Prečo si telo pamätá, na čom spíte (a prečo to cítiť viac, než si myslíte)

Pripravil Tlačové správy

Telo si pamätá viac, než si myslíme. Nie vedome, ale fyzicky. Pamätá si tlak, oporu aj polohu. Najviac sa to prejaví počas spánku.

Žena v pohodlnej posteli počas rána, ilustračná snímka, foto: Dreamstime

Spánok nie je pasívny stav

Počas noci telo neoddychuje vypnuté. Neustále pracuje, regeneruje, uvoľňuje svaly a mení polohu. Ak má správnu oporu, všetko funguje prirodzene. Ak nie, začne si pomáhať samo.

Ako sa to prejaví v praxi

  • časté prehadzovanie bez dôvodu
  • napätie v krížoch alebo krku
  • plytký spánok
  • únava aj po dostatočnom počte hodín

Problém často nie je v tom, koľko spíte, ale v tom, ako spíte.

Telo sa prispôsobí, ale za cenu regenerácie

Človek si dokáže zvyknúť takmer na čokoľvek. Aj na zlý matrac alebo nevhodnú posteľ. To však neznamená, že je všetko v poriadku.

Telo si vytvára kompenzácie:

  • zapája svaly, ktoré by mali oddychovať
  • prispôsobuje polohu spánku
  • skracuje hlboké fázy regenerácie

Navonok spánok prebieha, ale jeho kvalita je nižšia.

Rozdiel si uvedomíte až spätne

Zmena nepríde okamžite. Skôr postupne. Po pár dňoch alebo týždňoch si človek začne všímať, že:

  • sa menej prehadzuje
  • ráno vstáva ľahšie
  • telo nie je stuhnuté

Až vtedy si veľa ľudí uvedomí, že predtým spali horšie, než si mysleli.

Nestačí len matrac

Spánok nie je o jednej veci. Je to kombinácia viacerých prvkov, ktoré musia fungovať spolu.

Ak jedna časť nefunguje správne, celý systém stráca efekt.

Prečo dnes rozhoduje aj spôsob nákupu

Pri posteli a matraci už nerozhoduje len výber modelu. Rovnako dôležité je, ako celý proces prebehne.

Ľudia nechcú čakať týždne, riešiť komplikovanú manipuláciu ani kupovať naslepo bez poradenstva. Práve preto sa čoraz viac sleduje aj to, ako značka funguje ako celok.

Pri Wilsondo je dôraz práve na praktickú stránku:

  • veľká časť sortimentu je reálne skladom
  • doručenie býva rýchle, často do 48 hodín
  • nábytok vynesú až do bytu, aj na vyššie poschodia
  • dostupné je poradenstvo cez chat, e-mail alebo infolinku
  • k dispozícii sú rôzne typy a tvrdosti matracov
  • riešia aj atypické rozmery alebo individuálne požiadavky

Tieto veci rozhodujú najmä v momente, keď ich človek skutočne potrebuje.

Spánok ako základ fungovania

Posteľ patrí medzi veci, ktoré používame každý deň. Napriek tomu sa jej výber často odsúva na koniec.

Telo si pamätá každú noc, každú polohu aj každý kompromis. Rozdiel medzi kvalitným a nekvalitným spánkom sa neprejaví okamžite, ale postupne.

A keď sa prejaví, býva už jasné, kde bol problém.

