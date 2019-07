Kotlík na guláš alebo kotlina: aký je medzi nimi rozdiel a čo potrebujete?

Kotlíkovému gulášu sa ten „hrncový“ nikdy nevyrovná. Hovorievajú tak milovníci gulášu, ale pokojne milovníci len tej atmosféry, ktorá sa spája s jeho varením, prípravou, ochutnávaním a vôbec prácou okolo neho. Kotlíkový guláš si jednoducho nepripravíte len tak pre nedeľný obed v páre, či pre malú rodinu. Je akousi oslavou a príležitosťou na väčšie stretnutia, oslavy, spojenia ľudí, rodín, či kolegov. Akokoľvek je však príležitosťou na udržiavanie, či posilnenie vzťahov a tak má mimo gastronomický zmysel aj ten sociálny. Nuž a keď už sme pri gulášoch, aký je rozdiel medzi kotlíkom a kotlinou? A čo vlastne taký kotlík potrebuje k svojmu životu… k fungovaniu?

Kotlík na guláš

Na umenie a skúsenosti kuchára sa spolieha nejeden pozorovateľ ochutnávač a dôveruje mu zo všetkých účastníkov najviac. Aj keď sa hovorí, že na guláši sa nedá veľa pokaziť, stačí, aby bol slabý oheň, alebo zlé umiestnenie a komplikuje si šéfkuchár dosiahnutie kvalitného výsledku. Aj napriek tomu, že si kotlík na guláš ľudia často predstavia ako celú kotlinu s kotlíkom, kotlík je predsa len ten konkrétny závesný hrniec, ktorého spodok sa vystavuje ohňu a v ňom sa pripravuje celé jedlo. Ten si vešiame na trojnožky, alebo umiestňuje do podstavcov a držiakov.

Čokoľvek nám drží hrniec, musí to byť pevné. Mimoriadne pevné, keď pri miešaní, alebo pohybe paliva, môže dochádzať k otrasom, či kývaniu. Kotlík so surovinami a vareným gulášom má svoju nezanedbateľnú váhu, preto je dobré mať na pamäti poriadne zaistenie kotlíka. Stojanov a ich variácií je naozaj mnoho.

Na čo myslieť?

Upevnenie: mimoriadne dôležité je mať zaistenú stabilitu upevnenia. Sofistikované riešenia vedia kotlík odsunúť mimo oheň, čo je dobré pri príliš prudkom ohni, ktorý by znemožňoval dochucovanie alebo samotné varenie (miešanie, podávanie a pod.)

Pokrievka: nemusí byť súčasťou kotlíka, ak si ho kupujete samostatne. Vyberajte takú, aby nebola príliš veľká a nepresiahla cez ušká na zavesenie. Taká pokrievka je totiž nepoužiteľná a nezakryje vám kotlík.

Venujte pozornosť objemu: príliš malý nebude vhodný pre veľkú párty a príliš veľký využijete naozaj len na veľkých podujatiach a stretnutiach. Pokiaľ máte dobrý apetít, potom je voľba veľkosti jasná.

Vareška je najlepšia drevená: nech ste kdekoľvek počuli čokoľvek, jediná dobrá vareška je tá drevená. Pevná, z dreva, možno trochu zašpinená od papriky a korenia, s prilepenou cibuľkou, no nikdy nie tak horúca, aby sa nedal guláš ochutnávať počas varenia. Najmä tento materiál je šetrný k smaltovanému povrchu.

Kotlina na guláš

Každý pozorný návštevník zabíjačky si ju pamätá. Akýsi sud, ktorého vrch tvorí klasický kotlík. Jednoducho do nej zapadne. Oheň vo vnútri si rozkúrite ľahko aj keď fúka vietor, popol padá tam, kde chcete vy, teplo sa drží vo vnútri a nerozptyľuje sa do okolia. Dym si vyvediete priamo niekam nad seba vďaka dymovodu.

Kotliny skrátka majú svoje výhody. Na každý kotlík pritom existuje kotlina. Stačí poznať svoje rozmery, alebo si obstarať rovno kotlinu ako set, kedy ide o kotlík a kotlinu spoločne. Konštrukcia je postavená na nožičkách, čo znamená, že má minimálny dopad na stav trávnika, ak vám záleží na jeho stave aj po varení a záhradné slávnosti. Uhlíky a nečistoty nie sú rizikom ani pre deti a zvieratá. Kotlina sa pritom hodí aj na miesta, kde je zakázané zakladať oheň. Sú to miesta, kde by ohnisko mohlo spôsobiť problém, alebo by mohlo byť posudzované ako poškodenie zelene, chránenej plochy a podobne. Kotlina je skvelá vec pre tých, ktorí chcú poriadok, variť v akomkoľvek počasí, pokojne aj v zime.

Na čo myslieť?

Farebné zmeny: Niektoré materiály kotlín sa po zapálení ohňa a vyhriatí farebne menia. Sčernejú, čo nie je prejavom chyby výroby.

Veľkosť dreva: Otvor s dvierkami pre prikladanie do ohňa nemusí byť tak veľký, ako máte pripravené drevo. Vyžaduje si úpravu dreva na menšie.

Teleskopické nožičky: Výborným riešením sú kotliny na vysokých nožičkách. Teleskopické nožičky sa dajú lepšie prispôsobiť na nerovnom teréne, zdvihnú samotný kotlík s kotlinou a odľahčia chrbát obsluhy. Vysoké nožičky majú tiež výhody pri prikladaní a čistení. Kotlina s kotlíkom je viac na očiach a celkovo je s ňou lepšia manipulácia. Zdvíha sa tým aj dymovod a jeho vývodná časť.

Príručné nástroje: nezaškodí mať po ruke nástroje ako kutáč, či kliešte. To preto, že si vďaka nemu viete horiace drevo vo vnútri uložiť a dopomôcť si pri odstraňovaní popola počas horenia.

Paela panvica: niektoré kotliny majú ako súčasť, prípadne odporúčanú extra súčasť panvice, alebo iné zariadenia. Tie využívajú priemer kruhu, do ktorého je možné vložiť aj vyššie položený, plochejší riad. Paela panvica nájde využitie u gurmánov a ľudí, ktorí pripravujú jedlá v exteriéri možno so štipkou väčšej profesionality, ako bežní gulášníci.

Máte zaujímavý recept na naozaj nevídaný kotlíkový guláš? Dajte nám vedieť do redakcie. Každý mesiac odmeníme jedného z odosielateľov zaujímavých receptov, ktorí pripoja a fotografiu, zaujímavou knihou venovanou grilovačke, či domácej príprave jedál.

V komerčnom predaji sa v tomto segmente výrobkov rozlišuje materiál liatina, smalt, alebo plech. Smaltované kotlíky sú lacnejšie, kým liatinové sú drahšie, no tiež lepšie rozvádza a dlhšie udržiava teplo. Kotliny sa podľa materiálu delia na kovové, nerezové a smaltované.