takže žiaden strach. Správne nasadená nádoba znamená správne fungovanie prístroja.

Mlynček je pevný, vyzerá dostatočne odolný

Nádoba na cesto sa ľahko umýva. To, čo sa nikde neuvádza, sú aj zaujímavé rúčky. Ide o niečo medzi gumou a plastom, ktoré môžu plniť hlavne funkciu rôčky tejto nádobe. Je ju možné za ne uchytiť pri prenášaní hlavne pri špinavých rukách od iných surovín. Vtedy je možné vďaka nim prenášať nádobu aj stlačením medzi rukami, či lakťami, keď prsty nedovoľujú priamy dotyk.

Celkový dojem je len pozitívny. Z pohľadu, z práce s ním, a rovnako tak s výsledkom vykonanej práce samotnej. Ak viete, že vás čaká jeho rozbaľovanie, alebo ho očakávate pod stromčekom, bude potešením, dôvodom na radosť, aj dôležitým pomocníkom v kuchyni. Už si len žiada vymyslieť vhodné miesto na skladovanie a maximálne vyťaženie, pretože vlastná domáca gastronómia ním získava ďalší level.