Kniha, v ktorej sú ľudia Odetí do krásy slovenského kultúrneho dedičstva

20. júna 2018 hostil bratislavský hotel Carlton uvedenie významnej knihy venovanej ľudovému folklóru do života. Odetí do krásy, ako nesie príznačný názov krásna a farebná obrazová publikácia ľudovej módy, nie je bežnou knihou, aké vznikajú na Slovensku bežne. Oživenie ľudových tradícií a folklóru v takejto podobe sa koná len zriedka. S knihou, ktorá však ponúka takmer tisíc krásnych farebných fotografií slovenských krojov a ich detailov sa však stretávame po prvý krát.

Knižku predstavili jej autori so zástupcami vydavateľstva IKAR. Krstu sa s príhovorom zúčastnila aj ministerka kultúry Ľubica Laššáková, Ján Ďurovčík, alebo Mária Reháková. Podujatím sprevádzali Roman Juraško a Andrea Pálffy Belányiová. Program obohatilo spevácke vystúpenie Lúčnice a ďalší zaujímavý hostia.

Zo zbierky národný poklad

Kniha Odetí do krásy vznikla v spolupráci fotografa Petra Brenkusa so známou zberateľkou krojov a ich reštaurátorkou, Janou Kucbeľovou aj na popud Gabriely Belopotockej z vydavateľstva IKAR. Vyrastala na detvianskych lazoch, kde mala bližšie k ľuďom, ktorí si zachovávali svoje tradície, ako aj hodnoty. Jej zbierka krojov je najrozsiahlejšou zbierkou krojov na Slovensku. Vďaka nej a informáciám, ktoré ku krojom získava, má k jednotlivým kúskom veľa krát aj príbeh o jeho vzniku, výrobcovi, alebo nositeľovi. Možno aj práve pre tento prvok je kniha Odetí do krásy o niečo viac osobná, než iné knihy venované móde. Jej zbierka má nesmiernu hodnotu každým jedným rokom a časť z nej môže mať každý v podobe knihy.

Kniha: Odetí do krásy

Kniha nesie naozaj zaujímavý názov. Jej strany totiž naozaj zobrazujú tých, čo sú odetí do krásy. Skutočných ľudí v nádherných odevoch, od detí po najstarších ľudí z dedín. Máme možnosť vidieť čipky, výšivky a mnoho vzorov niekedy z viacerých strán. Vzhľad sukní sa mení podľa toho, či sú roztočené, alebo v pokoji. Fotografie počítajú s rôznymi uhlami a vyniknutím vzorov. Pridanou hodnotou celej publikácie je aj vysvetlenie významu a funkcie tých dielov, ktoré nám môžu, alebo niekedy vŕtali v hlave.

Čitateľ nespoznáva len odevy, ale aj ich spôsob nosenia, význam a úlohu v danom regióne. Celkovo 19 rôznych regiónov a necelá tisícka farebných fotografií sa miesi spolu s textom na 376 stranách.

O autoroch:

Jana Kucbeľová pochádza z detvianskych lazov Krnô, kde žila v prostredí udržiavajúcom mnoho tradícií, ako aj ľudové odevy. Už v roku 1991 otvorila v Detve predajňu ľudovoumeleckých výrobkov PARTA – Slovenské ľudové umenie. Po čase ju rozšírila o krajčírsku dielňu a výrobu krojov. Dnes je autorkov výstav, podieľa sa na organizácií koncertov a programov Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Peter Brenkus je skúseným fotografom ľudového umenia v pohybe. Už dávnejšie sa orientuje na folklórny tanec a folklór ako taký, keďže sa mu venuje od mlada. V minulosti bol fotografom súboru Lúčnica, SĽUK, tanečného divadla Bralen a aj viedenského hudobného telesa Klangforum. Je autorom viacerých publikácií, nositeľ ocenení za fotografiu a vystavoval v mestách rôznych kontinentov vo svete.

Vydavateľstvo IKAR, a.s. je najväčším slovenským vydavateľstvom. Vzniklo v roku 1991 a venuje sa širšiemu spektru literárnych žánrov. Najväčší význam pre vydavateľstvo tvorí úspešná beletria a známi autori ako Táňa KeleováVasilková, Jozef Banáš, Jozef Karika, ale taktiež mnoho zahraničných autorov a úspešných titulov, ktoré pod značkou vydavateľstva vychádzajú. Súčasťou vydavateľstva je edícia Príroda, vychádzajúca z pôvodného vydavateľstva Príroda s portfóliom kníh venovaných zdraviu, vzdelaniu a deťom. Pod vydavateľstvom IKAR, a.s. pôsobia aj značky Odeon, Stonožka pre deti, YoLi venovaná mladej generácii a tiež značka Ajna, určená ezoterike.

text: Maťa, foto: Tomáš