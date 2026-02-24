Bezdrôtové slúchadlá a bolesť krku: súvis slúchadiel a držania tela

V posledných rokoch sa objavuje čoraz viac ľudí – najmä hráčov hier, streamerov a intenzívnych používateľov bezdrôtových slúchadiel – ktorí opisujú bolesť krku, šije a hornej časti chrbta. Na prvý pohľad sa ponúka jednoduché vysvetlenie: dlhé sedenie, obrazovky, stres. Menej sa však hovorí o jednom nenápadnom faktore, ktorý sa objavil relatívne nedávno a zatiaľ nebol systematicky skúmaný ako samostatný jav – o zmene správania tela pri nosení bezdrôtových slúchadiel. Áno, ten drôt, respektíve kábel tam hrá hlavnú úlohu.
Dôležité je zdôrazniť, že nejde o žiarenie, elektromagnetické vlny ani „elektronický vplyv“ slúchadiel. Problém, ak existuje, je čisto mechanický a behaviorálny.
Bezdrôtové slúchadlá menia správanie hlavy a krku
Káblové slúchadlá mali jednu neprehliadnuteľnú vlastnosť: kábel bol fyzickou poistkou. Slúchadlá sa mohli zošmyknúť, ale kábel ich zachytil o krk, hruď alebo oblečenie. Pri náhlych pohyboch hlavy nehrozil okamžitý pád na zem. Ak slúchadlá spadli, dali sa zachytiť. Ak napriek tomu spadli, boli ľahko nahraditeľné. Dnes však slúchadlá majú mnoho funkcií a ak stoja desiatky, či stovky eur… vieme, kam chceme pokračovať?
Bezdrôtové slúchadlá túto poistku odstránili. Slúchadlá na hlave – či už veľké náhlavné modely alebo malé štuple – sa stali objektom, ktorý môže pri určitom pohybe jednoducho spadnúť. Tento fakt si používateľ uvedomuje vedome aj podvedome. Emócie a pohyby držia na uzde. Unavené sú aj oči, pretože sa viac musia pohybovať aj smerom ku klávesnici, ak sa znížili pohyby celej hlavy.
Výsledkom je zmena správania: hlava sa hýbe menej, prudké otočenia sú tlmené, krk sa drží v stabilnej polohe. Telo sa akoby „učí“, že prílišná voľnosť pohybu predstavuje riziko straty zariadenia.
Strnulosť ako obranný mechanizmus
Pri dlhodobom používaní sa tento spôsob držania hlavy môže stať automatickým. Krk je mierne napnutý, svaly pracujú v izometrickom režime a hlava sa pohybuje menej, než by bolo prirodzené. Ide o jemnú, no dlhodobú svalovú aktivitu, ktorá nie je sprevádzaná veľkými pohybmi, a preto si ju používateľ často neuvedomuje.
Pri hráčoch hier sa tento efekt môže násobiť. Kombinácia sústredenia, fixovaného pohľadu na obrazovku a snahy „udržať slúchadlá na mieste“ vedie k minimalizácii pohybu krku aj hornej chrbtice. Sedenie sa stáva tuhším, rotácia trupu obmedzenou a záťaž sa presúva do šije.
Štuple, ľahkosť a paradox neistoty
Zaujímavým paradoxom je, že podobné ťažkosti opisujú aj používatelia ľahkých bezdrôtových štupľov. Hoci sú výrazne ľahšie než náhlavné slúchadlá, subjektívny pocit neistoty je často vyšší. Používateľ vie, že malé slúchadlo môže pri náklone hlavy alebo rýchlom pohybe vypadnúť. Cena Airpodov je šialená a mnohé náhrady neponúkajú potrebnú kvalitu. Stratený Airpod je bežná súčasť prosieb smerom k verejnosti na stránkach „Straty a nálezy“.
Aj tu môže dochádzať k podvedomému obmedzeniu pohybu. Hlava sa drží „opatrnejšie“, krk pracuje v napätí a prirodzená dynamika pohybu sa potláča. Ak sa k tomu pridá dlhé sedenie, výsledkom môže byť bolesť, stuhnutosť a únava svalov, ktorá sa prejaví až po čase. Nikto nechce stratiť bezdrôtové slúchadlo.
Prečo sa o tom málo hovorí?
Tento jav sa ťažko zachytáva klasickými štúdiami, pretože nejde o jednu jasnú príčinu, ale o zmenu správania tela. Neexistuje jeden sval ani jeden pohyb, ktorý by bolo možné jednoducho zmerať. Ide o súhru ergonomických, psychologických a pohybových faktorov.
Zároveň ide o relatívne nový trend. Masové rozšírenie bezdrôtových slúchadiel je otázkou posledných rokov. Bolesti krku sa síce skúmajú desaťročia, no bezdrôtová slúchadlová kultúra ako samostatný faktor zatiaľ stojí na okraji pozornosti. Všímame si ho hlavne my, od momentu používania bezdrôtových slúchadiel, aj slúchadiel náhlavného typu.
Hypotéza, ktorú sa oplatí brať vážne
Je dôležité zostať korektný: nejde o definitívny dôkaz, ale o pozorovaný trend a logickú hypotézu, ktorá si zaslúži pozornosť. Ak sa pri nosení bezdrôtových slúchadiel dlhodobo mení spôsob držania hlavy, je rozumné uvažovať o tom, že to môže mať následky pre krčnú chrbticu a svalový aparát. Pre používateľa to neznamená prestať slúchadlá používať. Skôr ide o uvedomenie si pohybu, pravidelné uvoľňovanie krku, zmenu polohy a vedomé „povolenie“ hlavy aj tela. Technologická sloboda totiž niekedy prináša nečakané obmedzenia tam, kde ich nečakáme. V momente keď sa vrátite na káblové slúchadlá a dovolíte hlave slobodnejší pohyb, odrazu prichádza zmena.
Slúchadlová revolúcia zmenila spôsob, akým počúvame zvuk. Možno však nenápadne mení aj spôsob, akým držíme vlastnú hlavu. Ak sa v budúcnosti potvrdí súvis medzi bezdrôtovými slúchadlami, strnulosťou pohybu a bolesťami krku, pôjde o ďalší príklad toho, ako technológie ovplyvňujú telo nie priamo, ale cez správanie. A práve tieto tiché, nenápadné zmeny bývajú z vedeckého hľadiska tie najzaujímavejšie.