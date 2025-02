Recenzia: kvalitná autokamera Lamax F10 GPS 4K má viacero predností

Testovali sme autokameru LAMAX F10 GPS 4K: Vybrať si autokameru do auta je za každých okolností dobré. Lepšie je mať kameru kvalitnú a ideálne je mať kameru plne spoľahlivú pre všetky možné situácie. Čím kvalitnejší záznam, tým ľahšie je pre vás dokazovať situáciu, prítomnosť farieb a najmä čitateľnú EVČ páchateľa. Napríklad v situáciách, keď vám v plnej rýchlosti niekto predvádzal jazdecké umenie nevhodné na bežné cesty a neváhal strieľať kamienky, či manévrami ohroziť vašu posádku.

Situácie, kedy má kamera na prednom skle význam, mnohí poznáme. My sami sme sa zoznámili s mnohými kamerami a najnovšie konkrétne s modelom Lamax F10 GPS 4K. Tento model si do názvu dáva dve kľúčové prednosti, ktorými sú zápis GPS súradníc a rovnako aj funkcia nahrávania v rozlíšení až 4K. Hotový záznam si tak pozriete aj na veľkom televízore vo výbornej kvalite. Čo si všímame a čo nás nadchlo?

Balenie a unboxing

Kamera je balená v škatuli s ďalšou výbavou. V balení nájdete nálepové priehľadné plochy na sklo auta, ak nechcete 3M nálepku lepiť priamo na sklo. Najmä ak vozidlo nie je vaše, ale služobné, alebo len chcete byť šetrní ku sklu a jeho umývateľnosti. Priehľadná vrstva je riešením, ako sa vyhnúť komplikovanému umývaniu. Kábel ku kamere je s koncovkou USB, takže autá s portom USB môžu rovno kameru napájať. Zároveň je však súčasťou balenia aj zásuvka do autozásuvky (ľudovo nesprávne občas nazývaného ako „zapaľovača“). Mimochodom, tá je dvojportová, čiže popri kamere môže napájať napríklad aj nejaké iné zariadenie s USB. Manuál, náhradná lepivá 3M plocha sú samozrejmosťou.

foto: napájací kábel má slušných 350 cm, zároveň je tu kábel USB-C / USB-C 20 cm dlhý. Modrý nástroj slúži na ukrytie káblu v spojoch vozidiel. Mnohé autá umožňujú ukrývať káble medzi sklom a plastami.

Malé postrehy:

napájanie samotnej kamery má konektor USB-C

napájanie možné aj priamo cez USB, ak nemáte k dispozícii autozásuvku

kamera nemá batériu ale superkondenzátor, ktorý má zaručiť dlhú životnosť a odolnosť napríklad v mrazoch, či horúčavách, čo je na autách bežný stav

súčasťou videa je aj nahrávanie zvuku

obsahuje G-senzor, takže vie vyhodnotiť náraz, prudké zabrzdenie a takýto záznam chráni ako ten cennejší (pred premazaním)

veľkosť displeja 2,31″, 240×320

kamera je odnímateľná a schovávateľná… o tom si ešte povieme.

foto: prvý port viditeľný na foto je pre prídavnú vnútornú kameru, ktorá sa dá dokúpiť. V strede je port na TF / microSD kartu a celkom vpravo je port USB-C na nabíjanie.

Inštalácia kamery Lamax F10 GPS 4K

Jednou z predností kamery, ktorá hrá do karát aktuálnym potrebám a požiadavkám, je prepojenie s WIFI. Už počas jazdy je možné dostávať nahrávky priamo do mobilu a prechádzať si ich. Prípadne si ponechávať záznam len na microSD karte. My sme použili svoju kartu 128 GB, keďže pamäťové karty nie sú súčasťou balenia. Zvláda karty do 256 GB. S rýchlosťou zápisu na bežnú cenovo dostupnú kartu nie je žiaden problém, zdržania a záznam je stále dostatočne kvalitný. Kamera má dostatočne dlhý kábel na to, aby mohla viesť vrchom a nakoniec okrajom a spodkom predného skla na strane spolujazdca. Na uchytenie po okrajoch slúžia malé sponky 3M (5 kusov), ktoré sú súčasťou celého balenia taktiež. Taktiež nástroj na ukrytie kábla v spojoch.

foto: autozástrčka má port pre kameru, ale poslúži aj na nabíjanie mobilu. Ak ste nemali USB port v aute, odteraz máte.

