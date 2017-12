Ako postaviť vianočný stromček, aký stojan a prečo majú tri nohy? - ZN.SK

December je mesiac, kedy istotne 99,99% slovenských domácností postaví svoj vianočný stromček. Nech to bude umelý, či živý, vždy riešime to najpodstatnejšie. V čom ho postaviť a ako zaistiť, aby nespadol a poriadne držal. Spôsobov, ako ho postaviť je viacero.

Pri mnohých si dokonca pomáhame stojanmi dedenými od starších generácií, alebo doma vytvorenými vynálezmi. Lenže nie je to vždy len klasický stojan na akom postaviť svoj stromček.

Živý je ten najlepší

Nie je ničím neobvyklým, ak si zadovážite živý stromček a to ešte priamo v kvetináči. Možno je ťažký na prenášanie, ale nakoniec máte istotu, že bude naozaj zelený aj bez nutnosti striekať ho farbou, či sa pri ňom modliť, nech pod ním nepribúda ihličie. Živý stromček má tú výhodu, že ho môžete použiť na pár Vianoc a pri každých bude iný. Veľkosťou. Raz to už nebude možné, no dovtedy si ho užijete. Nakoniec ho zasadíte na záhrade, čím získate o jedno tienidlo navyše.

Trojnohé stojany sú klasika

Najčastejší dizajn stojanov je trojnožka. Zväčša ide o konštrukciu tunela pre kmeň stromčeka a následne tri nohy, ktoré sú za každých okolností vždy najväčšou oporou. Kým 4 nohy sa vždy kývu na čo i len jednej nerovnosti, pri troch nohách je možné nájsť stabilitu vždy a za každých okolností, aj na naklonenej podlahe. Aj preto používajú statívy fotoaparátov a kamier tri nohy a vznikol názov „trojnožka“. Tie tri nohy pritom môžete nasúvať, priskrutkovať, alebo sú jednoliate s celou konštrukciou stojanu. Pri umelých stromčekoch je často súčasťou aj jednoduché trojnožkové riešenie postavenia.

Kované s dobrým ťažiskom

Najlepšou voľbou sú kované ťažké stojany s rôznymi tvarmi. Nech už je to tvar trojuholníka, kruhu, či nejakého vianočného motívu, základ je, že sú z ťažkého kovového materiálu, do ktorého sa dajú upevniť pomocou najčastejšie dvoch skrutiek. Je to najmenší možný počet skrutiek, ktorý dovolí uchytiť aj veľmi krivý kmeň do rovnej polohy.

foto: stojan na stromček STAR

Stojany okrúhle

Poznáme aj niekoľko dizajnov plechových okrúhlych stojanov. Ich najhoršou vlastnosťou však môže byť, že nie sú dostatočne ťažké, aby zamedzili prevráteniu stromčeka. Ak použijete skutočné sviečky, čo nie je nikdy dobrý nápad, nie je dobrý nápad ani kývajúci stojan. Tou najlepšou voľbou sú ale stojany so zaťažením, napríklad s nádobkou vody, ktorá tvorí potrebnú váhu, alebo zaťažené betónovým vnútrom. Pri okrúhlych stojanoch je často dizajn mierený tak, aby poskytol vodu živému stromčeku. Voda pomôže stromčeku prekonať dlhší december, napríklad ak stromček zdobíte v predstihu, alebo ak chcete, aby dlhšie vydržal.

foto: VOG plastový stojan na stromček so zásobníkom na vodu.

Nebojte sa ho zavesiť

Zavesený stromček nie je až tak neobvyklý. V minulosti sa zavesené vetvičky aj stromčeky používali na Slovensku viac ako stojaté. Lokálne iba zavesené. Dnes je to skôr vzácne, alebo ojedinelé. Zavesený stromček majú tam, kde je menej miesta a majú háčik, či iný druh zavesenia zo stropu. Stromček nemusí byť ťažký, no spolu so všetkými ozdobami, medovníkmi a sviečkami už môže tvoriť váhu. Jeho zavesenie má niekoľko výhod. Je ťažké ho zhodiť pri vysávaní, či naháňaní psa s deťmi. Oveľa lepšie sa zdobí, než už ide o naťahovanie sviečok, alebo ich zvesovanie. Najväčšou výhodou ale je fakt, že pod zavesený darček sa vám zmestí čokoľvek, aj 4 zimných pneumatík, či niekoľko bicyklov vedľa seba.