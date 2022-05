Recenzia: Film roka – nevšedná komédia, ktorá prekvapí

Humberto Suárez je nechutne bohatý a po oslave osemdesiatych narodenín začne pomýšľať na smrť. Trápi ho pálčivá otázka – čo po ňom zostane, keď zomrie? Stačí pár minút a rozhodne sa zafinancovať nový film. Vyberie knihu, ktorú síce ani nečítal, ale vraj je dobrá a najme uznávanú a trochu svojskú režisérku. Tá obsadí do hlavných úloh dvoch významných hercov s osobitým temperamentom a môže sa začať skúšať…

Film vo filme

Hlavná dejová linka nám ponúka jednoduchú komédiu o dvoch hercoch, ktorí sa ťažko znášajú. Keď však zájdeme ešte trochu hlbšie, zistíme, že nejde len o obyčajné trpko vtipné tolerovanie dvoch hviezd, ale aj o profesný boj dvoch generácií. Jedna, ktorá berie herectvo ako umenie a poslanie verzus druhá, pre ktorú je herectvo len dobre platená práca zaručujúca slávu a bohatstvo. Popri tom všetkom sledujeme aj príbeh Pedra a Manuela – dvoch bratov, ktorí sú hlavnými protagonistami plánovaného filmu.

Hviezdne obsadenie

Dvoch opozičných hercov si zahrali Antonio Banderas a Oscar Martinez. Obaja podali skvelé výkony. Veď hrať herectvo je jednoznačne neľahká úloha. Svojskú režisérku zas majstrovsky stvárnila Penélope Cruz. Spolu tak vzniklo nezameniteľné trio. Vo filme si strieľajú sami zo seba, zo svojich kolegov aj z celého filmového sveta. A vy sa budete usmievať, uchechtávať a bude vás to nesmierne baviť.

Európska tvorba

Film roka pochádza z dielne španielskych filmárov. Nečakajte preto žiadny americký brak plný akcie. Tú by ste tam hľadali len ťažko, no i tak si vás film namotá a poľahky udrží vašu pozornosť až do konca. Fajnšmekri ocenia aj čisté kompozície, výborný strih a ešte lepšiu kameru. Navyše, pozeranie filmu v španielčine (s titulkami) je hotový kultúrny zážitok.

Neradno porovnávať americké trháky a európsky film, ale oba sa dajú od seba veľmi ľahko odlíšiť. Film roka je preto v kinách vítaná a príjemná zmena. Má premiéru už 26. mája a hoci sa v zozname filmov tvári nenápadne, ak máte chuť na pohodový večer s úsmevom na perách a výborným nevšedným filmom, toto je to pravé orechové.