Pri lepení je dobré dávať si pozor, ktorou stranou a kam. Aby sa nestalo, že pochybením, alebo krivým nalepením budete musieť kameru odlepovať. Máte síce náhradné plochy a lepky, no človek nikdy nevie, koľko áut prestriedate. Kamera má odnímateľné uchytenie. Pokiaľ jazdíte len na Slovensku, nevchádzate do Rakúska, či nebodaj až do Portugalska, v takom prípade si kameru môžete ponechať na prednom skle dlhodobo bez ťažkostí. Pozrite si však pre istotu článok, ako sa niektoré krajiny stavajú ku autokamerám, aby ste boli pripravení na ich obmedzenia.

Prvé kroky v aute

S kamerou sú prvé kroky v aute jednoduché. Uchytenie je ideálne za spätným zrkadlom na strope pri prednom skle. Ak tom dovoľujú senzory dažďa, pruhov a iné technológie. Prípadne na strane spolujazdca stále za spätným zrkadlom. Moderné autá môžu mať sklon predného skla v ostrejšom uhle, ako autá staršie, alebo autá nákladné, dodávky a podobne. Na rozdiely v sklone kamera myslí, pretože nahrávacia hlava je otočná a je možné dosiahnuť potrebný uhol. Ideálne je mať na skle spomínanú priehľadnú plochu ako prvú. Skúste vymerať budúce umiestnenie kamery tak, aby minimálne zavadzala vo výhľade, nebola zámienkou pre políciu na udelenie pokuty za prekážku vo výhľade a zároveň, aby boli pripojiteľné káble a kamera samotná.

Z kamery na chvíľu oddeľte úchytnú časť (chyťte kameru do ruky a pohybom ruky ide posunúť zadný kryt), na ktorej je nálepka. Lepšie sa bude lepiť na sklo. Následne na túto časť nasaďte celú kameru. Po napojení na napájanie a spustení auta je kamera hneď pripravená a nahráva. Po zlepení ochranných fólii máte jasný obraz. Obrazovka nie je dotyková, ale dá sa ľahko ovládať tlačidlami. Slovenčina je vo výbere jazykov samozrejmosťou. Kamera nahráva klasicky na spôsob bežných autokamier – do slučky a dôležité zábery si môžete poistiť zámkom, aby nedošlo k premazaniu. Na veľko-objemových kartách sa to tak skoro nestane, ale pre istotu je „pre istotu“.

Vysoká kvalita záznamu

Kamera F10 GPS 4K ponúka skutočné 4K rozlíšenie pri 30 snímkach za sekundu, čo zaručuje ostré a detailné zábery. Pre plynulejší záznam je k dispozícii rozlíšenie 2,5K pri 60 snímkach za sekundu. Aj nočné zábery sú vďaka kvalitnej optike jasné a zreteľné. Pri zastavení takéhoto záznamu je možné očakávať stále veľmi pekný a ostrý záber. Napríklad ak potrebujete čítať presné EVČ značky, alebo svetlá na semaforoch. Predsa len, kamera má slušný uhol záberu 150°. Do neho možno zachytiť celú prednú kapotu a dianie po jej okrajoch.

Súčasťou nahrávania obrazu je aj nahrávanie zvuku. Ale toto nahrávanie je možné vypnúť, ak si neželáte mať na nahrávkach svoj hlas, manželské hádky, nezhody členov domácnosti a pod. Zvuk je však určite odporúčaný. Predsa len pri niektorých incidentoch na cestách je vhodné, ak máte na zázname aj sirény, húkanie, prítomnosť agresorov, jeho vyhrážok, alebo vyjadrení o vine a priebehu nehody, ktoré sa môže náhle pri inom vyšetrovaní meniť.

Rozlíšenie kamery:

3840×2160/30fps

2560×1440/60fps

2560×1440/30fps

1920×1080/60fps

1920×1080/30fps

GPS funkcia a upozornenia na radary

Integrovaný GPS modul zaznamenáva presnú polohu a rýchlosť vozidla, čo môže byť kľúčové pri dokazovaní priebehu udalostí. Kamera tiež upozorňuje na miesta s rýchlostnými radarmi, čo pomáha predchádzať pokutám. Túto funkciu sme neotestovali na slovenských cestách, alebo sme len nemali šťastie na úseky merané s radarmi, takže ju nedokážeme potvrdiť, ani viac rozviesť.

