Je lepšie používať čepieľku alebo elektrický holiaci strojček?

V poslednej dobe sa stále viac osôb zaoberá tým, koľko odpadu pri bežnom živote produkujú. Jednorazové obaly na potraviny sú najväčším zlom. Ale čo také drogistické výrobky? Zubné kefky, medzizubné kefky a potreby na holenie? Pri holení máte na výber medzi čepieľkou a elektrickým strojčekom. Čo z toho je lepšie z ekologického pohľadu?

Produkujeme odpady a spotrebúvame vodu. To sú také dva najväčšie ekologické prehrešky. Zamedziť sa im nedá, ale môžeme ich obmedziť. Pri holení sa buď spoliehame na čepieľkové strojčeky alebo tie elektrické. Aké sú všeobecné výhody aj nevýhody oboch metód a čo na to hovorí ekológia?

Klasika alebo moderna?

Úplne prvými holiacimi nástrojmi boli holiace britvy. Tie už sa dnes používajú veľmi zriedka a nahradili ich čepieľkové holiace strojčeky alebo jednorazové žiletky. A pretože holenie čepieľkou spôsobuje najmä mužom často podráždenie pokožky, čím ďalej viac sa uchyľujú k používaniu elektrických holiacich strojčekov alebo zastrihávačov. Ako to vyzerá, keď si tieto dva varianty postavíme proti sebe?

Čepieľkové holítko – klasická žiletka

Plusy:

Hygienickejšie

Rýchlejšie a jednoduchšie použitie

Mínusy:

Nutnosť použitia doplnkovej kozmetiky

Väčšie riziko poranenia pokožky

Použitie iba na mokro

Elektrický holiaci strojček

Plusy:

Dlhá životnosť

Bezpečnejšie

Menšia spotreba vody pri použití

Vhodný pre citlivú pokožku

Mínusy:

Zložitejšia údržba

Vyššie investičné náklady

Ekologická stránka týchto dvoch metód je celkom zaujímavá. Ak zohľadníme recyklovateľnosť, spotrebu vody, doplnkové kozmetiky a obalov od nej, tak nám lepšie z porovnania vyjde elektrický strojček. Nie sú to však jediné faktory, ktoré je nutné brať do úvahy. Ak by sme boli dôslednejší, bolo by nutné brať ohľad na energetické alebo vodné stopy pri výrobe. Avšak takto presné výpočty nie sú dostupné.

Čomu dať prednosť?

Ak premýšľate najmä v rovine toho, koľko odpadu vyprodukujete, potom určite voľte elektrický holiaci strojček. Už preto, že nepotrebujete žiadny gél na holenie a okrem čistenia nespotrebujete ani vodu. Zároveň vymieňate len malú časť holiacej hlavy, a to raz 18 mesiacov. Jednorazová žiletka Vám vydrží maximálne mesiac a spotreba vody a produkcia obalov od holiacich gélov jej do kariet tiež moc nehrá. Samozrejme každý zvažuje aj finančnú stránku veci, ale to už je na každom z Vás.

Autor: Andrea Ivaničová, www.holime.eu