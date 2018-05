Recenzia: 6 mesiacov práce s akumulátorovou vŕtačkou Extol LI 16 CD

Viacero rebríčkov hodnotí akumulátorovú vŕtačku značky Extol s označením LI 16 CD za jednu z najlepších na našom trhu. Konkuruje viacerým známym značkám ako jediná z našich krajov. Extol je českou značkou a v rámci tohto modelu má čo ponúknuť aj najnáročnejšiemu používateľovi. Jej veľkou prednosťou je dostupná cena a hlavne výbava celého prístroja.

Po šiestich mesiacoch práce s ňou sa už nazbiera dostatočne veľa skúseností a názorov. Zhrnuli sme ich do piatich oblastí. Ak sa rozhodujete pre tento model, možno práve nasledujúce informácie môžu byť pre vás rozhodujúce.

Žiadne prekvapenie sa nekoná

Spoľahlivou je na začiatku, po prvom rozbalení a skúšaní a spoľahlivou ostáva aj po šiestich mesiacoch. Počas šiestich mesiacov dostala zabrať pri niekoľkých stenách pri inštalácii sadrokartónov, pri vŕtaní do tehál, aj pri vŕtaní do dreva. Za ten čas si vybavíme možno ak len dve či tri nabíjania. Prekvapenie sa teda počas dlhodobého používania nekoná, pretože rovnako spoľahlivou je vŕtačka aj po niekoľkých mesiacov.

Slušná výbava

Vŕtačka má jedno zásadné plus. Dodávaná je v poriadnom kufríku z pevného plastu s veľkou nabíjačkou, ktorá nenabíja veľmi dlho. Môžete ju nechať nabíjať počas práce, kým fungujete na druhej batérii. Výbornou vlastnosťou je práve fakt, že máte dve batérie v jedinom kufríku. Za výbavu môžeme považovať aj pevný kufrík, ktorý sa neotvorí len tak.

Slušná konštrukcia

Výmena vrtáku na bit, alebo na celkom inú veľkosť je veľmi rýchla. Chce to len uchopiť vŕtačku. Uťahovanie čohokoľvek, čo strčíte do hlavy, je riešené bez kľúčov. Preto si viete čokoľvek veľmi rýchlo utiahnuť len uchopením do dlane. Po troche cviku postačí aj jediná ruka. Dve sú istejšie. Keď však držíte sadrokartón nad hlavou a pomocník odíde, veľmi pomôže, že sa dá vymeniť vrták za správny bit aj jedinou rukou.

Padne do ruky, nie je veľmi ťažká a pracuje ako má. Možno nevýhodou je, že ju nepostavíte. Nie je vyvážená tak, aby sa dala postaviť na batériu. Má trochu inú ergonómiu a váhu. Aspoň že sa dá zavesiť za opasok. To, že sa nedá postaviť si všimnete pri montovaní nábytku aa práci tam, kde ste v stiesnených priestoroch. Poteší aj prísvit práce pri rotovaní hlavy.

Využitie

Extol má niekoľko radov svojich výrobkov. Industrial, kam patrí aj model aku vŕtačka LI 16 CD, by mala zvládať vyššie nasadenie. Rad výrobkov Industrial je určený práve pre priemysel a pre profíkov. Niečo na tom bude. Zvláda bez problémov vŕtanie do tvrdých materiálov, hoci bez príklepu. Bezkáblový nástroj tohto typu jednoducho má využitie všade vonku, vo vnútri, pokojne neskoro večer. Má nastavenia rýchlosti, podľa miery stlačenia ide aj rýchlosť otáčania. Pri pustení okamžite zastavuje. Vlastnosti, ktoré využijete a chcete využívať, pretože s nimi počítate a naučili ste sa s nimi fungovať.

Opakovane sme ju využili počas spiacej prestávky malého dieťaťa, alebo aj vo večerných hodinách v bytoch, kde je vŕtanie nežiaduce. Samozrejme nie do panelu, keďže je bez príklepu, no do tehál a dreva bez problémov. Vŕtanie do mäkších materiálov je možné bez hluku, počuť len motor uťahovačky – aku vŕtačky.

Výdrž batérie

Baterku je ťažké zmerať. Ťažko povedať, koľko hodín práce batéria vydrží. Aj po pol roku sa ale nejaví žiadne oslabenie výdrže. Batéria je v kufríku s vŕtačkou a kedykoľvek je vytiahnutá, stále je pripravená. Po pár nabitiach popri náročnejších dní strávených prácou je ale pre používateľa jednoznačne prínosom, keď je vŕtačka stále pripravená pracovať.

Nech znie chvála na konkrétnu značku akokoľvek, pokiaľ sa na ňu vie človek spoľahnúť pri práci a neschopnosť nástrojov nespomaľuje, alebo nezhoršuje výsledok, viete veľmi dobre, ktorému nástroju za úspech vďačíte. Mimo vlastné ruky sú to vždy nejaké konkrétne kúsky, vďaka ktorým veci išli ako švajčiarske hodinky. LI 16 CD je jednoducho perfektný kúsok, pri ktorom sa dá hovoriť o spoľahlivosti, dobrej výbave a naozaj výbornej cene. Dokáže prekonať aj nástroje násobne drahšie, prípadne sa im vyrovnať.