Rozšíriteľnosť a konektivita

Kamera F10 GPS 4K podporuje pripojenie zadnej alebo interiérovej IR kamery pre komplexnejší prehľad o dianí okolo vozidla. S podporou 5 GHz Wi-Fi a intuitívnej mobilnej aplikácie je sťahovanie a prehliadanie záznamov rýchle a pohodlné. Pamäťový slot umožňuje použitie microSD kariet s kapacitou až 256 GB, pričom efektívny kodek H.265 šetrí miesto na karte bez straty kvality záznamu.

Dôležité informácie o kamere Lamax F10 GPS 4K:

Výrobca: LAMAX

model: F10 GPS 4K

Batéria: Superkondenzátor

Nabíjačka – vstup 12-24 V

Nabíjačka – výstupy 5 V / 2,4 A / 5 V / 3 A

Dĺžka napájacieho kábla 350 cm

Rozmery 83 × 65 × 40 mm

Hmotnosť 147 g

Prevádzková teplota -10°C ~ +50°C

oficiálny popis: https://www.lamax-electronics.com/sk/kamery-do-auta/f10-gps-4k/

aplikácia doiPhone: https://apps.apple.com/us/app/viidure/id1489090807

aplikácia do Androidu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vidure.app&hl=cs&pli=1

Dôvod, prečo je dobrá autokamera v aute?

Stretávame na cestách všeličo. Sme svedkami udalostí, kedy automobilka nemontuje do nemeckých trojpísmenkových vozidiel žiadne smerovky a vodiči týchto vozidiel sú s tým stotožnení. Cyklisti na prechodoch, aj ľudia bezohľadní voči svojmu životu, za ktorých však preberáte zodpovednosť, ak ich máte pod kolesami, aj s traumami na celý život. Autokamera nechráni len vás, ale aj zvyšok rodiny, prípadne ľudí vonku. Má pre nás význam zopakovať ich dôležitosť a prednosti. Preto si nenechávame ujsť možnosť zopakovať, že nám dokážu poslúžiť ako:

Dôkaz pri nehode – Záznam z kamery môže byť kľúčovým dôkazom pri dopravnej nehode, pomáha určiť vinníka a uľahčuje poistné konanie, ale aj policajné vyšetrovanie.

– Záznam z kamery môže byť kľúčovým dôkazom pri dopravnej nehode, pomáha určiť vinníka a uľahčuje poistné konanie, ale aj policajné vyšetrovanie. Ochrana pred poisťovacími podvodmi – Zabraňuje podvodníkom, ktorí úmyselne spôsobujú nehody s cieľom získať odškodnenie.

– Zabraňuje podvodníkom, ktorí úmyselne spôsobujú nehody s cieľom získať odškodnenie. Monitorovanie cestného správania – Pomáha vodičom analyzovať vlastnú jazdu a môže byť užitočná aj pre zamestnávateľov pri kontrole služobných áut.

– Pomáha vodičom analyzovať vlastnú jazdu a môže byť užitočná aj pre zamestnávateľov pri kontrole služobných áut. Prevencia agresívneho správania na cestách – Niektorí vodiči sa správajú ohľaduplnejšie, ak vedia, že ich jazda je zaznamenávaná.

– Niektorí vodiči sa správajú ohľaduplnejšie, ak vedia, že ich jazda je zaznamenávaná. Záznam vandalizmu a krádeže – Modely s parkovacím režimom dokážu zaznamenať pohyb okolo vozidla a pomôcť pri identifikácii páchateľa.

– Modely s parkovacím režimom dokážu zaznamenať pohyb okolo vozidla a pomôcť pri identifikácii páchateľa. Ochrana pred neoprávnenými pokutami – V prípade nespravodlivého obvinenia z priestupku môže videozáznam dokázať nevinu vodiča.

– V prípade nespravodlivého obvinenia z priestupku môže videozáznam dokázať nevinu vodiča. Záznam nečakaných udalostí – Môže zachytiť dopravné incidenty, meteorologické javy alebo iné zaujímavé situácie na ceste.

– Môže zachytiť dopravné incidenty, meteorologické javy alebo iné zaujímavé situácie na ceste. Pomoc pri identifikácii vinníka pri úteku z miesta nehody – Ak iné vozidlo spôsobí škodu a odíde, kamera môže zaznamenať ŠPZ a pomôcť pri vyšetrovaní.