Prečo sa budíme o 3 ráno: biologické hodiny, stres aj minulosť

Mnohí ľudia poznajú situáciu, keď sa pravidelne prebudia uprostred noci, často približne medzi treťou a štvrtou hodinou ráno. Pre niektorých ide o náhodu, pre iných o opakujúci sa jav, ktorý vyvoláva otázku, prečo sa telo prebúdza práve v tomto čase. Moderná spánková veda ukazuje, že nočné prebudenia sú prirodzenou súčasťou ľudského spánku. Súvisia s biologickými rytmami, hormonálnou aktivitou aj psychickým stavom človeka. Zároveň však existuje aj historické vysvetlenie: v minulosti sa ľudia uprostred noci bežne budili a nepovažovali to za problém.
Prečo sa ľudia dnes často budia okolo tretej ráno
Moderný spánok sa skladá z niekoľkých cyklov, ktoré sa počas noci opakujú približne každých 90 minút. Tieto cykly zahŕňajú fázy hlbokého spánku a REM fázu, počas ktorej vznikajú sny. Na konci každého cyklu môže dôjsť k krátkemu prebudeniu, ktoré si človek často ani neuvedomí. Ak sa však prebudenie spojí s podnetom z prostredia alebo psychickým napätím, človek zostane bdelý a uvedomí si, že sa zobudil.
Približne medzi treťou a štvrtou hodinou ráno sa zároveň začína meniť hormonálna rovnováha v tele. Hladina hormónu kortizolu, ktorý pripravuje organizmus na ranné prebudenie, začína pomaly stúpať. Telo sa tak postupne presúva z najhlbšej fázy nočného odpočinku do stavu vyššej pohotovosti. Ak je človek vystavený stresu, úzkosti alebo dlhodobému psychickému napätiu, mozog môže tento hormonálny signál interpretovať ako impulz na prebudenie.
Významnú úlohu zohráva aj cirkadiánny rytmus, teda biologické hodiny riadené oblasťou mozgu nazývanou hypotalamus. Tento systém reaguje na svetlo a tmu a reguluje produkciu hormónu melatonínu, ktorý podporuje spánok. Ak je spánok narušený nepravidelným režimom, modrým svetlom z obrazoviek alebo psychickým stresom, biologické hodiny sa môžu posunúť a nočné prebudenia sú častejšie.
Nočné budenie je prirodzené:
Spánkové cykly a krátke prebudenia
Z pohľadu spánkovej medicíny je dôležité uvedomiť si, že úplne neprerušený spánok počas celej noci je skôr modernou predstavou než biologickou normou. Počas spánku dochádza k mnohým krátkym prebudeniam, ktoré trvajú len niekoľko sekúnd alebo minút. Väčšina ľudí si ich nepamätá, pretože mozog sa rýchlo vracia späť do spánku.
Ak sa však človek zobudí a začne premýšľať, kontrolovať čas alebo sa znepokojí tým, že nemôže zaspať, aktivuje sa bdelý stav mozgu. Vtedy sa krátke prebudenie zmení na dlhšie nočné bdenie. Tento jav je častý najmä u ľudí, ktorí majú vysokú mieru stresu alebo intenzívne premýšľajú o pracovných či osobných problémoch.
Niektoré výskumy ukazujú, že prebudenie uprostred noci môže byť aj reakciou organizmu na zmeny telesnej teploty. Počas noci telesná teplota klesá a v druhej polovici noci sa začína opäť zvyšovať. Táto zmena môže byť jedným z faktorov, ktorý spánok prirodzene prerušuje.
Prečo sa ľudia budili v noci v minulosti
Historické pramene ukazujú, že nočné prebudenie nebolo v minulosti ničím výnimočným. Naopak, bolo súčasťou bežného životného rytmu. Historici označujú tento spôsob odpočinku ako segmentovaný alebo bifázický spánok. Ľudia zaspávali krátko po zotmení a spali približne tri až štyri hodiny. Tento čas sa nazýval prvý spánok.
Po prvom spánku nasledovalo prirodzené obdobie bdenia, ktoré mohlo trvať jednu až dve hodiny. Počas tejto nočnej pauzy ľudia vykonávali rôzne činnosti. V domácnostiach bolo potrebné kontrolovať oheň v peci alebo v krbe, aby nevyhasol a aby bol dom v bezpečí. V hospodárstvach sa kontrolovali zvieratá a poriadok v dvore. Nočný pokoj zároveň vytváral priestor na modlitbu, rozhovory alebo intímny život.
Po tomto období bdenia nasledoval druhý spánok, ktorý trval až do svitania. Tento rytmus bol v Európe bežný po stáročia a objavuje sa v mnohých historických textoch, literatúre aj súdnych záznamoch. Pre ľudí tej doby nebolo prebudenie uprostred noci problémom, ale prirodzenou súčasťou dňa.
Čo zmenilo náš spánok: umelé osvetlenie a dlhšie večery
Veľká zmena nastala v 19. storočí s rozšírením umelého osvetlenia. Najskôr plynové lampy a neskôr elektrické svetlo umožnili ľuďom zostať aktívni dlho po zotmení. Večery sa postupne predlžovali a čas odpočinku sa posúval.
S moderným životným štýlom sa začal presadzovať jednofázový spánok, teda jeden súvislý blok spánku počas celej noci. Priemyselná revolúcia, pracovné smeny a mestský život vytvorili režim, v ktorom sa očakáva, že človek zaspí neskoro večer a zobudí sa ráno bez prerušenia.
Z biologického hľadiska však ľudský organizmus stále nesie stopy staršieho rytmu. Preto sa môže stať, že sa človek prirodzene prebudí uprostred noci, často práve medzi treťou a štvrtou hodinou. Tento jav nemusí byť vždy známkou poruchy spánku. V mnohých prípadoch ide o prirodzenú reakciu tela, ktorá má korene v našej evolučnej minulosti.