Recenzia: Kuchyňa, podarená seriálová novinka na Markíze - ZN.SK

Slovenská seriálová tvorba je niekedy riskom, inokedy ziskom. V prípade televízie Markíza sme si mohli všimnúť hneď niekoľko noviniek, ktoré sa pripravovali počas predošlého roka. Kuchyňa, Dušo, Milenky či Oteckovia. Niektoré viac utajene, iné menej, ak ste náhodou zo Skalice a postrehli ste nakrúcanie Duša. Markíza znovu oživila Susedov, ktorí prinášajú jednoduchý humor, ktorému nemusíte venovať priamu pozornosť, Oteckov potešila seriálom Oteckovia.

Mamičky a všetky ženy možno potešila aj pútavým a atraktívnym seriálom Milenky. Čo si budeme klamať, sex a iskrenie rôzneho typu vždy ľudí lákalo. Ešte že tak. Lenže máme tu aj novinku, ktorá sa objavila hneď po Susedoch. Z prostredia gastronómie, tak trochu turizmu a hlavne seriál bez kulís niekde v štúdiu tak, ako je to pri Oteckoch, ktoré sa mimochodom nakrúcajú v rovnakých ateliéroch ako Búrlivé víno. Čo priniesla vlastne Kuchyňa?

Príbeh začína

Príbeh začína stúpajúcou kariérov ambiciózneho Michala (Samuel Spišák, známy z filmov Nedodržaný sľub a Láska na vlásku), ktorý sa nevie popasovať celkom so svojim egom. Verí vo svoje schopnosti, ktoré seriál nijako nepopiera, no cesta k ich dokázaniu je plná nešikovnosti a náhod. Len seriál samotný začína nehodou, ktorej vďačil za prílišné predvádzanie. Celá gastronomická šou a aj ukážky jedál okolitých kuchárov, na ktorej mu jeho kúsok nevyšiel, bola v čudu. Samozrejme, niekto to mal natočené na kamere.

Marián Čekovský, ktorý v seriály hrá Čekyho, ktorý zostáva hudobníkom, ale zároveň má svoju vlastnú reštauráciu v srdci Stredného Slovenska, niekde na Liptove. Keď video zavesí na internet, smeje sa na ňom celé Slovensko. V Bratislave si už prácu ako kuchár nenájde (málo pravdepodobné, ale nechajme to teraz bokom), takže odchádza práve do podniku Čekyho u ktorého dúfa, že by ho mohol zamestnať.

Pozrite si prvý diel online:



Čeky ho svojsky nezamestná, no Michal sa nevzdáva a skúsi to u šéfkuchára Zdeňka (Martin Dejdar), azda najvýraznejšej postavy, nerváka a prílišného pyšného odborníka s tvrdými pravidlami v jeho kuchyni. Zvláštnou obchádzkou prácu získa a zoznámi sa so svojimi novými kolegami. Lukáš Latinák, ako kuchár Bohuš, vyzbrojený receptami svojej babičky, má svoju časť kuchyne, kde jeho prízvuk aj správanie presne zapadajú do prostredia, v ktorom podnik je. pre túto úlohu bol ako stvorený aj svojim imidžom, ktorý si úspešne drží už dlho. Kemka s hereckou kolegyňou Alenou Pajtinkovou ako Barborou hrajúci manželský pár, ktorý sa stará o dve deti. Tým ako sa dopĺňajú a vzájomne spolu držia sú párikom na pohľadanie. Dokonca vieme nájsť vo vlastnom okolí párik im veľmi podobný.

Kemkovi vždy ide každá úloha pribrzdenej postavy, kde to výborne a nenútene využíva aj tu. Nesmierne poctivý a svedomitý otec a manžel. Zaujímavým prekvapením je Gabriela Marcinková, ktorá sa javí ako rodiaca Femme Fatale v seriály Milenky a objavuje sa aj tu ako marketingová vedúca, vedúca ako taká. Tá sa bude snažiť Michalovi znepríjemniť život v podniku, keďže s ním mala tú česť ešte v prvých minútach seriálu. Na originálny spôsob ju stihol zbaliť (keď si uvedomil, že nemá kde spať), zobudiť sa vedľa nej aj pohotovo zdrhnúť.

