Laxatívne účinky, čiže účinky preháňadla majú žuvačky, vitamíny aj... - ZN.SK

Laxatívne účinky sa spomínajú na príbalových letákoch mnohých doplnkov výživy, šumivých tabliet, ale aj liekov. Spomínajú ich aj všetky žuvačky, rôzne prisladzované a výrazne farbené produkty, či niektoré poctivé cukrovinky. Laxatívne, čiže účinky preháňadla, kedy sa telo potrebuje čo najrýchlejšie zbaviť všetkých látok, môžu trvať aj dlhšie. Podľa látok, ktoré ste do tela dostali a ich množstva.

Kým laxatíva ľudia vyhľadávajú často cielene, s laxatívnymi účinkami pri takýchto potravinách človek veľmi nepočíta a často ani nečíta príbalové informácie, alebo len ani netuší, že ho preháňa a trávi na záchode viac času pre vlastnú nepozornosť. Dobre si všimnite balenia žuvačiek, ktoré okrem toho, že obsahujú často aspartam, nebezpečnú látku v mnohých krajinách zakázanú, uvádzajú aj laxatívny účinok. Spomeňme niekoľko potravín, pri ktorých sa naozaj viete pripraviť o pekný deň vysedávaním na toalete. O to viac, ak ste citliví na niektoré látky, trpíte potravinovou intoleranciou, slabou imunitou, zlým metabolizmom a pod.

Žuvačky

Najčastejším preháňadlom, ktoré do seba človek dáva, sú klasické žuvačky. Jedna, či dve nepredstavujú riziko. To riziko stúpa množstvom vyžutých žuvačiek. Šťava vyžutá z nich je pre brucho vo veľkom množstve záťaž. Kým na niekoho viac pôsobí pálenie žuvačiek, účinky má aj priveľa farbív, či aromatických látok vo vyžutej slinovej tekutine. Balíček žuvačiek vyžutý na počkanie dokáže na niektorých pôsobiť nie len ako preháňadlo, ale dokáže vyvolať zvracanie, bolesti brucha bez preháňania a iné ťažkosti s trávením.

Celkom iná kategória sú ľudia so silnou, strednou, ale aj slabou alergiou na mentol, či inú zložku. Pri slabej alergii a veľkom množstve žuvačiek sa môže prejaviť už pálením a zápalom hrdla, ťažším hojením. Vplyv môžu mať aj na dýchanie.

Vitamínové doplnky a doplnky stravy

Poznáme mnoho druhov a kategórií doplnkov a vitamínov. Taktiež ich určenie, obsah látok a spôsob uvoľňovania látok. Vždy je jasné dávkovanie a to by sa nemalo prekračovať. Správne zmanažované príbalové informácie varujú aj pred zdvojenými dávkami, či upozorňujú na predávkovanie. Predávkovanie vitamínmi vo všeobecnosti môže vyvolať laxatívne účinky. Telo sa skrátka nevie spamätať z povodne určitej látky a je ňou preťažené. Jednoduchšie je pre neho naštartovať vodu v tele a dostať všetko čo najrýchlejšie preč.

Doplnky stravy sú výborným doplnkom, ak sú skutočné, overené a otestované. Na trhu existuje množstvo pofidérnych látok, nebezpečných prípravkov, ktoré neprešli ako lieky a predávané sú ako doplnky stravy. Existuje nespočetné množstvo doplnkov stravy a vitamínov, ktoré sa predávajú na internete cez falošné lekárske a zdravotnícke portály, ktoré reálne nie sú žiadnym zdravotníckym a lekárskym portálom. A to aj napriek tomu, že na nich lekári s tvárou a menom prezentujú ich účinky a výsledky. Lekári aj mená sú žiaľ vymyslené a pritom takýchto doplnkov je na internete niekoľko desiatok s masívnou kampaňou propagovanou aj najväčšími portálmi na Slovensku.

Šumivé tablety

Šumivé tablety a je celkom jedno, či ide o liečivo, vitamínovú tabletu, alebo vyprosťovák, obsahujú látky na vytváranie oxidu uhličitého vo vode. Prakticky ide o kyselinu a zásadu. Pritom obe tieto látky pôsobia na trávenie. Priveľa nerovnováhy v žalúdku vie narobiť veľkú šarapatu. Príjmom tekutiny pritom len pomáhate k tomu, aby sa laxatívne účinky prejavili v plnej sile.

Prehnať sa to dá ľahko. Mylnou predstavou, že dve vitamínové tablety dodajú dva krát viac vitamínov. Alebo len chutia veľmi dobre a dostanete chuť na ďalšiu. Bežne sa nápoje nevytvárajú ako šumivé tablety aj preto, že únosnosť ľudským telom je jedna až dve tablety denne. U detí možno jedna, no nie pravidelne. Kyselina a zásada je pritom len jednou zo zložiek. Nezabúdajme na arómy, farbivá a obsah účinných látok samotných. Tie majú svoj vlastný samostatný účinok. Pri predávkovaní zosilnený.

