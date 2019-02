Nicki Minaj a fiasko-koncert v Bratislave: jej tím skrátka nestíhal - HUDBA

Koncert Nicki Minaj, na ktorý sa chystali ľudia z celého Slovenska, sa nakoniec nekonal. Veľká hudobná udalosť pre fanúšikov extravagantnej americkej raperky skončila šialeným fiaskom. Dalo sa to čakať, prišla na drobné Slovensko a tak sa k nemu správal aj neprofesionálny tím. Nicki totiž zahájila svoje európske turné a na Slovensko dorazili ako druhé v poradí.

Už v Nemecku nestíhali a na Slovensko sa dostali s veľkým meškaním. Namiesto ôsmej hodiny rannej sa prvé kamióny dostávali na Slovensko pred obedom a celú prípravu mali i tak dosť v paži. Zaujímavý pohľad a informácie o pozadí prezradil Andrej Kratochvíl zo spoločnosti, ktorá zastrešovala prípravu.

Dlhé hodiny čakania a predsa sa nič neozvalo

Fanúšikovia sa mohli aj zblázniť. Najmä tí, ktorí čakali na raperku päť hodín. Samotné pódium s efektami a výťahom pre časový sklz nemuselo stáť ani na druhý deň. Na pódiu nezaspieval Majk Spirit ako predskokan, no Nicki sa predsa len objavila. Na pódiu, neskoro večer, s krátkym vyjadrením. Netušila pritom vôbec kde je a ani jej tím sa nepokúšal o presnosť. Niektorí to vzdali už skôr, kvôli vlakom domov. Iní si náhle hľadali hotel. Nie každý po tom, čo predviedla s jej tímom, jej zostane verný. Nezáujem o Slovensko, nezáujem vystúpiť bol evidentný už od samého rána. Veľmi zaujímavý rozhovor priniesol kanál Ruka Hore so spomínaným Andrejom Kratochvílom.

Dá sa očakávať, že v záujme záchrany imidžu sa vymyslí všeličo. Rozhovor ale vysvetľuje, aký bol naozaj záujem zo strany jej tímu o koncert u nás. Na druhej strane, ani z polovice nie vypredaná hala bola tiež dôkazom, že nezáujem bol určitým spôsobom obojstranný. Len tí Rakúšania, nerozumejúci slovenčine či angličtine, ktorí odchádzali domov, si museli myslieť, že Slováci sú absolútni…

foto: video z youtube