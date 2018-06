Kupujete nové auto? Máme pre vás 4 tipy, na čo sa zamerať - ZN.SK

Tlačové správy: Aj keď si kupujeme tričko, nerozhodujeme sa iba podľa farby. Záleží nám na to, aby sme ho mali kam nosiť, aby bolo pekné, aby sme sa v ňom cítili príjemne. Podobné je to aj pri kúpe nového auta – tiež chceme to najlepšie, čo je na trhu, a zmestí sa do nášho rozpočtu. Na čo sa zamerať, aby ste boli spokojný? Pripravili sme pre vás tieto 4 tipy.

Kupujte auto podľa účelu

Obrovské SUV so spotrebou 15 l/100 km nie je práve najlepším vozidlom do mesta. Predaj áut však prináša aj takéto situácie, keď zákazníci uprednostnia vzhľad pred praktickosťou. Ak chcete byť spokojný, rozhodne si vyberajte vozidlo podľa toho, kde ho budete najčastejšie využívať. Ak hľadáte auto, v ktorom odveziete deti do školy a zbehnete na nákup, stačí vám menší model – napríklad obľúbená ŠKODA Fabia. Ak chodíte každý víkend na chalupu v horách, kam sa zime sotva dostanete aj s reťazami, SUV s pohonom na všetky kolesá je správnym riešením

Vyberte si ten správny motor

Predaj áut dnes ponúka takmer neobmedzený výber rôznych agregátov. Ktorý je pre vás ten najlepší? V zásade platí pravidlo, že do mesta a pre jazdu na kratšie vzdialenosti je lepší benzínový motor – rýchlejšie sa zohreje, prináša menšie náklady v prípade opravy, dokáže rýchlejšie vykúriť vozidlo a je šetrnejší k prírode.

Technológie a asistenčné systémy

Nielen bezpečnosť, ale tiež pohodlie či jednoduchší život – aj s tým vám pomôžu najmodernejšie technológie. Ak vám robí problém parkovanie, určite siahnite po vozidle s parkovacím asistentom či cúvacou kamerou. Ak jazdíte často v noci, nemali by vám chýbať stmavovacie spätné zrkadlá, LED svetlá či systém na kontrolu vašej únavy. Predstavte si, čo by vám pomôže pre pohodlnejšiu jazdu a nájdite model, ktorý to má. Automobilky na to už istotne mysleli.

Dohodnite si testovaciu jazdu

Ak ste našli vhodné auto, porovnali ho s konkurenčnými modelmi rovnakej triedy, vyberte si dva, tri najlepšie. A tie vyskúšajte naživo počas testovacej jazdy – jazdite nielen v meste, ale aj mimo neho. Skúste brzdenie, jazdu do kopca, ovládanie, čím viac toho otestujete, tým si budete istejší, že je pre vás toto vozidlo vhodné.

