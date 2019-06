Recepty: cesto na pizzu #1: návod na prípravu pizze a systém surovín

Keď sa povie talianska kuchyňa, každý si väčšinou hneď predstaví pizzu alebo cestoviny. Tak ako môžeme pripraviť cestoviny na niekoľko spôsobov, môžeme pripraviť pizzu na 1000 spôsobov. My si dnes predstavíme hneď tri rôzne recepty na prípravu cesta na pizzu.

Cesto na pizzu #1

Ingrediencie

1 čajová lyžička sušeného droždia

2 stredne veľké poháre hladkej múky

170-200 ml vody

1 polievková lyžica oleja

1 zarovnaná čajová lyžička soli

Postup

Droždie premiešame z preosiatou múkou, pridáme soľ a následne zalejeme teplou vodou. Všetko dôkladne premiešame a začneme miesiť cesto. Miesime ho približne 5-10 minút. V prípade, že sa nám cesto veľmi lepí na prsty, pridáme ešte trochu múky. Z cesta vytvoríme bochník, potrieme ho olejom a dáme do misy odležať. Misu prikryjeme potravinárskou fóliou alebo kuchynskou utierkou. Umiestnime ju na teplé miesto a cesto necháme približne hodinu odstáť. Po uplynutí tejto doby cesto vyberieme z misy a rozdelíme ho na dve časti. Vytvarujeme z nich bochníky, posypeme múkou a necháme ich opäť odstáť hodinu. Po hodine cesto vyvaľkáme a ponaťahujeme, následne naň poukladáme ingrediencie, ktoré si sami zvolíme.

Nedá sa len tak čokoľvek nahádzať na pizzu bez nejakej hierarchie. Aj keby ste niečo také skúsili, postupne sa sami zdokonalíte v tom, čo určite áno a čo určite nie. Je zaužívaným pravidlom, že pizza má svoj základ. Rajčinový pretlak, omáčka, alebo kečup tvorí tento základ. Aby sa pizza dobre rozťahovala, na prstoch môžete mať buď olej, alebo naopak múku. Pri roztieraní paradajkovej omáčky zas budete mať prsty od nej (to platí pre tých, čo idú na vec rukami.)

Rajčiny, paprika, alebo cibuľa klasická, sa dávajú zväčša na spodok. Spolu so šunkou a slaninou. Suroviny ako kukurica tiež patria nižšie. O to viac, ak nepoužijete syr, ktorý je ideálne povrchové spojivo na všetko na pizzy. Ak si potrpíte na vajíčko, skúste ho najskôr rozmiešať a použiť taktiež nižšie. Ideálne s ním skúste zakryť žltú cibuľu, čo ju spevní. Iným vajíčko viac chutí navrchu, hoci práve vajíčko nie je úplne bežnou surovinou. Pri fialovej cibuli je zaužívané viac ju priznávať. Jej farebnosť sa tak vyzdvihuje a dáva tým viac do vrchných vrstiev. Najmä v prípade, ak pizzou ponúkate ľudí, ktorí netušia o obsahu cibule. Cibuľa je bežnou surovinou, no medzi zákazníkmi v pizzériách je mnoho tých, čo si ju tam nedokážu ani len predstaviť.

Papričky sa dávajú navrch. Je to aj preto, že zákazník v reštaurácií chce vedieť, kde na ktorom kúsku sa môže pripraviť na pálivejšiu chuť a cielene si pizzu práve pre absenciu, či prítomnosť dochutí/nedochutí, alebo práve podľa toho si kúsok vyberá, či zvolí deťom.

Na vrch pizze, na syrovú posýpku, dávame z dekoračných dôvodov lístočky listovej zeleniny. Nepoužíva sa šalát, skôr rukola a drobnolístkové varianty. Ako korenie sa používa najvýraznejšie oregano. Ak chýba, môžete kombinovať majoránku a tymian.

Snímka v článku je ilustračná