Jeho postava je čiastočne rozprávač svojho príbehu, čím diváka uvedie do svojej situácie aj do toho, ako vníma niektoré veci. Nepôsobí to divne, skôr to napomáha k pochopeniu niektorých vecí a dodáva humor.

Kuchyňa, seriálová novinka, je

Kuchyňa prišla netradične z prostredia kuchyne, ako inak. Tej, kde sa to hemží výparmi, neustále počuť zhon pracovitých rúk a nikto si v nej nemôže dovoliť dať si oddych. Gastroprostredie je mnohým Slovákom známe. Hoci zatiaľ prvý diel nepriniesol typický zhon, keď je v podniku plno, stihli sme sa ako diváci aspoň zoznámiť s jednotlivými postavami. Tie pritom priniesli humor nenútený, prirodzený, bez trápnych momentov a hlúpostí, ktorými oplýva množstvo seriálov. Seriál, ktorého sledovanie vám nepripadá trápením samého seba a nemôžete ho použiť ako kulisu k žehleniu, pretože vás pritiahne.

Folklórne prvky a rôzne charaktery, ktoré sa zišli na jednom mieste, sú výbornou kombináciou. Martin Dejdar, ktorého budeme mať vždy zafixovaného pre jeho Škalí léta, seriál Zdivočelá země a hlas Barta Simpsona, je postavou, ktorá tak trochu obohacuje seriál o dôležitý charakter. Ten, ktorý je v naozaj každej poriadnej kuchyni, kde je krik a predsa veci fungujú.

Všetko je pritom živé. Nie ste obmedzení len na kuchyňu, ale dej sa odohráva aj vonku, v blízkosti reštaurácie, za ňou, aj celkom mimo nej. V nasledujúcich dieloch je jasné, že sa budeme môcť pozrieť na Michalove snahy presadiť svoje umenie. Humor, ktorý sa tu objavuje nie je tlačenie na pílu. Je to humor, ktorý je reálny a dokonca v niektorých situáciách čakáte, že niekto bude mať na konkrétnu vec tú narážku, ktorá tam patrí. Niektoré reakcie sú naozaj presne očakávateľné, lebo taký je život a taký je človek. V pozadí sa neozýva debilný smiech ako v Susedoch. Nemáte chuť rozbiť televízor ako pri inom gastro seriály z Českej republiky Ohnivé kuře a nejdete sa hromžiť, keď sa vybijú baterky a nejdú prepnúť jojkársky Vlci, ktorí žiaľ neuveriteľne prehnaným stvárnením tajomna či čo to vlastne bolo, absolútne nezaujali. Kuchyňa je seriál, ktorý si opäť radi pozrieme, znova sa radi pozrieme aj na jedlo, ktoré sa tam pripravuje a zároveň sa potešíme aj tomu, že je miestom nakrúcania práve toto, srdcu blízke a krásne prostredie, kultúrne prvky a aj barman s čašníčkou odetí tak, aby na nás pôsobili ako tradíciami blízke postavy a prostredie.

Seriál jednoznačne potešil. Scéna je výborne nasvietená, grafika a kvalita na obrazovke vo Full HD niečo, na čo sa výborne pozerá. Aj príbeh je zatiaľ zaujímavý. Dokonca nechýbajú drobnosti a hlody týkajúce sa slovenčiny a češtiny. „Ja som nechcel.“ / „Mne je jedno, co si chcal, nebo nechcal.“

Treba však dodať, že po prvom diely. Uvidíme, čo prinesú ďalšie.

Pre ľahšiu orientáciu:

Marián Čekovský – Čeky, majiteľ (Marián Čekovský)

Michal, hlavná postava (Samo Spišák)

Zdeněk Nedbal, šéfkuchár (Martin Dejdar)

Anička, čašníčka (Silvia Holečková)

Janko, barman (Jakub Gogál)

Lucia, vedúca (Gabika Marcinková)

Veronika, šéfkuchárka od konkurencie (Monika Hilmerová)

Barborka, kuchárka a Dalinova žena (Alena Pajtinková)

Dalino, kuchár a Barborin manžel (Juraj Kemka)

Bohuš, druhý kuchár (Lukáš Latinák)