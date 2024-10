Top kávové festivaly, ktoré nesmiete zmeškať

World of Coffee Budapest je pre nás najbližšou udalosťou, ktorú organizuje Specialty Coffee Association of Europe (SCAE). Každoročne priťahuje viac ako 12 000 návštevníkov a 300 vystavovateľov.

Ak chcete z tejto kultúry zažiť to najlepšie, nemôžete si nechať ujsť Melbourne International Coffee Expo (MICE). Každoročne pritiahne viac ako 11 000 návštevníkov, ktorí môžu ochutnať kávu od 250 vystavovateľov. Festival je zároveň domovom Austrálskej kávovej asociácie, ktorá organizuje šampionát v príprave kávy. Majstrovstvá testujú zručnosti baristov v tradičných metódach príprav kávy, ale aj alternatívnych, či v latte art (kreslení s mliečnou penou do kávy).

Káva je pre niektorých ľudí nielen nápoj na povzbudenie, ale aj súčasť kultúry,a životného štýlu. Kávičkári sledujú nové spôsoby, ako si pripraviť svoj obľúbený typ kávy, experimentujú so spôsobom prípravy a príchuťami. Aj preto sa každoročne zúčastňujú festivalov, na ktorých naberajú inšpiráciu a objavujú nové chute. Ak k nim patríte aj vy, prečítajte si, ktoré festivaly by ste si nemali nechať ujsť.