Zaujímavosťou je, že sú medzi nami citliví ľudia, ktorých preháňa alebo bolesti brucha spôsobí už len jediná tableta. Časť z nich môže reagovať už pri pití pocitom na zvracanie.

Sladkosti

Na trhu je nespočetný výber cukroviniek. Rôzne sladkosti ako lízanky, cukríky a pendreky obsahujú obrovské množstvo cukru, farbív, prípadne iných sladidiel. Aby vôbec bolo možné vyrobiť niektoré druhy lízaniek tie postupne rozpúšťali svoju štruktúru, je nutné pridávať takzvané éčka, rozpustné cukry, alebo vymýšľať rôzne iné techniky, ako docieliť rozpustný materiál. Na obaloch sa uvádza zloženie a je prekvapivé, koľko z látok si ani nedokážete predstaviť ako vyzerajú. Vo svojej podobe však ide o veľké nádoby s jednoduchou etiketou, ktoré samé o sebe nedá do úst ani len výrobca cukroviniek. Vo svojej koncentrácii si vyslúžia piktogramy varujúce pred vdýchnutím, varujú pred škodlivosťou, no s menšou koncentráciou sa pokojne pridávajú do jedlých produktov.

Nie je výmyslom rodičov, či seriálu Simpsonovci, že po prejedení sa sladkostí deti trpia bolesťami brucha. Telo dokáže prijať len určité množstvo cukru a ostatné mení na tuk. To platí pri postupnom prijímaní cukru. Keď však na jedno parkovacie miesto chcete zaparkovať osemnásť kamiónov s nákladom, čakajte pohromu. Organizmus sa môže zblázniť. Nie pre množstvo cukru, ktoré môže pre telo znamenať šok, ale práve pre všetko to umelé, čo cukrovinky obsahujú. Platí, že mnohé z prídavných látok sú neškodné v bežnom množstve. Čo ale, ak je prijaté množstvo viac ako len bežné? Za následky výrobca neručí. Nie je povinný totiž počítať s pažravosťou ľudí.

Faraónová pomsta, alebo len zmixované jedlo

Ľudia poznajú Faraónovú pomstu ako bežnú súčasť dovolenky v Egypte. Za dovolenkové dni premárnené na toalete môže baktéria žijúca vo vode, ktorá sa do ľudského organizmu dostane ľahko cez vodu z vodovodu, z ľadových nápojov, pouličnej egyptskej stravy, či z ovocia umytého vo vode z vodovodu. Lenže mnoho ľudí získa falošnú faraónovú pomstu. A pokojne aj doma na Slovensku bez toho, aby vôbec do Egypta vyrazili. Či už pri all inclusive, kedy človek zmixuje všetko, čo by nikdy do úst naraz nedal, alebo ste si len dopriali. Čo sa stalo?

Bežne sa prejeme čerešní. Tie stačí zapiť vodou, či mliekom a… postačí, že len predpokladáme dostatočne dlhú pauzu medzi čerešňami a mliečnym koktailom. Pre iných stačí jablkový džús. Nesprávna kombinácia jedla vie narobiť svoje. Aj kombinácia mäsa a mlieka, ovocia a iných tekutín, potravín na ktoré je organizmus citlivý, prípadne len potravina nekvalitná, alebo pokazená, môže mať za následok laxatívne účinky. Najmä pri potravinách po záruke v rámci mliečnych a mäsových výrobkov by si mal dať človek obzvlášť pozor. Pri oboch sa takýchto prípadoch vytvárajú v potravine toxíny a tie môžu narobiť viac škody. Práve vytvárané škodliviny

Lieky

O tom, že lieky môžu vyvolať laxatívne účinky, sa dozvieme azda vždy v príbalových informáciách. Je však nevyhnutné dodržiavať dôležité dávkovanie. To je dané testami, aj schopnosťou tela liečivá a sprievodné látky prijať. Neraz lieky obsahujú niekoľko zložiek. Niektoré sú totiž pomyselnými otváračmi dverí, iní sprevádzajú liečivé látky až na postihnuté miesto. Predávkovaním môžeme ovplyvniť počet, alebo narušiť rovnováhu medzi liečivom, sprievodom a pod. Opäť len spôsobíme ťažkosti organizmu. Predávkovať liekmi neznamená len pobudnúť na záchode o niečo viac. Bežné sú javy nezvratného poškodenia pečene, alebo aj žalúdka, či hltanu.

Pri liekoch opatrne. Laxatívne účinky môžu byť bežným sprievodným javom niektorých liečiv, no aj tento účinok predsa len sledujte a majte celkom pod kontrolou. Informujte lekára, ak správne užívanie lieku spôsobuje hnačku aj v prípade, kedy je považovaná za bežný sprievodný jav už v príbalovej informácii.