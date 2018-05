Mixér, ktorý rovno uvarí: Vysoko-otáčkový Tefal ULTRABLEND COOK

Mixérov v kuchyni môžeme mať mnoho, no sú aj také, ktoré budete používať radi pre tri rôzne dôvody. Hovorí sa, že posudzovať podľa vzhľadu nie je správne, no v prípade novinky od Tefalu patrí aj vzhľad medzi trojicu jeho predností. Tou prvou však je praktickosť technológie, tou druhou rozsah toho, čo dokáže. Už nejaký čas známy vynález „Polievkovar“ od rovnakého výrobcu sa podarilo vylepšiť a vznikol plnohodnotný mixér s funkciou polievkovara. Tefal Ultrablend Cook BL962B36.

Mixér, ktorý rovno uvarí

Konštrukcia a prednosti

Technicky pri takomto prístroji je potrebné vyriešiť, ako vlastne môže mixér uvariť. Ultrablend Cook BL962B36 má džbán z pevného ťažkého skla. To zvládne vysoké teploty a je celkovo pomerne dosť odolné. V ruke cítiť jeho váhu, no je to pre dobrú vec. Mixér zvládne vysoké teploty a mixuje počas varenia, alebo pred varením, prípadne bez varenia. Všetko závisí od programu. Spodok vnútra džbánu tvorí nerezové dno a dvojitá ružica rotačných nožov. Nechýbajú rysky – dve rôzne pre polievku (pri varení i tak narastie) a chladné suroviny.

Mechanicky najprepracovanejšie je viečko, ktoré pevne nasadíte na sklenený džbán hlavne vďaka systému upevnenia so zasúvacou poistkou nad držiakom. Veko má v strede odnímateľnú čiapočku. Nasadiť sa dá z dvoch strán, lebo aj zľava aj sprava je rovnaká. To zrýchli nasadenie. Jemné pootočenie už celkom uzamkne celú tesnosť vrchného veka.

Navoliť si používateľ môže viacero režimov, medzi ktorými sú aj programy pre deti, presnidávky, či sekanie ľadu do podoby ľadovej drte. Ovládanie je riešené pomocou štyroch tlačidiel, no hlavne otočného veľkého tlačidla s výberom programov. Digitálny displej je výrazný a dáva jasný údaj o tom, koľko sa bude ešte variť. Bez napojenia džbánu ho ale nezapnete. Len tak pre vyskúšanie nie. Len ak je celý zostavený správne a pomýliť sa nedá. Spojenie dielov je rýchle, bez zbytočného hľadania riešenia a akéhokoľvek zúfalstva s poistkami a podobne.

Aj spomínaný dizajn má čo do seba. Elegancia robí z pevného tela už na prvý pohľad kúsok, ktorý vydrží. Tefal nie je značkou, ktorá by sa spájala s vysokou poruchovosťou a pri povrchu nehrozí ešte jeden zásadne negatívny jav – zožltnuté plastové časti, či iná zmena farieb. Biele spotrebiče bežne zožltnú. V tomto prípade je telo prístroja riešené stálym sivým plastom s elegantným mierne až perleťovým nádychom, ľahko umývateľný a celkovo aj hodiaci sa do prostredia kuchyne. Vyriešením takéhoto dizajnu si značka získala šancu na čestné miesto v kuchyni. Niektoré spotrebiče odhaľujeme, niektorým radi nájdeme vo veľkej kuchyni miesto na očiach. Toto je možno práve ten prípad.

Prednosti:

Pohodlná práca

Minimum použitých riadov, keďže postačí jeden

Elegancia a pevnosť dizajnu

Spoľahlivosť

Po zapnutí nepotrebujete nič kontrolovať, sledovať. V závislosti od receptúry nie je nutné nič primiešavať. Nie je potrebná regulácia, zmeny z vašej strany.

Žiadne hrnce pri varení polievky

Rýchle a zrozumiteľné ovládanie

Stačí polhodina pri polievkach a pár minút pri iných činnostiach

Horúce aj chladné suroviny

Vidíte čo mixujete a vidíte čo varíte: aj to je celkom pekný zážitok, vidieť priamo do procesu varenia

Súčasti balenia

Súčasťou balenia je kefka na umývanie vnútorných priestorov skleneného džbánu. Využiteľná hlavne pri zaschnutých nečistotách v okolí nožov. Súčasťou je aj manuál pre lepšie pochopenie začiatku, ak si netrúfate skúšať v štýle pokus omyl. Ovládacie prvky, obsluha a fyzické manipulovanie nepredstavujú nejaké zásadné riziká nepochopenia. Viac menej je všetko jasné z nákresov, ale aj z fyzickej konštrukcie.

Motorová časť je vybavená prívodným káblom. Všetko potrebné je v balení. Nič viac používateľ potrebovať nebude, mimo suroviny. Prístroj pracuje za studena aj za tepla. S otáčkami max 45 000 otáčok za minútu je už možné hovoriť o perfektnej rýchlosti a s výkonom motora 1300W sa dá počítať s úspešnou pomocnou rukou v kuchyni.