Gilotína ako nástroj trestu smrti: ako vznikla a aký je jej príbeh?

Gilotína používala na neverejné popravy až do roku 1977. Posledným človekom popraveným týmto spôsobom bol 10. septembra 1977 Hamida Djandoubi, tuniský prisťahovalec odsúdený za mučenie a vraždu mladej ženy. Týmto sa uzavrela kapitola používania gilotíny vo Francúzsku, keďže v roku 1981 bol trest smrti v krajine zrušený. Od roku 1977 síce gilotínu bolo možné použiť, no žiaden sudca sa k tomu neodhodlal.

Hoci Dr. Guillotin nebol priamym vynálezcom tohto zariadenia, jeho meno sa s ním natrvalo spojilo. Skutočným konštruktérom gilotíny bol anatóm Dr. Antoine Louis, ktorý na základe podobných zariadení používaných v Škótsku a Taliansku navrhol mechanizmus s padajúcou čepeľou. Prvá verejná poprava pomocou gilotíny sa uskutočnila 25. apríla 1792 v Paríži. Po svojom zavedení sa gilotína stala hlavným nástrojom na vykonávanie trestu smrti vo Francúzsku a počas revolučného obdobia bola intenzívne využívaná. Jej používanie sa postupne rozšírilo aj do iných krajín Európy, vrátane Nemecka a Švédska. Konštrukcia bola jednoduchá, no aj jej zlyhanie nebolo neobvyklé. Vo Francúzsku bola gilotína oficiálne používaná až do roku 1981, keď bol trest smrti zrušený.

Gilotína, ikonický nástroj spájaný s francúzskou revolúciou, má svoj pôvod v snahách o humanizáciu a zefektívnenie trestu smrti. Humanizácia v tomto smere znie ironicky, no na popravy je nutné pozerať s ohľadom na dobu. Popravy sa neraz nevydarili. Seknutie mečom alebo sekerou nevyšlo podľa predstáv. Prípadne iné druhy popráv súviseli so spoločenským postaveným odsúdeného. Ťahanie koňmi, lámanie na kolese, obesenie, topenie a ďalšie druhy popravy súviseli s tým, či išlo o majetného človeka, alebo chudáka. Čiastočne sa česť zachovávala aj tým, že ctihodný občan nebol popravený ako chudák, ale rýchlo bez mučenia a utrpenia. Preto v určitom čase vo Francúzsku prišla požiadavka o univerzálny nástroj.

