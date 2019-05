MS 2019 v hokeji 2. deň: Slovensko v súboji s Fínskom prehralo 2:4

Druhý hrací deň znamenal pre slovenský výber ďalšiu výzvu. Po úspešnom včerajšom zápase proti USA je na Slovákov v MS 2019 uprené príliš veľa slovenských očí plné očakávaní. Skrátka nie je Slovák, ktorý by si neprial pokračovanie v podobnom duchu ako včera. Boli to práve Slováci, ktorí v zápase proti Fínmi dali 11. mája prvý gól. Jeho autorom bol Erik Černák tesne pred jedenástou minútou hracieho času. Po štrnástej minúte Fínsko vyrovnalo na 1:1 zásluhou Petteriho Lindbohma.

foto: RTVS, https://www.rtvs.sk/televizia/live-1

Len krátko po prvom fínskom góle sa objavil v našej bráne ďalší fínsky puk. Prvý pocit prehry mohli slovenskí hokejisti pocítiť v šestnástej minúte. Autorom druhého fínskeho puku bol na góly plodný hokejista s naozaj pre Slovákov humorným menom KAAPO KAKKO. V druhej tretine dostal Marek Ďaloga hokejkou od Ilomäkiho a v hre skončil. V tridsiatej deviatej minúte zvrátil prehrávajúce skóre Martin Marinčin. Jeho zásah bol len tak tak. Fínsky bránkar puk dokázal oddialiť z jednej strany, no cestujúci puk z opačnej strany priestrelom cez ležiacich Fínov strelil do brány. Vyrovnal tak stav na 2:2. Fínsky nesúhlas si vyžiadal posudzovanie rozhodcov, no gól nakoniec uznali. Nebolo čo neuznať.

V polovici tretej tretiny bola hra prerušená. Hokejistom sa podarilo preraziť mantinel a objavila sa prasklina, ktorú museli zaceliť. Ups. Ďalšie Ups sa objavilo krátko potom. Slovenskí fanúšikovia mali ihneď hlavu v smútku. Hokejista, ktorého meno u nás znamená niečo…. sa objavil opäť pred slovenskou bránou a skóroval. Kaapo Kakko. A posledných 30 sekúnd pred koncom sa objavil Kaapo Kakko. Znova. Prehrali sme 2:4 s Fínskom. Meno Kaapo Kakko si odteraz zapamätá každý Slovák.

Ďalšie čísla

Dnešok priniesol aj ďalšie zaujímavé čísla. Švajčiarsko to doslova natrelo Taliansku nehorázne 9:0, Dánsko vyhralo nad Francúzskom až po samostatných nájazdoch 5:4, Nemecko vyhralo nad Angličanmi 3:1, Lotyši zdolali Rakúsko 5:2.