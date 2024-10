Čím sa líšia a čím sú jedinečné koňak, gin, whiskey, rum, tequilla…

Medzi najznámejšie značky koňaku patria Hennessy , Rémy Martin , Martell , a Courvoisier . Každá z týchto značiek má dlhú tradíciu výroby a ponúka rôzne kategórie od VS (Very Special) po XO (Extra Old). Koňak je symbolom kvality a elegancie, a vyhľadávaný po celom svete pre svoju bohatú chuť a vôňu.

