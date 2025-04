Máme to v kufri! Biografický film o Nepelovi je natočený!

Posledná klapka padla – film NEPELA o najväčšej legende slovenského krasokorčuľovania mieri do cieľovej rovinky. Po mesiacoch intenzívneho natáčania, ktoré zaviedlo štáb do Bratislavy, New Yorku či na legendárny zimný štadión v Beroune, sa film posúva do fázy postprodukcie. Silný ľudský príbeh o víťazstvách, slobode a nezabudnuteľnom odkaze je čoskoro pripravený zaujať divákov na plátnach kín.

Nakrúcanie filmu o krasokorčuliarskej legende Ondrejovi Nepelovi

Natáčanie celovečerného filmu o športovej legende Ondrejovi Nepelovi je úspešne ukončené. Posledná klapka padla 12. apríla na zimnom štadióne v Beroune. Produkcia sa začala 19. decembra 2024 a prebiehala na viacerých miestach – v Bratislave, Prahe, Brne, Beroune a New Yorku. Celkovo filmový štáb natáčal 26 dní.

Ondrej Nepela zaujal celý svet nielen svojou brilantnou technikou a profesionálnym prístupom, ale aj výnimočnou charizmou. Film však odhaľuje aj jeho silný osobný príbeh – zápas o slobodu a právo byť sám sebou. „Ďakujem všetkým, ktorí sa na natáčaní podieľali – najmä skvelému štábu. Verím, že zážitky z natáčania sa prenesú aj do výsledného filmu. Scény zo zimného štadióna v Beroune, kde sme postavili vernú repliku MS ´ 73, budú ozdobou filmu. Čaká nás ešte náročná postprodukcia – vrátane 3D modelovania štadióna a digitálneho prepojenia tváre herca Adama Kubalu s krasokorčuliarskym dablérom,“ povedal k jednej etape natáčania režisér snímky Jakub Červenka.

Natáčalo sa aj v New Yorku

Filmári navštívili miesta, kde sa Ondrej Nepela v roku 1972 pohyboval s trénerkou Hildou Múdrou – krátko po víťazstvách v Sappore a Calgary. V záberoch tak uvidíme ikonické lokality ako Sochu slobody, Coney Island či Brooklynský most. Tím privítal aj honorárny konzul Arnošt, ktorému patrí poďakovanie za podporu. A to nie je všetko. Diváci i odborní kritici sa môžu tešiť na autenticitu aj v podobe originálneho oblečenia trénerky Hildy Múdrej, ktoré zapožičal jej syn Pavol Múdry. „Veľmi si ctím pamiatku na Ondreja aj moju mamu. Je pre mňa cťou, že som sa mohol podeliť o jej šaty i spomienky. Film plne podporujem – je to krásna pripomienka ich života a úspechov,“ vyjadril sa k filmu Pavol Múdry. Režisér Červenka dodáva: „S Pavlom Múdrym som v kontakte viac než päť rokov. Jeho otvorenosť a dôvera sú pre nás nesmierne cenné – vďaka nemu môžeme verne zobraziť príbeh Ondreja a Hildy.“

Nepelu hľadali rok!

Unikátny film Nepela vzniká v koprodukcii s Českou televíziou a za podpory Štátneho fondu kinematografie (ČR), Audiovizuálneho fondu (SR), Pražského filmového fondu. V hlavných úlohách uvidíme Adama Kubalu ako Ondreja Nepelu. „Viac než rok sme hľadali vhodného predstaviteľa Ondreja Nepelu. Vedel som, že to musí byť Slovák – a výber Adama Kubalu bola trefa do čierneho. Počas nakrúcania to miestami pôsobilo, akoby Ondrej skutočne ožil,“ prezradil o hlavnom predstaviteľovi režisér Červenka. V úlohe Hildy Múdrej sa predstaví Jana Nagyová: „Krasokorčuľovanie bolo mojím detským snom. Tento film mi ho aspoň čiastočne splnil. Zveriť mi úlohu Hildy Múdrej považujem za moju životnú rolu – o to viac, keď nám jej rodina poskytla autentické šaty a šperky.“ Herečka je známa divákom hlavne ako rozprávková Arabela. „Arabela navždy zostane ikonickou postavou, ale stvárniť tak výnimočnú osobnosť, akou bola pani Hilda, považujem za svoju životnú rolu.“

Vo vedľajších úlohách sa predstavia aj výrazné osobnosti ako:

Jozef Vajda, Roman Luknár, Milo Kráľ, Martin Klinčúch, Adela Dukátová, Peter Kočiš, Ela Lehotská, Alexander Bárta, Karel Dobrý, Cyril Dobrý, Martina Jindrová, Kristýna Špačková a ďalší. Film vzniká v koprodukcii s Českou televíziou.

Tvorivý tím tvorí:

Jakub Červenka – režisér, spoluautor scenára, producent

Nina Morgenstein – scenáristka

Martin Štrba – kameraman

Katarína Štrbová Bieliková – kostýmová výtvarníčka

Juraj Steiner – umelecký maskér

Milan Býček – architekt

Michal Novinski – hudba

Branislav Vincze – strih

