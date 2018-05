Podnikanie: Dokonalé vybavenie predajne, ktoré priláka zákazníka - ZN.SK

Rozširujete svoje podnikanie ? Máte v hlave pripravený plán, všetko je už zariadené a chýba už len posledný krok a tým je vybavenie predajne. Je to už len akási čerešnička na torte. Veľmi dôležitá a významná úloha. Pekná a štýlová predajňa totiž priláka zákazníkov, a ak ich upúta, budú sa vždy radi vracať.

Vaša predajňa, vaša vizitka

Ak ste už našli priestor svojich snov, je na čase pustiť sa do toho. Tomu, čo budete predávať, prispôsobte celkový imidž predajne. Dámam sa často páčia veselé a hravé farby, rôzne kombinácie ružovej, bielej, fialovej, ale aj odtiene sivých a neutrálnych farieb. Páni uprednostňujú skôr tmavšie farby ako čierna, hnedá, modrá. Detský svet zas miluje všetky farby a odtiene, najlepšie pekne pokope. Keď k vám vstúpi zákazník, musí si jednoducho povedať vau . Aby sa tu cítil príjemne, mal by byť obklopený pekným zariadením, ktoré v dobrej predajni nemôže chýbať. Takto uvidí, že aj vám záleží na tom, aby sa tu každý cítil dobre a hlavne tu bol vítaný. Samozrejme, že aj doplnky a dekorácie dokážu dodať tú správnu atmosféru.

Pulty, vitríny, regály, prezliekacie kabíny a veľa ďalších

Najlepšie je všetko si nakúpiť na jednom mieste, aby malo vybavenie rovnaký štýl. Už len pult, na ktorom sa priamo budete stretávať so svojím zákazníkom a kde sa odohrávajú všetky dôležité úkony (obzvlášť práca s peniazmi), musí byť maximálne praktický, dostatočne priestranný a v neposlednom rade je to prvá vec, ktorú si zákazník všimne, keď vojde do predajne. Takže by mal byť reprezentatívny, kvalitný i krásny. A kúsky, ktoré chcete ochrániť rozhodne patria do vitríny, ktoré ešte viac vystavia na obdiv kvalitu a krásu predávaných vecí.

Ale aj prezliekacie kabíny vám môžu pomôcť pri predaji. Práve tu sa zákazníci rozhodujú, či si daný tovar kúpia. Preto musia mať vytvorené vhodné podmienky, ktoré to zaručia. Pocit pohodlia i útulnosti, ale aj akejsi bezpečnosti. Zvyšok vybavenia predajne, ako sú napríklad skladové regále alebo aj tie výstavné, sú tiež samozrejmosťou. Hlavne musia byť spoľahlivé a kvalitné, aby slúžili dlhé roky k vašej spokojnosti. Dokonalí pomocníci pri predaji sú aj rôzne busty a figuríny, ktoré prácu urobia za vás, pokiaľ dokážete vystaviť tovar vhodný obdivu. Keď však chcete byť naozaj jedineční, objednajte si vybavenie predajne na mieru podľa vašich predstáv. Môžete si byť takmer istí, že nikto nebude mať také vybavenie, ako máte vy. Budete originálni a ľahko zapamätateľní.

Ideálne vybavenie podmienené sortimentom

Úsilie väčšiny predajní je ponúknuť čo najviac na čo najmenšom priestore. Chybou je tak riešiť priestor pre pulty a prezentovanie výrobkov na úkor priestoru na pohyb a prechod zákazníkov. Druh ponúkaného tovaru, ale pokojne aj služieb, podmieňuje celý výsledný vzhľad interiéru. Dôležitou vlastnosťou pultov, regálov, ale pokojne aj vešiakov je ich nosnosť. Podmienky pre ťažké náradie, vŕtačky, alebo predajňu akvárií, sú diametrálne odlišné od predajne textilu, alebo tlače. Od sortimentu závisí aj vzhľad a dizajn. Materiály pre vybavenie predajní podľa ponúkaného tovaru volia aj materiály. Tradičné drevo a kov však je čoraz viac doplnené aj o plasty a sklo. Len výnimočne papier, čo je doménou skôr predajní s knihami a papiernictiev, napríklad v prípade stojanov a ozdobných inštalácií propagujúcich novinky.

Podľa sortimentu volíme aj interiérové doplnky. Steny a strop si žiadajú vhodne zvolené doplnky, ktoré správne navodia atmosféru, v ktorej sa budú zákazníci cítiť ako na správnom mieste, ale tiež zamestnanci dokážu stráviť celý pracovný deň. Vhodné a dostatočne interiérové, ale aj technické vybavenie predajne pôsobí na produktivitu práce, no vo významnej miere je aj motivátorom pre ľudí.

Nezabúdajte na atmosféru

Atmosféra v predajni je mimoriadne dôležitý aspekt. Aj napriek vhodnému riešeniu interiéru práve atmosfére môžeme vďačiť za zvrat záujmu zákazníka. Príliš hlasná hudba, nevhodná hudba, nevhodné správanie zamestnanca, ale aj údržba priestorov, dokážu vytvoriť dojem a ovplyvniť záujem. Veľa krát sú to zákazníci, ktorých správanie má svoj podiel na celkovom dojme. Je preto nevyhnutné prikladať dôraz na pocit prichádzajúceho zákazníka. Požiadajte o pohľad niekoho z vonka a získajte názor. Neraz tak odhalíte prvky, ktoré ako autor riešení prehliadate, ale zákazník si ich všimne ako prvé.

Naozaj veľa dokáže spraviť pripútanie pozornosti zákazníka na slušnosť, odbornosť a ústretovosť personálu. Vhodné zariadenie a žiadaný tovar v kombinácii s kompetentným personálom je veľa krát základom pre spokojného zákazníka.