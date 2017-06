Nicki Minaj – život speváčky, tvorba, fakty aj zaujímavosti - ZN.SK

Onika Tanya Maraj nám známa pod umeleckým menom Nicki Minaj, sa narodila 8. decembra 1982 v SaintJames. Nicki je známa najmä tým, že je rapperka, speváčka a skladateľka. Nicki sa síce narodila v Saint James, ale vyrastala v južnej Jamajke a v Queens ( New York). Do povedomia verejnosti sa dostala po vydaní svojich troch zremixovaných skladieb v rokoch 2007-2009. V roku 2009 podpísala zmluvu s hudobným vydavateľstvom Young Money Entertainment.

zdroj: Facebook stránky

Jej prvé dva štúdiové albumy Pink Friday (2010) a Pink Friday: Roman Reloaded (2012) sa vyšplhali až na prvú priečku v Billboard 200. Takisto piesne ˶ Super Bassʺa ˶ Starshipʺ boli veľmi úspešné. V roku 2010 sa stala prvou speváčkou, ktorá mala v Billboard Hot 100 naraz až 7 singlov.

Singel „Anacondaʺ z jej tretieho albumu pod názvom The Pinkprint (2014) sa vyšplhal v rebríčku Hot 100 na druhé miesto.

Tvorba a úspechy Nicki Minaj

Vo februári 2014 potvrdila, že sa chystá vydať svoj tretí štúdiový album pod názvom The Pinkprint. Prvú pieseň z albumu „Pills’n’potionsʺ vydala v máji 2014. Singel sa umiestnil v Billboard Hot 100 na 24. mieste a v USA sa celkom predalo viac ako 400 tisíc kusov.

V júni 2014 vyhrala už po piaty krát ocenenie BET Awards v kategórii najlepšia hiphopová umelkyňa.

V auguste vydala svoj druhý singel s názvom „Anacondaʺ. Pieseň sa dostala až na 19. miesto, ale postupne sa dostala až na priečku 39. Do dvoch týždňov od vydania piesne Nicki zverejnila videoklip, ktorý bol so sexuálnym podtextom. Za prvých 24 hodín od vydania videoklipu si ho pozrelo 19,6 milióna ľudí, čím prekonala aj doterajší rekord Miley Cyrus s piesňou Wrecking Ball. Singel sa umiestnil na 2. mieste v Billboard Hot 100 a na prvé miesta r’n’b a Rapových rebríčkov.

Na konci augusta oznámila, že album bude vydaný 28. Novembra 2014. Neskôr zverejnila správu, že album vydá o štyri dni skôr, teda 24. Novembra 2014 a následne zasa, že album vydá až 15. Decembra.

V prvý týždeň sa v USA predalo 198 142 albumov. Jej ďalšia pieseň s názvom „Onlyʺ (ft. Lilwayne, Drake a Chris Brown) zožala kritiku a ľudia ju považovali za kontroverznú ani nie pre jej obsah, či vulgárne slová, ale skôr pre videoklip.

Ďalšími piesňami boli ˶Bed of Liesʺ (ft. Skylar Grey) a ˶Feeling Myselfʺ (ft. Beyonce). Do konca roku 2015 sa predalo viac ako 682 000 kusov albumov. Album týmto získal zlatú platňu. Ďalej vydala z albumu piesne ˶Truffle Butterʺ(ft. Lil Wayne a Drake) a „The Night Is Still Youngʺ. Taktiež aj tento album dostal zlatú platňu, dokonca až 2x po zmene pravidiel RIAA vo februári 2016.

V roku 2014 spolupracovala na spoločnom singli s Arianou Grande a Jessie J pod názvom „Bang Bangʺ. Pieseň zožala veľký úspech a bola vydaná na albume Jessie J a na deluxe edition albumu Ariany Grande.

Súčasný život Nicki Minaj

V máji 2015 Nicki Minaj oznámila, že bude hrať v trilógii Barbershop spolu s Ice Cubom, Eve, Cedricom The Entertainer a ďalšími inými členmi. Film získal od divákov veľmi kritické odozvy, pričom získal vcelku dobré hodnotenie 93% na Rotten Tomatoes. Nicki si vo filme zahrala „škaredenéhoʺ kaderníka Draya.

Nicki oznámila, že bude producentkou komédie Family ( teraz Freeform), ktorá sa zakladá na jej živote v Queense. Už je natočená pilotná časť projektu, ktorá sa natáčala v jej rodnom meste a výroba odvtedy pokročila. Mladú Nicki bude hrať Ariana Neal spolu so Selitou Ebanks, ktorá si zahrá jej matku. Wesley Jonatham bude hrať jej otca a McCarrie McCausland jej staršieho brata. V októbri 2016 Nicki oznámila prerušenie filmovania. Začala pracovať na svojom štvrtom štúdiovom albume a už stihla vydať single ˶Regret In Yours Tearsʺ, ˶No Fraudsʺ a „Changed Itʺ.

Vo februári tohto roku sa Nicki predstavila v spolupráci s Jasonom Derulom v piesni „Swallaʺ a umiestnili sa v UK singles chart. V marci podpísala zmluvu s najväčšou modelingovou agentúrou Wilhelmina Models.

Zaujímavosti o #NickyMinaj

Nicki trpí fóbiou z výšok

V Billboard Hot 100 mala už celkovo 76 skladieb a tak prekonala ArethuFranklin

Vlastným menom sa volá Onika Tanya Maraj

Jej otec bol alkoholik, bral drogy a pokúsil sa zabiť jej matku

Na strednej škole hrala na klarinet

Pripravila Katarína