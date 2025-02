Najstaršie krčmy na svete sú často atrakciou. Kde ich nájdeme?

Krčma Ye Olde Trip to Jerusalem v Nottinghame tvrdí, že bola založená v roku 1189 a slúžila ako zastávka pre križiakov smerujúcich do Svätej zeme. Časť jej priestorov je vytesaná priamo do pieskovcovej skaly pod Nottingham Castle, čo jej dodáva jedinečnú atmosféru. Návštevníci si môžu vychutnať nápoje v jaskynných miestnostiach, ktoré sú osvetlené lampášmi, čím sa prenesú do stredovekých čias.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy