TOP 5 klamstiev o LAST MINUTE dovolenke. Čo naozaj čakať? - ZN.SK

Vôbec nie je hanba, ak aj dnes niekto nevie, čo je to LAST MINUTE dovolenka. Každý sa s pojmom LAST MINUTE zoznámil v nejakom roku svojho života a reálne okúsil dovolenku taktiež v rôznom období. Nedozvedeli sme sa to všetci na celom svete v jeden konkrétny deň. Nerozumieť teda celkom tomuto pojmu nie je nič strašné a obávať sa ho je celkom pochopiteľné. Dôvody na obavy však nie sú.

Ak si najskôr prečítate rady všeznalcov a zaručených „odborníkov“ cestovateľov, ktorí skúsili jedinú dovolenku na LAST MINUTE a dokázali ste si podľa toho urobiť záver na niekoľko diskusných fórach pod rôznymi menami, netreba zúfať. Nedalo nám a aj pre takmer celé desaťročie strávené v oblasti cestovného ruchu si dovolíme dnes priblížiť tých najväčších 5 klamstiev, ktoré o dovolenke LAST MINUTE kolujú.

1. Sú to zvyšky, ktoré nikto nechce

Do Last minute ponúk cestovných kancelárií sa dostáva akýkoľvek zájazd, ktorý je v predaji a ktorý sa blíži k dátumu odletu. Last minute vznikne aj vtedy, keď sa ľudia nepohnú a zobudia sa náhle tesne pred odletom. Zlyhať môžu aj agentúry, ktoré v návale ponúk cestovných kancelárií nevyvesia niektorú, ktorá prišla v zlej hodine, alebo sa email zapatrošil. Do last minute sa dostane naozaj čokoľvek. Ba dokonca ak cestovkám zostanú letenky, oslovujú zahraničné partnerské spoločnosti operujúce s kapacitami a v LAST MINUTE ponuke sa tak môže ocitnúť aj celkom nový hotel, alebo hotel, ktorý pôvodne byť v ponuke ani nemal. Nie každý siahne po 5 hviezdičkovom hoteli v konkrétnom letovisku. Možno práve taký hotel čaká na vás. V niektoré termíny a týždne je ponuka je väčšia ako dopyt, takže aj to je dôvodom, prečo sa v Last minute ponukách objaví niekedy až celá ponuka hotelov. Čiže hoci sa možno zdá, že zvyšky, platí to len v naozaj málo prípadoch. Možno na úplnom vrchole sezóny, keď sa v ponuke ocitnú 3 alebo 4 hotely. Pokiaľ je ich viac, nemôže ísť o zvyšky.

2. Niečo tam chýba, čakajte podraz

Stretli sme sa s názorom, že v Last minute ponukách niečo chýba a je nutné očakávať podraz. Napríklad transfer z letiska a na letisko, strava, služby, ktoré inak bežne klienti dostanú. Pokiaľ ide človek na dovolenku s nedôverou a čaká, čím všetkým sa jeho zájazd líši od zájazdov iných ľudí, potom pochopiteľne práve pritom postávaní a sledovaní rozdielov naďabí na rozdiely. Nevšimne si však, že rozdiely vznikajú práve preto, že stojí zaneprázdnený hľadaním niečoho, čo neexistuje. Zájazd za plnú cenu, ako aj zájazd zakúpený na last minute, ak ste ho kúpili na poslednú chvíľu výhodnejšie, je v konečnom dôsledku v systémoch cestovnej kancelárie stále vedený len ako „Zakúpený zájazd“.

To, koľko ste zaň dali, do zahraničia neprechádza. V žiadnom, ale vyslovene v žiadnom prípade, sa tak nemôže stať, že zakúpený last minute zájazd je v niečom iný ako zakúpený v plnej cene. Rozdiel tu ale predsa len je. Tí, čo nakupujú v predstihu dostávajú od cestoviek bonusové zľavy, darčeky, alebo výlety zadarmo. Prípadne využívajú ponuku detí zadarmo, pripísania bodov a podobne. Ide však o rozdiely ešte doma, nie v službách na mieste.

3. Zhoršený prístup ľudí vďaka last minute

Existuje dokonca fáma, že ak ste zakúpili zájazd za last minute cenu, delegát si na vás vyhradí len krátku chvíľu a nebude sa vám venovať tak dôsledne, ako keď za zájazd dáte plnú sumu. V skutočnosti dnes nikto nedáva plnú sumu, vždy je nejaká zľava. Otázne je len aký typ zľavy využijete a ktorý sa vám hodí viac. Zhoršený prístup delegáta budete mať len vtedy, pokiaľ sa už pri oslovení správate ako arogantná netýkavka. Celkom bežný jav. Pokiaľ svojim správaním otravujete aj personál, pochopiteľne sa aj on môže správať k vám inak, ako sa správajú k tomu staršiemu nemeckému páru, ktorý dokáže opätovať úsmev a pozdraviť. Je to však len o ľuďoch a správaní, nie o tom, koľko kto zaplatí. Opäť platí, že ani delegát nevidí, koľko ste zaplatili, pretože tento údaj je pre jeho prácu nepodstatný.

4. Nemáte nárok reklamovať čokoľvek

Rady cestovateľov tvrdia aj fámu týkajúcu sa reklamácií. Údajne je v cestovkách problém nárokovať odškodné, pokiaľ ste zaplatili zájazd v last minute cenovej hladine. Opäť niečo nemysliteľné. Reklamovať zájazd môže ktokoľvek. Všeobecné podmienky sa týkajú všetkých rovnako a pre last minute zájazdy sa nikdy nikde nevystavujú osobitné podmienky, ktoré by tvrdili niečo iné a cestovke zabezpečili únikovú cestu z problému von.

5. Horšie miesta v lietadle

Ďalšia hlúpa fáma sa týka leteniek. Ak si kúpite zájazd cez Last minute, neznamená to, že ide nákup aj podľa poradia a postupne v rámci sedadiel lietadla odpredu dozadu. Letenky rozsadí systém pri naplnení letu a rozmiestni ich tak, aby bolo lietadlo vyvážené. Lety, kde sa dá kúpiť konkrétne sedadlo, majú poradie upraviteľné. Pri dverách môžu sedieť ľudia s pohybovým obmedzením, alebo extrémne obézni ľudia. Vaše miesto však môže byť pokojne vedľa sedadla páru, ktorý si dovolenku kupoval v decembri.

Rovnomerne obsadené sedadlá majú význam pri vzlietavaní a pristávaní. Pristávať s lietadlom, ktoré má viac ľudí na ľavej strane ako na pravej je totiž riskantné. Všetko má svoj zmysel, len ľudia tento zmysel niekedy nechcú chápať, pretože čokoľvek mimo ich vlastné presvedčenie berú ako znepríjemňovanie dovolenky. Znepríjemnenie dovolenky je však čokoľvek len do tej miery, do ktorej to ako znepríjemnenie považujete. Nepokazte si preto dovolenku fámami, vyrazte preč užiť si vysnívaný cieľ. Dovolenka je predsa o oddychu.