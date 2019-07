Čo znamená, ak má vizitka zahnutý pravý horný roh, alebo nápis PRV?

Za nie celkom dávnych dôb, ak muž dvoril dáme, alebo sa medzi sebou navštevovali ľudia jednoducho v čase, keď o mobilných či iných telefónoch ani nechyrovali, mali rôzne spôsoby, ako si odovzdávať odkaz. Jedným z nich bolo aj znamenie, že vás niekto prišiel navštíviť, ale vy ste neboli doma. Spoznali ste to podľa toho, že ste si v schránke, alebo vo dverách našli niekoho navštívenku, či menovku. Lenže aby to nebolo len o tom, že niekto hodil vizitku neosobne len tak, či vizitku niekoho iného, prirobili si ľudia ešte niečo. Ak mala zahnutý pravý horný roh, znamenalo to, že vás niekto nezastihol, no mal záujem sa stretnúť menovite s vami. Priamo ten, čo vizitku zanechal.

Zmysel takéto znamenie malo aj pri obchodných stretnutiach, kde sa tak dávalo najavo, že bolo ťažké dotyčného zastihnúť, respektíve že sa mu vyhýba. Urodzení páni, grófi, ale aj mladí študenti mali v západnej Európe tento zvyk s navštívenkami veľmi dobre osvojený. V našich končinách bol známy už menej. Dnes sa už vôbec nepoužíva. Nechávame si odkazy na odkazovači, správu v emailovej schránke, či sa jednoducho dovoláte.

PRV v dolnom rohu ako alternatíva

Variant, ktorý sa používa, ak ste nezastihli niekoho doma a prišli ste ho navštíviť, je vhodiť mu do schránky vizitku. Na nej zanechajte v dolnom rohu pripísanú skratku PRV. Znamená “pour rendre visite” a dávate tým najavo, že ste ako návšteva nenašli hľadanú osobu doma. Bolo by to presne podľa slušnej etikety, no problém by bol, že s najväčšou pravdepodobnosťou by to nálezca vizitky nepochopil. Slováci na takéto prvky manažérskeho správania bežne nie sú pripravení.

Vo všeobecnosti zanechaná vizitka niečo znamená

V rámci manažérskeho pôsobenia je celkom bežné ponechať vizitku, ak ste dorazili na stretnutie, ale vítala vás len asistentka danej osoby. Aj keď rozumnejšie je dohodnúť si stretnutie vopred. Sú na to vymoženosti a výbava aj tej najmenšej kancelárie, veď jediný iPhone zvládne to, čo kedysi musela jedna zamestnaná osoba navyše. Nepozvaná návšteva nemusí byť celkom správne pochopená, či prijatá. Najmä kľúčová osoba pre toto stretnutie by mala počítať s niečím takým aj pre iný program a povinnosti.