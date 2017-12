Nástenný vypínač na stropné svetlo, kde netreba káble a sekať do steny - ZN.SK

Chytré domácnosti majú dnes viacero riešení, ako vyriešiť niektoré problémy a múdrym spôsobom vylepšiť bývanie, najmä v spojení s technológiami. Povedzme pri príklade, kedy by ste radi mali vypínač na stropné svetlo niekde celkom inde. Možno historicky máte vypínač pri dverách, no ak chcete ísť spať, musíte sa vrátiť k dverám a zhasnúť svetlo tam.

Alebo si len chcete užiť film, zhasnúť a nechať žiariť len obrazovku, avšak musíte ísť k svetlu a zhasnúť ho osobne. Dnešná doba už pozná technológie, pri ktorých tlesknete, či dáte hlasový povel a svetlo sa zhasne. Sú aj iné riešenia. Možno sami poznáte nejaké z nich. A celkom možno je to práve toto.

Diaľkové nástenné vypínače svetla, ktoré si môžete dať kamkoľvek

Český výrobca Extol Light už má na svedomí niekoľko vychytávok pre smart home – chytrú domácnosť. Vypínače, ktoré ukryli do malej škatuľky predávanej pod kódovým označením 43822 prezrádzajú len podľa váhy, že sa vo vnútri ukrýva niečo viac ako len papier. Vypínače sú tenké rovnako ako tie, ktoré sú vkladané do steny a pripevnené skrutkou a spojené s elektrickou sieťou. Trik je v tom, že pri týchto vypínačoch nepotrebujete žiadne vysekávanie do steny a ani napájanie na káble. Vystačia si s batériou. Umiestniť ich tak môžete pokojne kdekoľvek v miestnosti, dokonca aj na spodok stola, či na nočný stolík k posteli. Na túto kombináciu potrebujete dvoch, respektíve dve vychytávky, ktoré spolu komunikujú.

Špeciálne objímky, ktoré prijímajú signál

Do klasickej lampy na objímky závitu E27 zaskrutkujete tie, ktoré sú ponúkané pod označením 43810. V jednom balení sú taktiež dve, pôsobia elegantne a veľmi kvalitne. Na dotyk a aj na pohľad. Po ich zaskrutkovaní necháte elektrinu zapnutú, no pomocou vypínačov si zvolíte, či chcete svetlo zapnúť, alebo vypnúť. Potom to totiž majú v rukách len oni. Keďže aj vypínače sú dva, viete si ich rozmiestniť po miestnosti presne na tých miestach, kde ste si vždy vypínače priali. Vysekávanie do stien a ťahanie nových káblov skrátka nie vždy ide a nakoniec stojí veľké peniaze.

TIP: má to svoje výhody. Pri vysekávaní potrebujete murára aj elektrikára. Pri naskrutkovaní novej objímky pre žiarovku, ktorá je ovládateľným prijímačom vysielania z vysielajúceho vypínača, potrebujete len chuť a vlastný zápal pre podobné vylepšenia.

TIP: signál nie je IR (infračervený) ale RF (radio frequency), čo je celkom iný level ovládania. Znamená to, že ide o rádiové spojenie na frekvencii konkrétne 433,92 MHz. Výhodou oproti IR je to preto, že nebude vadiť, ak vám bude vo výhľade na objímku zavadzať perina, stôl, nábytok, či partnerka. Skrátka zhasnete, keď to potrebujete.

TIP: dosah má 30 metrov, čo je úctyhodné. Ovládač tak môžete mať pokojne za vankúšom a v prípade potreby ho aktivovať, čím sa rozsvieti, alebo zapne presne to, čo si nechal zapnuté a chce to pokračovať. To sú práve rôzne nabíjačky, záhradná elektrická technika, zalievanie a všetko to, čo funguje na program, ale brzdí to neaktivita zariadenia.

TIP: spomínané diaľkové ovládače nie je nutné spájať výhradne len s objímkami. Slúžia aj na vypínanie ďalších zariadení, ktoré môžu napríklad poháňať filter, či osvetlenie v akváriu, elektrickú zástrčku so spotrebičom, predzapnutým kávovarom, vodným čerpadlom, či dokonca rádio, ktorému stačí len prúd a už hrá v plnej paráde.

TIP: ovládače 43822 sú nahraditeľné ovládačmi 43800 a 43820. Napríklad priamo objímka 43810 nie je jediným zariadením, ktoré môže prijímať signál zo zariadení na zapnutie a vypnutie. Vypínače je možné nastaviť a spojiť aj s takými kúskami ako sú externé zásuvky 43803 a interiérové zásuvky 43802. Tie môžu poslúžiť na menšie, či väčšie lampy a svetlá, spotrebiče a podobne.