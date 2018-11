Vybavenie terasy: Osvetlenie pergoly vám predĺži dni - ZN.SK

Blíži sa zima a dni sa skracujú. To znamená menej času stráveného pod vašou záhradnou pergolou. Môžete ju síce perfektne zazimovať a pripraviť na chlad, ale ak sa už o štvrtej popoludní zotmie, príliš si posedenie neužijete. Jedna z vecí, na ktorú by ste mali pri svojej pergole myslieť nielen na jeseň, je osvetlenie. Existuje hneď niekoľko variantov, ako svojou pergolu osvetliť.

Osvetlenie ako príslušenstvo

V ideálnom prípade je dobré myslieť na osvetlenie pergoly už pri jej stavbe. Vtedy si môžete osvetlenie objednať k pergole ako jej príslušenstvo. Býva to LED osvetlenie, ktoré má príjemnú farbu, šetrí energiu i vašu prácu s inštaláciou a je v pergole umiestnené tak, aby bolo dostatočne chránené pred vodou alebo vetrom. Odborníci teda myslia na všetko za vás a postavia vám pergolu vrátane osvetlenia. Na vás ostáva len vychutnávať si kávu alebo dobré víno v skvelej spoločnosti dlho do noci.

Ak sa rozhodnete pre hliníkovú pergolu s posuvnou strechou, LED osvetlenie vám nainštalujú priamo do látkových profilov. Pri pergolách so strechou z naklápacích lamiel, sú svetlá pod markízou na osvetľovacej lište. Pri pevných strechách sa inštaluje svetlo do krokiev.

Takéto LED osvetlenie môže mať navyše aj funkcie ako určovanie intenzity svetla. Niektoré LED zariadenia možno nastaviť na tmu, 33% svetlo, 66% svit alebo 100% jas. Ďalším bonusom môže byť ovládanie diaľkovým ovládačom.

LED osvetlenie ako súčasť krásnej pergoly s posuvnou strechou EVA. Zdroj: Sun System SK

Samostatné vonkajšie svetlá

Ak sa rozhodnete, že si do prístrešku na terasu zavediete svetlo sami bez pomoci odborníkov, pravdepodobne siahnete po vonkajších svietidlách. Ak je pergola pristavaná k domu, môžete svietidlo nainštalovať priamo na stenu domu. Ak je pergola samostatne stojaca vo forme záhradnej terasy, môžete do nej postaviť stĺpikové svetlo. Ďalšou možnosťou je zavesiť na strop pergoly závesnú lampu, ktorá navyše slúži ako dizajnový doplnok.

Do drevených pergol môžete svetlá navŕtať a uchytiť na trámy. Pri hliníkových pergolách je s vlastnou inštaláciou väčší problém. Museli by ste navŕtať vertikálne nosníky alebo zhotoviť novú samostatnú konštrukciu. Ak teda máte doma hliníkovú pergolu, obráťte sa radšej na profesionálov.

Pri externých svietidlách musíte dôsledne myslieť na tzv. IP krytie. Táto hodnota označuje, ako je svetlo bezpečné, ak sa k nemu dostane voda, prach a pod. Čím vyššia je hodnota čísla IP, tým bezpečnejšie a odolnejšie svetlo je. Pre pergoly by ste mali vyberať svetlo s hodnotou IP aspoň 44. S jeho bezpečnosťou sa spájajú ďalšie komplikácie. Musíte pri jeho umiestňovaní myslieť na to, aby sa k nemu dostalo čo najmenej vody. A rovnako tak musíte byť opatrní s prívodom elektrickej energie do pergoly.

Čerešničky na pergole

Ak chystáte pod pergolou nejakú oslavu alebo intímnejšie posedenie, veľkú parádu aj príjemnú atmosféru urobia aj vonkajšie svetielka. Môžete nimi doplniť svoje osvetlenie pre špeciálne príležitosti. A keď terasové prístrešky vybavíte aj infražiaričom, budete si môcť užívať nielen svetlá, ale aj príjemné teplo a svoju záhradnú sezónu si tak značne predĺžite.

Výhodou elektrických infražiaričov sú nižšie prevádzkové náklady a väčšia bezpečnosť prevádzky. LED osvetlenie zase zaistí svetlo behom večerí a nocí pod vašou pergolou. Zdroj: Sun System SK