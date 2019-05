Metronome Festival Prague so svetovými hviezdami uprostred Prahy

Chcete si v júni užiť skvelý víkend? Potom neváhajte a vydajte do Prahy, kde sa 21. a 22. júna koná Metronome Festival Prague. Ten patrí medzi najväčšie metropolitné festivaly v Európe. Tento rok uvedie svetové hviezdy, akými sú spevák legendárnych Oasis Liam Gallagher, ktorý v Prahe odštartuje svoje svetové turné a odohrá tiež nesmrteľné hity ako Wonderwall. Alebo britská nadžánrová skupina Morcheeba, ktorá má pre Prahu pripravený špeciálny playlist. Ďalej sa predstavia nemeckí klasici elektroniky Kraftwerk – tí poprvýkrát predstavia svojou 3D show na vonkajšom festivale alebo škótski Psychedelic Primal Scream so svojou best of show. Metronome Festival je metropolitným festivalom, ktorý vám umožní zažiť atmosféru open air doplnenú o pohodlie veľkomesta.

Usporiadatelia kladú veľký dôraz na komfort návštevníkov, ich bezpečnosť a vysokú kvalitu ponúkaných služieb. Navyše môžete víkend spojiť s prehliadkou historických skvostov, ktorých je česká metropola plná a vďaka ktorým patrí do prvej desiatky turistických destinácií v mnohých prestížnych rebríčkoch. V Prahe navyše vystúpia aj zástupcovia slovenskech hudobnej scény a to inštrumentálna kapela The Ills alebo pesničkárka Katarzia. Vstupenky sú v predaji na celý víkend alebo si môžete vybrať iba ten deň, v ktorý vystúpi váš obľúbený interperet a druhý deň objavovať magicképražské zákutia.

Okrem hlavných účinkujúcich vystúpia aj ďalšie hviezdy žiariace na svetových festivaloch, akými sú Jungle alebo Anna Calvi. Pre milovníkov elektronickej hudby sú pripravené indoor stage, ktoré návštevníkom umožnia zábavu až do ranných hodín. Vystúpia tu napríklad nemeckí Digitalism, ktorí patria už od roku 2004 k najväčším hviezdam vlny new rave a okrem vlastnej tvorby majú na konte rad vynikajúcich remixov a Danny Howard, nielen britský klubový DJ svetového mena, ale tiež jedna z hviezd legendárnej rozhlasovej stanice BBC Radio 1. Okrem nich vystúpi izraelská speváčka a raperka Noga Erez alebo nemecká dvojica na pomedzí elektroniky a world music Ätna.

Metronome Festival je metropolitný festival, ktorý vám umožní zažiť atmosféru hudobného festivalu v krásnom prostredí historickej Prahy a tiež v pohodlí, ktoré mnohí ocenia. Festival je úplne cashless, má zabezepčené výborné sprievodné služby a program a rovnako aj komfortné zázemie. Nečekajú vás teda žiadne fronty ani nepríjemné zážitky z festivalových toaliet.

piatok 21. júna LIAM GALLAGHER, MORCHEEBA, PRAŽSKÝ VÝBĚR, DANNY HOWARD, LAURAN HIBBERD, LENKA DUSILOVÁ, KHOIBA, KAMP!, KATARZIA, MANON MEURT, ÄTNA, THE ILLLS, JOHN WOLFHOOKER, LAZER VIKINGa ďalší sobota 22. júna KRAFTWERK 3-D, PRIMAL SCREAM, JUNGLE, DIGITALISM DJ SET, ŽENSKÝ VÝBĚR,ANNA CALVI, REYKJAVÍKURDAETUR, BLACKWAVE, NOGA EREZ, OHM SQUARE, WWW, FLOEX & TOM HODGE, ILLE a ďalší

O Metronome Festival Prague

Metronome Festival Prague je prvý veľký hudobný festival, ktorý sa koná v českom hlavnom meste. Tento rokuž pozýva na svoj štvrtý ročník. K jeho špecifikám patria zameranie na všetky vekové aj žánrové poslucháčske vrstvy, akcent na to najaktuálnejšie z hudobnej súčasnosti aj to najživotnejšie z minulosti. Dramaturgia tiež dbá na starostlivý výber domácich účinkujúcich, ktorí sa spravidla prezentujú s unikátnym programom –takým, ktorý nemôžu diváci inde zažiť. Usporiadatelia kladú dôraz nielen na kvalitný program, schopný osloviť široké publikum, ale aj na návštevnícky komfort open air pódií aj zastrešených scén, dostatok miest na sedenie, veľký výber občerstvenia, veľkokapacitné wi-fi a od ročníka 2018 tiež na bezhotovostný platobný systém, ktorý divákom ponúka bezpečné platenie na festivale, minimálne státie v radách a rýchlejšie odbavenie. Festival sa tento rok chystá posunúť latku ešte vyššie.

Metronome Festival za celé obdobie jeho konania navštívili také hviezdy ako Iggy Pop, Foals, Sting, Chemical Brothers, Kasabian, Tom Odell, Ella Eyre, David Byrne, John Cale alebo Massive Attack. Len minulý rok navštívilo festival 18 000 návštevníkov.