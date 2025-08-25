Ako zmeniť Windows 10 na Windows 11 (update) a prežije to PC?

Ako sme už písali, koniec podpory Windows 10 sa blíži a mnohí používatelia sú zaskočení. Situácia pripomína ukončenie Windows XP, no rozdiel je v tom, že Windows 10 ešte stále považujeme za moderný systém. Mnohí majitelia počítačov nevedia, čo majú urobiť, ani ako zistiť, či ich počítač zvládne prechod na Windows 11. Nie je to však také komplikované, ako by sa mohlo zdať. Stačí vedieť, kde začať a krok za krokom postupovať.
Čo potrebujete vedieť na začiatok
Windows 11 má prísnejšie štandardné (čiže nie celkom minimálne) hardvérové požiadavky než Windows 10. Najdôležitejšie sú tri:
- TPM 2.0 – bezpečnostný čip, ktorý nie všetky staršie počítače majú.
- Secure Boot – funkcia v BIOS/UEFI, ktorá zabezpečuje kontrolu pri štarte systému.
- Novšie procesory – Microsoft podporuje len určité modely procesorov (Intel od 8. generácie, AMD od Ryzen 2000).
Ak počítač tieto podmienky nespĺňa, oficiálny prechod na Windows 11 nemusí byť úplne možný. (Podrobnosti nájdete aj tu)
Ako zistiť, či váš počítač zvládne Windows 11
Ak nástroj ešte nemáte, stiahnite si nástroj PC Health Check (slovenský názov Kontrola stavu počítača) z oficiálnej stránky Microsoftu. Nainštalujte program a spustite ho. V hlavnom okne kliknite na možnosť Check now (Skontrolovať teraz).
Program vám ukáže výsledok. Môže to byť buď, alebo:
- Počítač je pripravený na Windows 11 – môžete pokračovať s updatom.
- Počítač nespĺňa požiadavky – zobrazí sa, čo presne chýba (napr. TPM 2.0, procesor, Secure Boot).
Ako skontrolovať aktualizácie cez Windows Update
Ak je počítač pripravený, môžete skúsiť priamo prejsť na Windows 11:
- Kliknite na Štart (logo Windows v ľavom dolnom rohu).
- Vyberte Nastavenia (Settings).
- Prejdite na Aktualizácia a zabezpečenie (Update & Security).
- Kliknite na Windows Update.
- Ak je váš počítač kompatibilný, uvidíte ponuku na inováciu na Windows 11.
- Kliknite na Stiahnuť a nainštalovať.
Proces môže trvať niekoľko hodín v závislosti od rýchlosti internetu a výkonu počítača. Počas inštalácie sa počítač viackrát reštartuje.
Ako sa pripraviť pred samotným prechodom
Zálohujte si súbory – fotografie, dokumenty a dôležité dáta uložte na externý disk alebo do cloudu. Odporúča sa to vždy, ak by náhodou niečo zlyhalo, počítač by sa z toho nespamätal, aby boli škody menšie. Je to štandardné odporúčanie, pretože ako na potvoru… vieme.
- Odstráňte nepotrebné programy a všetko, čo v počítači naozaj nepotrebujete – zrýchlite tým inštaláciu a uvoľníte miesto.
- Pripojte notebook k nabíjačke – aby sa počas inštalácie nevypol. Inak by to znamenalo výrazné zdržanie, než by sa systém znova spamätal. Sú však prípady, kedy sa naozaj vypnutie počas updatu neodporúča aj preto, že systém tým môže byť vážne poškodený.
Čo ak počítač nie je kompatibilný?
Ak vám PC Health Check ukáže, že počítač nie je pripravený, máte napríklad tri možnosti:
- Zostať na Windows 10 do októbra 2025 a neskôr prejsť na nový počítač. Prípadne ho po tomto dátume používať so silnou antivírusovou ochranou, ale s rizikami. Alebo ako počítač bez internetu a bez siete a pripájania iných zariadení ešte môže byť istý čas v bezpečí. Hrozbaútoku cez diery však nie je adresná. Útočníkom je jedno či ste indická firma, alebo dôchodca v Žiline. Ak pri brázdení internetom naráža, alebo ransomware narazí na nezabezpečený počítač, je mu jedno kde sa prejaví.
- Kúpiť rozšírenú podporu ESU (určenú skôr pre firmy).
- Prejsť na alternatívny systém, napríklad Linux, ktorý je bezplatný a pravidelne aktualizovaný.