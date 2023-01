Šťastlivec či smoliar? Čo sa skrýva za príbehom šéfa Formuly 1?

Bratislava, 19. decembra, 2022 – Strhujúci príbeh najväčšieho smoliara Bernieho Ecclestona a jeho celoživotnej snahy premeniť šport, ktorý miluje z nebezpečnej zábavy bohatých amatérov na celosvetový „superšport“, vám vyrazí dych. Ikonická Formula 1, ktorú sledujú po celom svete státisíce fanúšikov, má svojho pomyselného „šéfa“ práve v Berniem. Jeho dobrodružnú cestu medzi pretekárske motory môžete sledovať v seriáli Šťastlivec! od 27. decembra o 19:00 hneď v dvoch častiach za sebou na televíznej stanici Sport1.

Podnikanie a autá mal odjakživa v krvi

Dnes už 92-ročný Bernie Ecclestone pochádzal z bežnej robotníckej triedy rybára, ktorý za svoj život vystriedal viacero povolaní. Avšak popri každej práci v sebe nezaprel lásku k motocyklom a autám. Už ako malý chlapec predával v škole buchty, neskôr perá v pouličnom stánku a v 15-tich rokoch sa dopracoval k predávaniu motocyklov.

Pustil sa aj do obchodovania s náhradnými súčiastkami pre motocykle, čo ho dostalo medzi pravých biznismenov a neskôr postúpil na predaj ojazdených áut na známej londýnskej Warren Street. Istý čas sa pokúšal aj pretekať vo Formule 3, ale jeho poškodený zrak mu nedovolil umiestniť sa na prvých priečkach, preto sa sústredil na manažovanie iných jazdcov. Po úraze jeho blízkeho priateľa sa rozhodol radšej naplno venovať biznisu.

Vzostupy a pády nádejného pretekára Formuly 1

Neexistuje milovník Formuly 1, ktorý by nepoznal Bernieho Ecclestona. 8- dielny seriál Šťastlivec! ale pôjde ešte hlbšie a intímnejšie do jeho života. Dozviete sa, čo prežíval po smrti svojho prvého jazdcu Stuarta Lewisa-Evansa, ktorý zhorel na Veľkej cene Maroka v roku 1958, ako zvykol chodievať na obed so svojím mentorom, pánom Ferrarim.

Dozviete sa, aké zvučné meno bolo u nich doma varené pečené a dokonca hrával s Bernieho deťmi karty, či za akým svetovým lídrom chodieval na tajné stretnutia. Bernie je známy aj trochu netradičným rekordom. Zaradil sa medzi najdrahšie rozvodové „bitky“ na svete. Odohrala sa vo Veľkej Británii v roku 2009, kde Bernieho exmanželka Slavica, o 23 rokov mladšia bývalá chorvátska modelka, po rozvode získala 1,2 miliardy dolárov, čo je približne polovica jeho majetku. Manželstvo skončilo po 23 rokoch a bolo už druhým v poradí. Bernie sa aj napriek drahému rozvodu stále radí medzi najbohatších ľudí vo Veľkej Británii.

Dobrodružnú životnú cestu Bernieho Ecclestona, šéfa ikonickej Formuly 1, môžete sledovať v ôsmich častiach seriálu Šťastlivec! od 27. decembra o 19:00 hneď v dvoch častiach za sebou na televíznej stanici Sport1.

O AMC Networks International – Central and Northern Europe

AMC Networks International – Central and Northern Europe je súčasťou AMC Networks International, jednou z popredných medzinárodných spoločností na poli televízneho vysielania a distribúcie tematických televíznych staníc, ktoré sa sústreďujú na strednú a východnú Európu. Súčasne portfólio AMCNI – Central and Northern Europe ponúka televízne stanice v štyroch žánroch: športové: Sport1, Sport2, SportM, detské: Minimax, JimJam; zábavno-vzdelávacie: Spektrum, TV Paprika, Spektrum Home a filmové: AMC a Film+. Obsah tematických staníc je vytváraný pre miestnych divákov a trhy v rôznych jazykoch. Je dostupný v celom rade platforiem, vrátane HD služieb a ponúka verzie pre mobilné telefóny.

AMC Networks International (AMCNI) je globálna divízia AMC Networks a je dodávateľom uznávaných zábavných relácií pre predplatiteľov vo viac než 130 krajinách. AMCNI zahŕňa globálne značky a aj populárne stanice s lokálnym významom a rôznorodým žánrovým zameraním. Viac informácií nájdete na www.amcnetworksinternational.com.

zdroj foto: AMC