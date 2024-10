Veľké myšlienky: Astronómia, ďalšia encyklopédia známej série

Túto sériu máme radi. Náročné témy, objavy, javy a témy ako také totiž čitateľovi prináša vysvetlené jednoduchým spôsobom. Ak používa pojmy, konkrétne výskumy, spomína známe osobnosti, alebo technológie, má k nim odvolávky, alebo priložené informácie. Nezachádza do nevyvážene podrobných detailov, ktoré by sa stali odrazu nezrozumiteľnými. Nejde ani o nekončiaci súbor faktov a informácií. Svoj podiel na výsledku má grafická úprava, farebnosť, ilustrácie a prvky, ktoré vytvárajú čitateľský komfort. Kniha bude nepochybne pekným darom pre nadšenca vesmíru, ktorý nehľadá konšpirácie a nechce sa zdržiavať detskou jednoduchosťou, alebo prílišnou náročnosťou odbornej literatúry pre už vyštudovaného astrofyzika. Táto kniha má byť pre masy. Tak nech naozaj je pre tie masy, ktoré budú chcieť objavovať vesmír a rozumieť tomu, čo práve čítali.

Nerád by som hovoril, že môžete zahodiť všetky knihy o vesmíre, ak vám táto jedna nahradí mnohé z nich. Nejde o knihu, ktorá by bola venovaná najmenším. Veľké myšlienky: Astronómia si žiada čitateľa so záujmom o astronómiu viac ako len pri otázke farby Marsu, Venuše a čo ešte iné lieta okolo Zeme. ideálnym čitateľom je končiaci žiak na základnej škole, stredoškolák, a tiež pokojne dospelý nadšenec vesmíru. Mať túto knihu v hlave ako základný rozhľad v otázkach vesmíru by mohlo byť výborným štartom pre chápanie mnohého. Témy siahajú do minulosti až po súčasnosť, prechádzajú vesmírom z pohľadu fyziky až po technologické snímanie. Ak zanecháme superlatívy, svojim obsahom, komplexnosťou a témami kniha ponúkne naozaj široký rozhľad a čitateľa si udrží dovtedy, dokedy bude mať sám záujem a schopnosť vnímať všetky informácie.

Séria encyklopédií Veľké myšlienky, ktoré vychádzajú z britskej predlohy Dorling Kindersley (DK) postupne v slovenskom jazyku vo vydavateľstve Lindeni, patrí medzi naše najobľúbenejšie . Už sme sa venovali predchádzajúcim dielom a tak nemohla v našom záujme chýbať ani Astronómia . Novinka, ktorá v sérií encyklopédií Veľké myšlienky tentoraz prináša pohľad na svet Astronómie (pozor, nemýliť s astrológiou) opäť zaujímavým a zábavným spôsobom. Knihy, ktoré je možné otvoriť na ktorejkoľvek strane a dokážu priniesť nával informácií, milujeme. O to viac, ak je to robené zrozumiteľným spôsobom a v štýle tejto série. Bohato ilustrovaná totiž k čitateľovi prehovára bez rozsiahlych textov. Otázky, témy a prípadné samovyplývajúce otázky zodpovedáva priamo, bez chodenia okolo horúcej kaše. Nuž a fakt, že pri čítaní prvej, či druhej vety nemáte pocit, že mrháte časom má svoj efekt. Časom nemrhá žiaden čitateľ, ak ho zaujíma vesmír, vesmírne objekty a všetko príbuzné.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy