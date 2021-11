Rozhovor s herečkou Táňou Pauhofovou a novinka Želanie pre Ježiška

Slovensko sa mimo iného pýši aj takým vývozným artiklom, ako sú naše herecké talenty. Jednou z najvyťaženejších herečiek doma aj v zahraničí je bezpochyby Táňa Pauhofová, s ktorou sa stretávame v seriálových, ale najmä vo filmových úlohách. Pamätáme si ju ako nekompromisnú riaditeľku Playboya v komédii Po čom muži túžia, aj z romantickej komédie Všetko, alebo nič. Hlavnú úlohu stvárnila aj v úspešnej romantickej komédii Šťastný nový rok, u ktorej sa tešíme na pokračovanie. Mali sme možnosť sa s Táňou Pauhofovou rozprávať na projekcii filmovej novinky Želanie pre Ježiška, ktorá sa o niekoľko dní dostáva do slovenských kín. Ako sa jej nakrúcalo a čo pre ňu znamenajú Vianoce?

Rozhovor s Táňou Pauhofovou

Vídame Vás v spoločnosti českých hercov vo filmoch československých, či dokonca poľsko-československých. Ako sa Vám hrá za hranicami Slovenska?

Výborne, veď umenie nepozná hranice. Dôležité je stretnúť skvelých, inšpiratívnych a profesionálnych ľudí – kdekoľvek. Medzinárodnosť v umení prináša do hry dobrú chémiu.

Dozvedeli sme sa, že počas pandémie ste mali ťažšie podmienky, neistotu na hraniciach, keď ste nie vždy vedeli, či budete môcť prísť, alebo nebudete môcť prísť.

Samozrejme, že toto obdobie so sebou prinášalo rôzne prekážky, občas to bolo so zaťatými zubami, ale ako vidíte, zvládlo sa to.

Vaša čeština je pre filmárov úsporou, keďže Vás nemusia predabovať. Cítite v nejakej podobe zvýšenú podporu v Českej republike od fanúšikov? Pri mnohých úlohách v českom filme Vás môžu pokladať už za svoju.

Ja veľmi dúfam, že ma pokladajú aj za svoju.

Aj teraz, keď sme Vás vo filme Želanie pre Ježiška počuli, peknou češtinou ste rozprávali.

Ale vy ste Slovenka, moju češtinu musia prijať hlavne Češi. Ale som nesmierne vďačná, že sú v tomto smere zhovievaví a láskaví.

Pri Vašej vyťaženosti sa dá predpokladať, že ste z tejto úlohy musela veľmi rýchlo preskočiť do inej. Očakávané pokračovanie filmu Šťastný Nový Rok ste nakrúcali súbežne so želaním pre Ježiška, alebo po sebe?

Obdobie pandémie s prísnymi pravidlami v tomto smere prinieslo veľkú zmenu. Práce sa neprekrývali a človek nemusel utekať z divadla do rozhlasu, z rozhlasu na plac a z placu zase do divadla. Bolo to oveľa pokojnejšie a menej hektické. Tieto filmy sa netočili naraz. Šťastný Nový Rok sa vlastne začal točiť až v máji a toto sa točilo pred Vianocami minulý rok. Medzitým začala vznikať rozprávka, niektoré práce boli zastavené úplne, divadla bolo ako šafránu…Na všetko bolo dosť času.

Je pravdou, že film Šťastný nový rok 2 sa odohráva pri mori a teda mimo Slovenska?

Áno, je to pravda. :-)

Čisto vianočných príbehov s rodinnou atmosférou až tak veľa nie je. Ako sa Vám nakrúcalo prianie pre Ježiška? Predpokladám, že sa nakrúcalo počas minuloročnej zimy.

Presne tak a nakrúcanie bolo príjemné, vzácne. V období, keď sme všetci museli byť zavretí doma, bez možnosti normálne pracovne fungovať a bežnej socializácie, si to všetci veľmi vážili a bola v tom…radosť. Navyše, pracovať s Martou je pre mňa vždy zážitkom, je to múdra a láskavá žena a režisérka. Do toho som mala fantastického Matěja Hádka a kúzelnú Valentínku, to dievčatko. Každopádne si myslím, že tých vianočných rodinných príbehov až tak málo nie je, uvidíme, ktoré sa nám ešte do Vianoc predstavia…

Postava, ktorú ste hrali, bola najprv taká chladná, odmeraná. Pýtam sa, ako ste to dokázali zahrať, keďže Vás poznáme skôr ako veselú urehotanpú.

Urehotaná určite nie som, bodaj by….Veselá veľakrát áno, ale veď každý z nás v sebe nosí celý svet. Pre mňa bolo dôležité ukázať Markétu ako ženu, ktorá pod maskou chladného odmeraného nezáujmu ukrýva vrúcne srdce, ktorá aby to zvládla, zamkla vo vnútri svoju bolesť a jej ochranou sú striktnosť, pravidlá a hlavne…nepripúštanie si vlastnej zraniteľnosti. Tak, ako je prísna na seba, je aj na ostatných. Až kým sa v jej živote nestane taký vianočný zázrak a celá tá bariéra nepraskne.:)

Bolo nakrúcanie Želania pre Ježiška v niečom odlišné od ostatných filmov? Prinieslo nejakú novú skúsenosť, alebo neobvyklé miesto nakrúcania?

To ani nie. Všetky filmy, ktoré som mala možnosť natočiť počas pandémie, sú odlišné tým, ako vznikali, bolo to také…dobrodružné. A perfektné, že sa to podarilo.

V čom bola táto úloha pre Vás náročná? Alebo skôr naopak – jednoduchá a možno blízka?

Bolo výzvou na pomerne krátkej ploche priniesť Markétu celistvú, farebnú. V skratke, ale predsa. Blízka mi bola tým, čo sa odohrávalo v jej vnútri.

Viete už dnes, ako budú vyzerať Vaše Vianoce? Či budú poznačené prácou, alebo si do Vianoc nenecháte vstupovať prácu a budú mať svoju pokojnú atmosféru?

Keďže Vianoce sú pre mňa jedným z najkrajších období v roku, nepremýšľam nad nimi, užívam si ich so svojimi najbližšími. A teším sa na ne.

Považujete sa za diváka vianočných rozprávok? Ktoré si určite na Vianoce nenecháte ujsť?

Ja nemám televíziu už veľa rokov, takže rozprávky v nej nepozerávam, ale mám ich veľmi rada. Veď samotné toto Želanie pre Ježiška považujem za rozprávku, nielen pre deti, aj pre veľkých. Každý z nás totiž občas nejakú tú rozprávku potrebuje. Keď už nie zaziť, tak aspon vidieť. Ideálne aj aj:)

Ďakujeme za rozhovor

Pýtala sa za redakciu zn.sk Maťa na projekcii filmu Želanie pre Ježiška



Foto: Continental Film a súkromný archív Táni Pauhofovej