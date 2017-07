Zberateľstvo ako koníček: Aký zmysel majú číslované série? - ZN.SK

Každý máme nejaké koníčky a medzi ne patrí aj zberateľstvo. Či už ste numizmatik, milovník výtvarného umenia, heraldik, flegmatik, či workoholik, v prípade zberateľstva väčšinou veľmi dobre chápete významu číslovaných sérií. Číslované série sú zárukou určitej kvality, oficiality a ešte mnohých ďalších vlastností. Keďže investovaniu do umenia, mincí, obrazov, kníh, šperkov, alebo aj počítačových hier a rôznych iných umeleckých diel, sa venujú najmä majetnejší ľudia, sú to ľudia, ktorí majú menej voľného času a zároveň sa oveľa menej nechajú presvedčiť len tak hocičím. Naozaj horlivý zberateľ, ktorý nerozumie významu číslovaných sérií, si nenechá vždy jej význam vysvetliť a považuje ju za zbytočnosť.

Pre umelcov, emitenta, či výrobcu má však podstatný význam na začiatku a pre zberateľa na konci. Prečo?

Číslovaná séria je zárukou počtu kusov

Číslovaná séria, povedzme si napríklad pri špeciálnych pamätných minciach, zobrazuje presný počet kusov. Je jasné, že neexistuje pri limitovanej edícií 300 kusov kus s číslom 301. Je zároveň jasné, že hodnotu tejto mince nepodkope ďalšia produkcia ďalších 300 mincí. Pokiaľ je niečoho len 300 kusov, zberatelia môžu siahnuť po konkrétnom obmedzenom počte a získať tak pre seba konkrétne číslo. Niekde takú možnosť majú, inde na to chýba systém. Napríklad číslované knihy sa v niektorých prípadoch aj na Slovensku predávajú priamo s možnosťou výberu konkrétneho čísla. Viac kusov daného produktu znižuje zberateľskú hodnotu akéhokoľvek diela. Ďalším nesporným dôvodom, ktorý súvisí s počtom kusov je jedinečnosť. Napríklad, keď je to totiž len jediná jedna kniha tohto druhu v tomto jazyku s týmto číslom a je vaša.

Výber čísla z číslovanej série má osobný význam

Pokiaľ má zberateľ možnosť vybrať si svoje vlastné číslo, siahnuť môže po rôznej kombinácií svojho obľúbeného čísla, významného dátumu, dátumu narodenia manželky, svojho, či v rámci inej spojitosti. Číslo, ktoré môže mať pre zberateľa význam zvyšuje hodnotu aj samotnej knihe. Napríklad kniha, v ktorej mal možnosť jej majiteľ zakúpiť číslo 111 bude neskôr v aukcii žiadanejšia, ako kniha s číslom 257. Dokonca je mnoho takých, ktorí by radi získali konkrétne číslo knihy do páru k svojej 222 a boli by ochotní po rokoch investovať do odkúpenia 111. Ide o hypotetický príklad, ale aj práve tak to funguje medzi numizmatikmi.

Zachovávanie čísiel pri pokračovaní série

Rôzni predajcovia a produkcia zberateľských číslovaných produktov majú svoje vlastné techniky. Kým mincovňa Kremnica vám v prípade objednávky mince z číslovanej série o niekoľko mesiacov pošle na dobierku automaticky ďalšiu mincu v sérii s rovnakým číslom aj bez vášho záujmu, iné spoločnosti si záujem a situáciu vopred preveria. Najmä ak ide o produkty vyššej cenovej kategórie. Číslovaná séria má však vo všeobecnosti pre zberateľov zmysel aj pri ďalších produktoch v rovnakej sérii. Je absolútnou samozrejmosťou v Nemecku, Francúzsku, či v Rusku, že sa očakáva oslovenie s rovnakým číslom aj v prípade pokračovania série. Týka sa to aj špeciálnych vozidiel s číslovanou sériou. Exkluzívny klient voziaci sa na drahom vozidle so sériovým číslom 4 je oslovený, či má záujem aj o iné vozidlo s týmto číslom. Oveľa častejšie sa však s týmto javom stretávame pri umení, šperkoch a podobne. Sú to napríklad hodinky, kde vlastníte dva kusy drahých číslovaných hodiniek s číslovaním po sebe 105 a 106, majú spolu väčšiu hodnotu ako dvojo hodiniek 107 a 162.

Tak ako sériové číslo na výrobkoch s historickou hodnotou má rozsiahly význam historický, zberateľský, aj sentimentálny, platí to aj pri umeleckých dielach. V niektorých prípadoch, kde sa zberateľovi k jeho minci číslo 56 podarí zohnať mincu 58, môžeme hovoriť o vnútornom nepokoji a túžbe získať niekde aj číslo 57. Už len z princípu. Ide opäť len o príklad. Pravdou však je, že v prípade predaja sa v inzerátoch profesionálov uvádza aj sériové číslo. Je to preto, že kým iných zberateľov alebo majiteľov zaujme názov diela, ešte viac môže zaujať sériové číslo.

foto: ilustračné